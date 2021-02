Polizei warnt vor Betrügern: Aktuell vermehrt Anrufe!!!

Aktuell versuchen Telefonbetrüger in mehreren Ortschaften, quer durch alle Landkreise in Osthessen, an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Dabei wechseln die Anrufer ständig ihre Masche: Mal als vermeintliche Enkel oder Verwandte in einer finanziellen Notlage, treten die Täter auch als falsche Polizei- oder Kriminalbeamte auf. Hier gaukeln sie ihren Opfern vor, deren Geld und Wertgegenstände vor angeblichen Dieben schützen wollen.

Auch die Masche, sich als Mitarbeiter der Firma Microsoft auszugeben, um Zugang zu den persönlichen Daten auf einem Computer zu erlangen, ist keine Seltenheit.

Um Zutritt zu den Wohnungen der Geschädigten zu erlangen, wird auch oftmals die Zugehörigkeit zu einer vermeintlichen Fachfirma vorgetäuscht. Um hier das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zu erschleichen, schrecken die Betrüger auch nicht davor zurück, auf angebliche Förderprogramme von Gemeinden und Kommunen zu verweisen.

Alle Maschen haben eines gemeinsam. ES IST EINE FALLE!!!

Ihre Polizei rät daher dringend:

Legen Sie sofort auf und informieren Sie auch bitte ihre

Familienmitglieder! Oftmals sind vor allem lebensältere Bürgerinnen

und Bürger das Ziel der Täter! – Seien Sie misstrauisch gegenüber

Unbekannten, vor allem am Telefon und lassen Sie sich nicht unter

Druck setzen! – Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über

Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse! – Lassen Sie keine

fremden Personen in Ihre Wohnung! – Haben Sie keine Scheu und wenden

Sie sich an die Polizei unter dem Notruf 110!

Weitere wertvolle Tipps erhalten Sie unter www.senioren-sind-auf-zack.de oder www.polizei-beratung.de

Auffahrunfall mit erheblichem Schaden

Hauneck – Am Donnerstag (17.02.), um 00:10 Uhr, befuhren ein 37-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem Mercedes, eine 35-jährige Frau aus Rotenburg an der Fulda mit einem Renault Megan, eine 60-jährige Frau aus Rotenburg an der Fulda mit einem Volvo CX60, eine 62-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit einem Mitsubishi Space Star und ein 39-jähriger Mann aus Kirchheim mit einem VW Volvo die Straße Blaue Liede aus Richtung Amazon kommend. In Höhe der Hausnummer 2 musste der 37-jährige Mercedesfahrer verkehrsbedingt bremsen. Dadurch waren auch auch alle anderen Fahrzeuge gezwungen zu bremsen, rutschten jedoch aufgrund von Winterglätte auf das jeweils vordere Fahrzeug auf. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 15.500 Euro. Der Mitsubishi Space Star der 62-jährigen Frau aus Bad Hersfeld war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall

Fulda (ots)

Kalbach / Niederkalbach – Am Donnerstag (18.02.) befuhr ein mit zwei Personen besetzter VW-Transporter gegen 8 Uhr von Mittelkalbach kommend die Hessenstraße im Ortsteil Niederkalbach. Nach einem Überholmanöver beabsichtigte der Fahrzeugführer wieder einzuscheren, wobei er jedoch aufgrund örtlicher Straßenglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Fahrzeug überfuhr eine Verkehrsinsel und beschädigte hierbei die dortigen Verkehrszeichen sowie zwei Bäumchen. Der Transporter kam im weiteren Verlauf von der Fahrbahn ab, durchfuhr ein Wiesengrundstück und blieb im Gebüsch des benachbarten Grundstücks stehen. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 5.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 47-jährige Fahrzeugführer vermutlich unter Alkoholeinfluss stand, weshalb sein Führerschein sichergestellt wurde.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Ronshausen- Am Mittwoch (17.02.), gegen 15:30 Uhr, befuhr ein Lkw-Fahrer (55 J.) aus Ronshausen die Straße „Große Gasse“ und wollte die Eisenacher Straße in Richtung Mühlenweg überqueren. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw-Fahrer (35 J.) aus Alheim, welcher mit seinem Opel die Eisenacher Straße in Richtung Bebra befuhr. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Der Fahrer des Lkws wurde leichtverletzt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Einbruch in Sportlerheim

Petersberg – In der Nacht zu Mittwoch (17.02.) hatten es Unbekannte auf ein Sportlerheim im Weiherweg abgesehen. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 250 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Fleischerei

Bad Hersfeld – In der Nacht zu Mittwoch (17.02.) hatten es Unbekannte auf ein Fleischereigeschäft in der Dreherstraße abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Kennzeichen gestohlen

Bad Hersfeld – In der Nacht von Dienstag (16.02.) auf Mittwoch (17.02.) stahlen Unbekannte das hintere amtliche Kennzeichen – HEF-MW 69 – von einem schwarzen BMW. Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug im Bereich der Friedrich-Wagner-Straße abgestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 30 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de