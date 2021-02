Hoffenheim: Nationalspielerinnen auf Reisen

Sinsheim – Für acht Hoffenheimerinnen geht es in dieser Woche auf Länderspielreisen. Lena Lattwein, Tabea Waßmuth und Maximiliane Rall treten mit den DFB-Frauen im Rahmen eines Miniturniers gegen Belgien und die Niederlande an. Für Luana Bühler geht es mit der Schweizer Nationalmannschaft in zwei Testspielen gegen Frankreich. Die Österreicherinnen Nicole Billa, Celina Degen, Katharina Naschenweng und Laura Wienroither treffen im Rahmen eines Lehrgangs auf Malta auf Schweden und die Slowakei.

Erneut hat Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg drei Hoffenheimerinnen in den Kader der deutschen A-Nationalmannschaft berufen. Neben Lena Lattwein und Tabea Waßmuth ist nach längerer Zeit auch Maximiliane Rall wieder dabei. Die Außenbahnspielerin wurde für Teamkollegin Paulina Krumbiegel nachnominiert, die den Lehrgang aufgrund muskulärer Probleme absagen musste. Für das TSG-Trio stehen im Rahmen des „Three Nations One Goal Cups“ Länderspiele gegen Belgien (21. Februar 2021) und die Niederlande (24. Februar) auf dem Programm. Das Miniturnier steht ganz im Zeichen der gemeinsamen Bewerbung für die Frauen-Weltmeisterschaft 2027. Erneut auf Abruf bereit steht Fabienne Dongus.

Die Schweizer Nationalmannschaft trifft sich zu einem Trainingslager in der Nähe von Zürich, im Rahmen des Lehrgangs bestreitet Luana Bühler mit ihren Teamkolleginnen auch zwei Länderspiele gegen Frankreich (20. Februar und 23. Februar). Das zunächst geplante Tournoi de France wurde aufgrund der Absage der Mannschaften aus Norwegen und Island kurzfristig abgesagt.

Für Nicole Billa, Celina Degen, Laura Wienroither und Katharina Naschenweng geht es zu einem Lehrgang auf Malta. Die österreichische Nationalmannschaft bestreitet Länderspiele gegen Schweden (19. Februar) und die Slowakei (23. Februar).

Luana Bühler bleibt bei der TSG

Die TSG-Frauen können auch über die laufende Saison hinaus mit Verteidigerin Luana Bühler planen. Die 24-Jährige, die 2018 vom FC Zürich in den Kraichgau wechselte, verlängerte ihren Vertrag in Hoffenheim bis 2023. Für die TSG bestritt die Schweizer Nationalspielerin bisher 48 Pflichtspiele.

„Ich fühle mich bei der TSG Hoffenheim nach wie vor sehr wohl, schätze das familiäre Umfeld und sehe für mich hier die Chance, mich unter sehr guten Trainingsbedingungen

weiterzuentwickeln und in die Rolle als Führungsspielerin hineinzuwachsen“, so Luana Bühler zu der Verlängerung ihres Vertrags. „Die Mannschaft hat sich in den vergangenen Jahren enorm weiterentwickelt, gleichzeitig bin ich mir aber auch sicher, dass noch viel vor uns liegt und wir das Potenzial haben, den nächsten großen Schritt zu machen und ins internationale Geschehen einzugreifen.“ Luana Bühler wechselte im Sommer 2018 vom FC Zürich zur TSG, fand sich in Deutschlands höchster Spielklasse schnell zurecht und kann mittlerweile auf 48 Pflichtspiele im Hoffenheimer Trikot zurückblicken. Auch im Schweizer Nationalteam, für das sie im Februar 2018 debütierte, hat sich die 24-Jährige indes festgesetzt.

„Wir freuen uns, dass wir in der Defensive auch über die laufende Saison hinaus auf Luana bauen können“, erklärt Ralf Zwanziger, Abteilungsleiter Frauenfußball bei der TSG. „Schon von Beginn war sie aufgrund ihrer schnellen Anpassung eine Verstärkung für uns, in den vergangenen Jahren hat sie sich aber zugleich stetig weiterentwickelt und ist nicht nur aufgrund ihrer fußballerischen Qualität ein Gewinn für die TSG, sondern überzeugt auch mit ihrer professionellen Einstellung und ihrem Fleiß.“ Nach Jule Brand, Martina Tufekovic, Nicole Billa, Paulina Krumbiegel und Judith Steinert ist Luana Bühler bereits die sechste Hoffenheimerin, die ihren Vertrag bei der TSG verlängert hat.