Kreis Mainz-Bingen: Die Polizei-News

Fahren ohne Versicherungsschutz

Sprendlingen (ots) – 17.02.2021 Schulstraße, 12:05 Uhr – Bei einer Streifenfahrt kam den Beamten ein E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen entgegen. Sie wendeten und wollten den Fahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dieser war mittlerweile außer Sichtweite, er wurde gerade noch beim Abbiegen in einen Hof beobachtet.

In seiner Eile hatte er jedoch vergessen, den Schlüssel des Tores abzuziehen, so dass er auf dem Hof angetroffen werden konnte. Der 59-Jährige gab an, dass der Roller früher einmal versichert gewesen war und er ihn nur für den kurzen Weg zur Arbeit verwendet hatte.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Gemarkung Bingen-Dromersheim (ots) – 15.01.21, 16:43 Uhr – Ein Zeuge meldete einen amtsbekannten 43-Jährigen, der einen Radlager fuhr, ohne eine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen. Der Beschuldigte konnte an der Bauschuttdeponie einer Kontrolle unterzogen werden. Er gab sein Vergehen sofort zu. Laut Mietvertrag wurde das Fahrzeug bei einer Firma angemietet. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Verkehrskontrollen

Bingen (ots) – 17.02.2021 zwischen 07:00-15:00 Uhr – Unter dem Thema “Ablenkung im Straßenverkehr” wurde in der Mainzer Straße, Saarlandstraße und Vorstadt kontrolliert.

Es wurden neun Gurtverstöße, vier Handyverstöße und zwei Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz festgestellt.