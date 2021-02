Wiederholungstäter beschädigt Polizeifahrzeug

Kirn-Stadtgebiet (ots) – Am Mittwoch 17.02.2021 gegen 17:00 Uhr sollte ein 34-jähriger Mann am Katharinenkopf in Kirn einer Kontrolle unterzogen werden. Der wegen verschiedenster Delikte bereits hinreichend polizeibekannte Kirner war mit einem Elektro-Dreirad unterwegs. In der Vergangenheit war er bereits zweimal damit aufgefallen, da er dieses Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Um sich der Kontrolle zu entziehen, sprang er noch während der Fahrt ab und flüchtete zu Fuß.

Das Elektro-Dreirad steuerte führerlos gegen einen Streifenwagen und beschädigte diesen. Nach kurzer Verfolgung wurde der Flüchtige von den Beamten der Polizeiinspektion Kirn eingeholt und festgenommen. Die Hinweise auf Drogenkonsum konnten bei dem Fahrer bestätigt werden, weshalb im Anschluss eine Blutprobe entnommen und sein Fahrzeug zur Verhinderung weiterer Straftaten sichergestellt wurde.

Drogenreicher Donnerstag

Bad Kreuznach (ots) – Am 18.02.2021 im Zeitraum von 11:00-14:30 Uhr konnten die Beamten der PI Bad Kreuznach drei Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss feststellen. Bei der ersten Kontrolle gegen 11:00 Uhr in Langenlonsheim stand ein 23-jähriger Opelfahrer aus Guldental unter dem Einfluss von THC.

Bei der zweiten Kontrolle in der Rossstraße in Bad Kreuznach, ebenfalls gegen 11:00 Uhr, stand ein 24-jähriger Rollerfahrer aus Bad Kreuznach ebenfalls vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein entsprechender Test war jedoch nicht durchführbar.

Zu guter Letzt konnte in Bretzenheim ein 20-jähriger E-Scooterfahrer aus Bretzenheim festgestellt werden. Dieser versuchte vor der Streife zu flüchten und versteckte sich hinter parkenden Autos auf dem Mitfahrerparkplatz der B48 bei Bretzenheim. Durch aufmerksame Zeugen konnte er jedoch lokalisiert und vorläufig festgenommen werden. Die zuvor weggeworfenen Betäubungsmittel konnten ebenfalls durch eine aufmerksame Zeugin aufgefunden und sichergestellt werden. Da der E-Scooterfahrer ebenfalls unter dem Einfluss von THC stand, wurde er ebenfalls zur Blutentnahme zur Dienststelle gebracht. Außerdem war sein Roller nicht versichert.

Die Fahrer dürften, abhängig vom Blutergebnis, ihren Führerschein demnächst für eine Weile abgeben.

Meldung einer Explosion

Kirn-Stadtgebiet (ots) – Am Donnerstag 18.02.2021 gegen 00:10 Uhr meldeten sich zwei Anwohner aus dem Stadtgebiet Kirn bei der Rettungsleitstelle, weil sie ein lautes Knallgeräusch wahrgenommen hatten. Außerdem wäre ebenfalls weißer Rauch von der Kyrburg bis zur Brauerei sichtbar.

Die eingesetzten Kräfte der Polizei und Feuerwehr Kirn bestätigten die Rauchentwicklung, konnten jedoch die Ursache des Knallgeräusches nicht ausmachen. Auch bei Tagesanbruch konnten keine Schäden oder ähnliches festgestellt werden, weshalb bis jetzt unklar ist was den Knall verursacht hatte.

Donnersbergkreis

Drogen mitgeführt

Kirchheimbolanden (ots) – Im Rahmen einer Personenkontrolle in Kirchheimbolanden konnte bei einem 18-jährigen deutlicher Geruch von Marihuana festgestellt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Person konnte die Polizei eine geringe Menge von Marihuana sicherstellen.

Gegen den jungen Mann wird Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgelegt. Das Betäubungsmittel wurde eingezogen.

PKW unter Drogeneinfluss gefahren

Kirchheimbolanden (ots) – Drogentypische Ausfallerscheinungen wurden bei einem 22-jährigen PKW-Fahrer bei einer Verkehrskontrolle in Kirchheimbolanden festgestellt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und eine Anzeige erstattet.

Ohne Führerschein unterwegs

Kirchheimbolanden (ots) Im Rahmen einer Verkehrskontrolle verlangten die Beamten der Polizei Kirchheimbolanden bei einem 24-jährigen PKW-Fahrer den erforderlichen Führerschein. Da er den nicht vorlegen konnte, da ihm der seit über einem Jahr rechtskräftig entzogen wurde, wird gegen ihn Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet.