Anbau durch Feuer zerstört (siehe Foto)

Worms (ots) – Am Mittwoch 17.02.2021 gegen 13:30 Uhr brach in einem Anbau eines Wohnhauses in der Straße Altbach ein Feuer aus. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Holzkonstruktion des Schuppens in Brand. Ein Fahrrad und Mülltonnen, die hier abgestellt waren, wie auch die Fassade und ein Fenster des unmittelbar angrenzenden Nachbarhauses wurden ebenso beschädigt.

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf das Wohngebäude und einen neben dem Schuppen platzierten Gastank übergriffen. Verletzt wurde niemand.

Bei Einbruch Zigaretten erbeutet

Worms (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 17.02.2021 brach unbekannter Täter die Tür zum Verkaufsraum der ARAL-Tankstelle in der Gaustraße auf und verschaffte sich dadurch Zutritt. Wegen Renovierungsarbeiten ist der Verkaufsraum in einen Container auf dem Gelände ausgelagert. Im Innern wurde die Zigarettenauslage fast komplett geleert und Tabakwaren im hohen vierstelligen Wert entwendet. Die beiden aufgebrochenen Kassen fand der Täter leer vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.