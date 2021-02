Exhibitionist an der Lahn – Kripo bittet um Hinweise

Marburg (ots) – Am Freitag 12.02.2021 gegen 10.20 Uhr, entblößte sich ein Mann in der Uferstraße vor einer jungen Frau. Ihr war der Mann aufgrund seiner Kleidung, die trotz der Kälte nur aus einem grün-gestreiften Pullover, Jogginghose sowie Turnschuhen bestand, bereits vorher in Höhe der Ludwig-Schüler-Brücke aufgefallen, als er von dort auf den oberen Spazierweg abbog. Später trat genau dieser Mann in der Uferstraße unvermittelt und mit heruntergelassener Hose aus dem Gebüsch hervor.

Der Mann lief zur Martin-Luther-Straße davon, als die junge Frau die Polizei anrief. Die Fahndung nach ihm blieb erfolglos.

Die Polizei berichtete in den vergangenen zwei Monaten von mehreren Fällen von Exhibitionismus auf dem Radweg entlang der Lahn zwischen dem Hauptbahnhof und der Südspange (Am Krekel). Aufgrund der bisherigen Täterbeschreibungen sowie dem gleichen Vorgehen und Auftreten geht die Kripo Marburg davon aus, dass es sich in allen Fällen um den gleichen Täter handelt.

Täterbeschreibung:

Der Gesuchte ist ca. 175-185 cm groß zwischen 25-35 Jahre alt und von normaler, unauffälliger Statur. Er hat dunkle Haare und vermutlich einen dunklen Bart. Der südländisch aussehende Mann und trug meistens eine dunkle Jogginghose eines bekannten Sportartikelherstellers.

Die Kripo Marburg bittet um besondere Aufmerksamkeit und Mithilfe. „Rufen sie sofort und lieber einmal mehr als einmal zu wenig an, wenn sie auf dem Radweg jemandem begegnen, auf den die Beschreibung zutrifft. Jeder Hinweis könnte zur Aufklärung beitragen und letztlich ein weiteres Auftreten des Mannes verhindern. “

Wer kann den Mann anhand der Beschreibung identifizieren oder Hinweise zu seiner Identifizierung geben? Wer wurde noch von dem Mann auf diese Weise belästigt und hat das bisher noch nicht angezeigt? Hinweise an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421 / 406 – 0.

Glatte Nebenstrecke – Zwei Autos im Graben

Ebsdorfergrund (ots) – Am Donnerstag 18.02.2021 benutzten zwei Autofahrerinnen eine parallel zur Landstraße 3125 verlaufende Nebenstrecke, die Moischt mit Heskem verbindet. Die am Energiepark vorbeiführende Straße war zwischen 08.30-09 Uhr noch spiegelglatt, sodass beide Autos von der Fahrbahn rutschten.

Eine augenscheinlich unverletzte 55-jährige Frau kam vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. An ihrem Opel entstand ein Frontschaden. Die 39-jährige Fahrerin eines Nissan erlitt schwerere, nicht lebensbedrohliche Verletzungen und kam ebenfalls in die Klinik. An ihrem Auto entstand durch den Unfall ein Totalschaden.

“Derzeit herrschen nachts noch Temperaturen um den Gefrierpunkt, sodass generell, jedoch insbesondere abseits von Bundes-, Land- oder Kreisstraßen nach wie vor mit Fahrbahnglätte zu rechnen ist. Die Polizei bittet daher um Vorsicht!”

Neustadt – Brand in Neustadt – Ermittler schließen technischen Defekt als Ursache aus

(ots) – Brandermittler der Kriminalpolizei Marburg und des Hessischen Landeskriminalamtes suchten am Mittwoch 17. Februar, in der Wohnung in dem Mehrparteienhaus in der Goethestraße nach der Brandursache. Im Ergebnis schließen die Ermittler einen technischen Defekt als Brandursache aus. Aufgrund der Ermittlungen und der Gesamtumstände gehen sie derzeit von einer Brandentstehung durch ein fahrlässiges Handeln aus.

Der Bewohner der Wohnung hatte nach der Brandentstehung einen anderen Bewohner informiert, der daraufhin den Notruf absetzte. Der Mieter der Brandwohnung befindet sich mittlerweile in einem psychiatrischen Krankenhaus. Bei dem Wohnhaus handelt es sich um ein Mehrfamiliendoppelhaus. In der betroffenen Hälfte gibt es 6 Wohnungen auf 3 Etagen. Es brannte eine Wohnung im ersten Obergeschoss. Keiner der Bewohner erlitt Brandverletzungen. Durch den Ruß- und Wasserschaden entstand ein erheblicher Gebäudeschaden.

Ob und wann die Bewohner wieder in ihre Wohnung zurückkehren können, bedarf weiterer Untersuchungen. Die Höhe des entstandenen Schadens lässt sich daher derzeit nicht seriös bestimmen.

Fronhausen – Feuer zerstört Wohnhaus – Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Bei den ersten Ermittlungen ergaben sich keine Hinweise darauf, dass der Brand, der das Wohnhaus in der Straße Am Scheid gänzlich zerstörte, durch eine vorsätzliche Brandstiftung entstand. Die Ermittler können als Ursache jedoch weder einen technischen Defekt noch eine Entstehung durch ein fahrlässiges Handeln ausschließen. Bei dem Haus handelte es sich um ein 1982 in Holzständerbauweise errichtetes Einfamilienhaus mit ausgebautem Dachgeschoss und angrenzendem Carport.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hunderttausend Euro.

Das Ehepaar blieb unverletzt und kam zunächst bei Nachbarn unter.

Fronhausen – Versuchter Einbruch in ehemalige Güterhalle

Zwischen 22.30 Uhr am Sonntag, 14.Februar, und 09 Uhr am Donnerstag, 18. Februar, versuchten Einbrecher in die zu einem Veranstaltungsraum umgebaute ehemalige Güterhalle des Bahnhofs Fronhausen einzudringen. Wohl mit dem Ziel einzusteigen, schlugen der oder die Täter, mit einem Stein gegen das zu den Bahngleisen zeigende Fenster auf der Gebäuderückseite. An dem Fenster entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Das Eindringen gelang allerdings nicht.

Die Kripo Marburg ermittelt wegen des versuchten Einbruchs und bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen unter Tel. 06421 406 0.

Landkreis – Die nächsten Vier

Wieder fuhren Autofahrer unter dem Einfluss von Alkohol oder anderer berauschender Mittel. Wieder kontrollierte die Polizei und wieder waren die Fahrten zu Ende und die Polizei veranlasste Blutproben. Glücklicherweise blieben diese Fahrten zumindest für andere Verkehrsteilnehmer ohne Folgen.

Am Mittwoch, 17. Februar, gegen 15.45 Uhr, reagierte in Marburg der Drogentest eines 22-Jährigen positiv auf THC. Um 17 Uhr endete der Drogentest eines 36 Jahre alten Autofahrers mit gleichem Ergebnis in Stadtallendorf. Um 21 Uhr stellte ein 40 Jahre alter Mann aufgrund des Einflusses von Medikamenten sein Auto in der Innenstadt von Marburg ab und 20 Minuten nach Mitternacht ereilte das gleiche Schicksal eine 22 Jahre alte Frau in Kirchhain.

Bei ihr reagierte der Drogentest positiv auf Amphetamine und der Alkotest zeigte 1,1 Promille an. Sie musste also nicht nur das Auto stehen lassen, sondern auch noch ihren Führerschein abgeben.

Stadtallendorf – Einbruch im Kleingarten

Ein Einbrecher richtete bei seiner Tat einen Sachschaden von mindestens 1000 Euro an und erbeutete Gegenstände im Gesamtwert von mindestens 4000 Euro. Tatort ist ein Kleingarten an der Buchwiese, an der Bundesstraße 454 gegenüber der Einmündung zur Kreisstraße 12. Die Tatzeit war zwischen 15 Uhr am Montag, 15. Februar und 16.30 Uhr am Dienstag, 16. Februar. Der Täter brach nicht nur die Zugangstür zum Garten, sondern auch sämtliche Gebäude oder Aufbewahrungsboxen in dem Garten mit brachialer Gewalt auf. Vermutlich nutzte er die Schubkarre der Besitzer, um seine Beute nach außen zu transportieren und dort zu verladen. Die Schubkarre lag außerhalb des Gartens in einem Gebüsch. Insbesondere in der Gartenhütte hinterließ der Täter durch die offensichtliche “gründliche Durchsuchung” ein Chaos.

Letztlich stahl der Täter zwei Handleuchten, eine schwarze Wellenstein Jacke, eine dunkle Jeans und eine braune Weste, jeweils in Größe 54, einen älteres blaues Stromaggregat, einen gefüllten 10 Liter-Benzinkanister, einen Eimer mit diversem Werkzeug, Heizstrahler, Solarlampen und Teile einer Echive-Solaranlage.

Wer hat zur Tatzeit entlang der B 454 ein Fahrzeug beobachtet? Wer hat Verladetätigkeiten gesehen und kann Hinweise zum Fahrzeug geben? Hinweise bitte an die Kripo Marburg,

Tel. 06421 406 0 oder Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg – Ungewöhnliche Beute – Mülltonnen weg

Am zurückliegenden Wochenende (13/14 Februar) verschwanden von einem Grundstück im Blitzweg eine grüne und eine blaue Mülltonne. Nachdem die Nachsuche erfolglos blieb, erstattete der Besitzer über die online-Wache eine Strafanzeige wegen Diebstahls. Wer kann dazu sachdienliche Angaben machen?

Cappel – Ausparkender Daimler kollidiert mit weißem Tesla – Wichtige Zeuginnen gesucht

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg suchen zwei Frauen, die am Dienstag, 16. Februar, gegen 13.50 Uhr auf dem Parkplatz des tegut-Marktes in der Marburger Straße einen Verkehrsunfall bei einem Ausparkmanöver beobachtet haben. Die Fahrerin eines hellblauen A-Klasse Daimlers beschädigte bei dem wohl länger dauernden Ausparkmanöver einen weißen Tesla und richtete an diesem einen Schaden von ca. 2.700 Euro an.

Die gesuchten Zeuginnen bemerkten offenbar schon sehr früh, dass es eng wird und signalisierten das durch entsprechende Gestik. Sie sprachen die Daimlerfahrerin, eine ältere Dame, nach der Kollision sogar an, konnten ihr Wegfahren aber nicht verhindern.

Diese beiden am Unfall unbeteiligten Frauen, eine mit langen blonden, zum Zopf gebundenen Haaren und zwischen 40 und 50 Jahre alt, die andere mit nackenlangen, offen getragenen dunklen Haaren und scheinbar älter (zwischen 50 – 60 Jahre) werden dringend gebeten, sich zu melden. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain – Unfallflucht

“Wer hat in der Sackgasse Am Schmidtborn einen Verkehrsunfall beobachtet?” Der Unfall war zwischen 11.30 Uhr am Montag und 14 Uhr am Dienstag, 16. Februar. Ein noch nicht bekanntes Fahrzeug streifte einen vor dem Wendehammer am Fahrbahnrand geparkten grauen Ford Kombi und verursachte an diesem vorne rechts einen Schaden von mindestens 1500 Euro. Leider befanden sich an dem angefahrenen Auto keine Spuren und damit auch keine Hinweise auf das verursachende Fahrzeug. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg – Kollision beim Rangieren im Steinweg

Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein Auto einen geparkten grauen VW Golf. Der verantwortliche Fahrer fuhr anschließend weg, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Golf entstand vorne links ein Schaden von mindestens 500 Euro. Der Unfall passierte am Dienstag, 16. Februar, gegen 14.15 Uhr im Steinweg.

Landkreis – 1000 Euro Schaden am schwarzen Audi A5 Cabrio

Am Mittwoch, 17. Februar, um 15.15 Uhr, stellte die Besitzerin einen Schaden an der hinteren Stoßstange ihres schwarzen Audi A5 Cabriolet fest, der am Montag, 15. Februar, um 08 Uhr noch nicht da war. Zwischen Montag und Mittwoch parkte das Cabriolet u.a. in der Lahnstraße in Cölbe und auf dem Mitarbeiterparkplatz der Uniklinik. Wer hat an diesen Orten ein Fahrmanöver beobachtet, dass eventuell in der Kollision mit dem Cabrio mündete? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

B62: Unfall bei Überholmanöver – 3 Verletzte

Dautphetal (ots) – Beim Überholen von 2 vorausfahrenden Autos kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto. Außerdem kollidierten die beiden überholten Fahrzeuge durch das erzwungene Bremsmanöver. Bei dem Unfall auf der Bundesstraße 62 zwischen Friedensdorf und Eckelshausen erlitten 3 Insassen eher leichtere Verletzungen. Die B 62 war für knapp über zwei Stunden voll gesperrt.

Der Unfall passierte am Donnerstag 18.02.2021 gegen 07.20 Uhr, auf der Bundesstraße 62 zwischen Eckelshausen und dem Abzweig nach Friedensdorf. Nach den ersten Aussagen am Unfallort, überholte eine 21-jährige Frau zwei vorausfahrende Autos. Sie bemerkt den Gegenverkehr offenbar noch in letzter Sekunde, wich weiter nach links aus und konnte so zwar einen Frontalzusammenstoß nicht aber eine Kollision verhindern.

Ihr silberner Pkw fuhr die Böschung runter und überschlug sich auf dem Acker. Die im Hinterland lebende Fahrerin erlitt eher leichte Verletzungen. Die Polizei stellte ihren Führerschein sicher. Aus dem total beschädigten Auto liefen Betriebsstoffe in den Straßengraben aus, sodass die Polizei für weitergehende Sicherungsmaßnahmen die untere Umweltbehörde informierte.

Ebenfalls eher leichte Verletzungen erlitt die in Dautphetal lebende 63-jährige Fahrerin des entgegengekommenen schwarzen VW. Sie kam zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. An ihrem Auto entstand ein erheblicher Frontschaden, vermutlich ebenfalls ein Totalschaden. Bei den beiden überholten Autos handelt es sich um einen silbernen Mitsubishi und um einen roten VW.

Als der vorne fahrende 53 Jahre alte Mitsubishifahrer aus Siegen Wittgenstein wegen des Gesamtgeschehens bremste, fuhr die folgende 29 Jahre alte Frau aus dem Hinterland mit ihrem roten VW auf und kam danach nach rechts von der Straße ab. Sie kam ebenfalls zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der 53-Jährige blieb wie seine 21-Jährige Mitfahrerin unverletzt. Bis auf den Mitsubishi mussten alle anderen beteiligten Fahrzeug abgeschleppt werden. Die Polizei geht derzeit von einem insgesamt entstandenen Sachschaden in fünfstelliger Höhe aus.

