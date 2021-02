Darmstadt

Gift im Garten – Zwei Hunde überleben

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Weil ein Mischlingsrüde und eine Berner Senninhündin am Dienstag 16.2.2021 in einem Garten eines Hauses in der Frankensteiner Straße/nahe des Fußweges “Viehweg” mutmaßlich Rattengift gefressen haben, mussten sie in einer Tierklinik behandelt werden. Im Rahmen der ärztlichen Versorgung wurden sie zum Erbrechen gebracht und medikamentös gegen Rattengift behandelt.

Dass beide Tiere überlebten, ist der schnellen Reaktion ihrer Besitzerin zu verdanken, die zuvor beobachten konnte, wie ihre Hunde einen verdächtigen, rosafarbenen Stoff im Garten fraßen und sich danach sofort auf den Weg zum Tierarzt begab. Nach Bekanntwerden des Geschehens und einer Anzeigenerstattung bei der Polizei hat diese ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.

Die Beamten suchen Zeugen, denen am Dienstag zwischen 10-13.45 Uhr verdächtige Personen aufgefallen sind. Möglicherweise wurde das Gift in den Garten geworfen. Unter der Rufnummer 06151/969-3994 sind die Ermittler des Polizeipostens in Eberstadt zu erreichen und nehmen alles Sachdienliche entgegen.

Wiedersehen macht Freude – Gestohlenes Fahrrad wieder entdeckt

Darmstadt (ots) – Bestohlen zu werden ist nicht nur sehr ärgerlich, in der Regel zieht es auch lästige Wege nach sich. So auch wenn einem das Fahrrad gestohlen wurde. Aus diesem Grund befand sich ein 66-jähriger Mann aus Darmstadt am Mittwochnachmittag 17.2.2021 gegen 17 Uhr auf dem Luisenplatz. Dort staunte er nicht schlecht als einen fremder Mann sah, der mit seinem gestohlenen Fahrrad unterwegs war.

Im Dezember 2020 war ihm dieses Mountainbike aus seinem Schuppen in der Arheilger Straße heraus gestohlen worden. Nach seiner überraschenden Entdeckung sprach der Darmstädter kurzerhand 2 Polizeibeamte an, die den Luisenplatz zur selben Zeit bestreiften. Rasch stoppten die Ordnungshüter den Verdächtigen und stellten im Rahmen der Überprüfung fest, dass das Fahrrad zur Fahndung ausgeschrieben war.

Weil der Bestohlene glücklicherweise nach dem Diebstahl umgehend eine Anzeige erstattet hatte, konnte das Mountainbike schnell als sein Eigentum identifiziert und ihm als nun wieder glücklichen Besitzer übergeben werden.

Der 44-jährige Mann aus Darmstadt wurde festgenommen und musste mit zur Wache. Dort wurde Anzeige erstattet und ein Verfahren eingeleitet. Er wird sich jetzt wegen des Verdachts der Hehlerei strafrechtlich verantworten müssen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Fahrraddiebstahls dauern derzeit an.

In diesem Zusammenhang empfiehlt die Polizei: Bewahren Sie in jedem Fall alle Unterlagen zu ihren Fahrrädern auf und erstattet Sie im Falle des Diebstahls eine Anzeige. Nur wenn alle Daten, insbesondere die Rahmen- oder die Codierungsnummer bekannt sind, können gestohlene Gegenstände rasch identifiziert und zeitnah ihren Besitzern zurückgegeben werden.

Alle Informationen rund um das Thema Diebstahlschutz oder was bei einer Anzeigenerstattung zu beachten ist, finden Sie auch auf der Internetseite der hessischen Polizei unter:https://k.polizei.hessen.de/1252968264.

Handtasche aus Beifahrerfußraum entwendet

Darmstadt (ots) – Ein auf dem Parkplatz eines Dartcenters in der Leydeckerstraße abgestellter roter Mazda geriet am Mittwoch 17.2.2021 kurz vor 13 Uhr in das Visier von Kriminellen. Innerhalb nur weniger Minuten zwischen 12.50-13 Uhr verschafften sich die Täter Zugang zu dem Fahrzeug und schnappten sich die darin zurückgelassene Handtasche. Dabei reichte das vermeintliche “Versteck” im Beifahrerfußraum nicht aus, die Tasche den Blicken der suchenden Diebe zu entziehen.

Mit ihrer Beute machten sich die Unbekannten auf und davon. Das 3. Polizeirevier in Darmstadt hat ein Verfahren wegen des Diebstahls eingeleitet. Zeugen, die in diesem Zusammenahn verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06151/969-3810).

Zwei Hausbewohner nach Küchenbrand mit Rauchgasvergiftung im Krankenhaus

Darmstadt (ots) – Am Mittwoch (17.2.) kam es gegen 14.30 Uhr zu einem Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße “Im Höllchen”. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in der Küche der Erdgeschosswohnung aus und dürfte auf sich entzündendes Öl zurückzuführen sein. Bei dem Versuch, die Flammen zu löschen, zog sich der 28-jährige Wohnungsinhaber eine Rauchvergiftung zu.

Weil der Rauch auch in die Dachgeschosswohnung zog, erlitt auch eine 27 -jährige Mitbewohnerin des Hauses eine Rauchgasvergiftung. Beide Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Infolge der Hitzeentwicklung wurden Teile der Küche und die Küchenfenster in Mitleidenschaft gezogen. Die herbeigeeilte Berufsfeuerwehr Darmstadt löschte die Flammen und schätzt den Schaden auf etwa 30.000 Euro ein.

Darmstadt-Dieburg

21-Jähriger bedroht 25-Jährigen mit Baseballschläger

Dieburg (ots) – Weil es am Mittwochabend 17.2.2021 in der Warteschlange außerhalb eines Schnellrestaurants in der Frankfurter Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen 2 jungen Männern kam, leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein. Zeugen alarmierten gegen 19.30 Uhr die Polizei und meldeten Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Hierbei soll auch ein Baseballschläger eingesetzt worden sein. Sofort begaben sich Polizeistreifen zum Einsatzort.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 21- und 25-Jährigen gekommen sein, welche sich im Anschluss zu handfesten Auseinandersetzungen entwickelten. Hierbei soll der 21-Jährige seinem Kontrahenten mehrfach ins Gesicht geschlagen haben und ihn im Anschluss mit einem Baseballschläger bedroht haben.

Der 25-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen. Der Baseballschläger konnte von den Beamten aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen dauern derzeit an. In diesem Zusammenhang leiteten die Ordnungshüter unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und Bedrohung ein Ermittlungsverfahren gegen den 21-Jährigen ein.

Auf Geld abgesehen – Zeugen nach Einbruch gesucht

Ober-Ramstadt/Nieder-Modau (ots) – Ein Mehrfamilienhaus “In den Mühlwiesen” rückte am Mittwochmittag 17.2.2021 in das Visier Krimineller. Im Tatzeitraum zwischen 15 und 17 Uhr gelangten die Unbekannten nach derzeitigem Kenntnisstand in die Wohnräume. Weil sie es offenbar auf Geld abgesehen hatten, durchwühlten sie unter anderem mehrere Schränke und Taschen. Mit einer Beute von mehreren Tausend Euro flüchteten die Kriminellen im Anschluss unerkannt.

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/6330-0 zu melden.

Wohnhaus mit Farbe beschmiert – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Dieburg (ots) – Weil ein Wohnhaus “Am Rinkenbühl” bereits am Dienstagabend 16.2.2021 mit Farbe beschmiert wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll ein bislang Unbekannter gegen 21.15 Uhr den Eingangsbereich des Einfamilienhauses mit grauer Farbe beschmiert haben. Im Anschluss soll er sich fußläufig in Richtung Mozartstraße entfernt haben. Der durch die Farbschmiererei entstandene Schaden wird nach jetzigem Stand auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Der Flüchtige soll um die 1,80 Meter groß gewesen sein und eine schlanke Statur gehabt haben. Außerdem soll er einen grauen Kapuzenpullover getragen haben.

Wer in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet hat oder Angaben zum Aufenthaltsort des Vandalen geben kann, wird gebeten, unter der Rufnummer 06071/9656-0 Kontakt mit der Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg aufzunehmen.

Kreis Bergstraße

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Heppenheim (ots) – Am Mittwoch 17.02.2021 gegen 20:50 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Bürgermeister-Kunz-Straße in Heppenheim. Hier kam der Fahrzeugführer mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und befuhr danach über mehrere Meter den Grünstreifen und den daneben befindlichen Fahrradweg. Dabei stieß er mit 2 Bäumen und einem Verkehrsschild zusammen.

Die Bäumewurden dadurch entwurzelt und einer der Bäume wurde auf die Straße geschleudert. Bei der Unfallursache handelt es sich um überhöhte Geschwindigkeit, mit der der Fahrzeugführer die Straße befuhr. Durch den Verkehrsunfall und die dadurch notwenigen Aufräumarbeiten der Heppenheimer Feuerwehr war die Bürgermeister-Kunz-Straße für ca. 2 Stunden voll gesperrt.

Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der gesamte Sachschaden des Verkehrsunfalls wird auf 35.000 Euro geschätzt. Auf den Fahrzeugführer kommen nun 2 Strafverfahren zu.

Zum einen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und zum anderen, weil der Fahrzeugführer nicht über die notwenige Fahrerlaubnis verfügt.

Odenwaldkreis

Von Unfallstelle geflüchtet/Polizei sucht Zeugen

Bad König (ots) – Am Donnerstag 18.02.2021 um 09:35 Uhr ereignete sich in der Höhenstraße Nähe der Hausnummer 2 ein Verkehrsunfall, in dessen Verlauf ein Briefkasten der Deutschen Post beschädigt wurde. Der vermeintliche Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle.

Aufgrund von Zeugenaussagen dürfte es sich bei dem vermeintlichen Unfallverursacher um einen Fahrer eines Lastkraftwagens ohne Anhänger (7,5t) handeln, der den Briefkasten streifte und beschädigte.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizeistation in Erbach nach weiteren Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können. Hinweise bitte unter der Rufnummer 06062/953-0 an die genannte Polizeidienststelle in Erbach.

