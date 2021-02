Mit Luftdruckwaffe auf Passanten geschossen

Gießen (ots) – Zu einem Polizeieinsatz kam es am Mittwochabend 17.02.2021 in der Gießener Innenstadt. Gegen 18.00 Uhr rückten mehrere Streifenwagen in der Walltorstraße an, nachdem eine Fußgängerin über eine leichte Wunde am Kinn berichtete. Andere Zeugen berichteten über schussähnliche Geräusche aus einem benachbarten Mehrfamilienhaus.

Wenig später konnte der mutmaßliche 25-jährige Verursacher ausfindig gemacht werden. Der 25-Jährige und ein weiterer 32 Jähriger kamen nach Aufforderung aus einer Wohnung. In der Wohnung fanden die Beamten Munition für Luftdruckwaffen und Drogen.

Gegen die beiden deutsche Staatsangehörigen wurden Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Der 25-Jährige musste gleich mit in eine Haftanstalt. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor.

Die bisherigen Ermittlungen lassen darauf schließen, dass einer der beiden Tatverdächtigen offenbar mit einer Luftdruckwaffe aus der Wohnung heraus auf Passanten geschossen hatte.

Zeugen, die möglicherweise Opfer wurden bzw. Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Anlagebetrug – Vorsicht bei angeblichem “Mega Deal”

Gießen (ots) – “Dieser Mega-Deal bei “Die Höhle der Löwen” kann sogar SIE reicher machen!” ist nur einer der ganz ähnlich lautenden Lock-Angebote, die immer wieder Bürgerinnen und Bürger per Email und als Werbeanzeigen über die sozialen Netzwerke erreichen. Eines vorweg: Nein, hier gibt es keinen Mega-Deal.

Höchstens für die hinter der Masche steckenden Betrüger.

Das Polizeipräsidium Mittelhessen beobachtet in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder, wie derartige Nachrichten in den elektronischen Posteingängen von Bürgerinnen und Bürgern landen oder in sozialen Netzwerken auftauchen. Geworben wird damit, vorhandenes Barvermögen spielend leicht vermehren zu können. Immens hohe Renditen auf das eingesetzte Kapital wären ohne weiteres möglich. Hier sollten sämtliche Alarmglocken klingeln. Ihr Investment werden Sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verlieren.

Die Masche:

Ein vermeintlich lukratives Angebot erreicht Sie per Email; oftmals wird mit bekannten Gesichtern oder Sendungen geworben, um den Anschein einer gewissen Seriosität zu erzeugen. Auch besteht die Möglichkeit, dass Ihnen gleichlautende Artikel in den sozialen Netzwerken oder auf diversen Websites angezeigt werden. Wurde Ihr Interesse auf eine der beiden Arten geweckt, wird man Sie auffordern, Ihre Kontaktdaten anzugeben.

Wenig später klingelt dann Ihr Telefon. Auf dem Display erscheint mit einiger Wahrscheinlichkeit eine Ihnen unbekannte, ausländische Nummer.

Mittels geschickter Gesprächsführung versucht man nun, Sie davon zu überzeugen, Geld zu überweisen, damit dieses gewinnbringend angelegt werden könne. Man mag es nicht glauben, jedoch gelingt es den Tätern oftmals sogar, ihre arglosen Opfer dazu zu bewegen, einem Fernzugriff auf den eigenen Computer zuzustimmen. Meist soll als erstes Investment zunächst ein Betrag von wenigen Hundert Euro angewiesen werden.

Anschließend gibt man Ihnen Login-Daten einer betrügerischen Website bekannt, auf der Sie das angebliche Wachstum Ihrer Investition verfolgen können. Fast überflüssig, darauf hinzuweisen, dass Sie dort bereits nach kurzer Zeit eine stattliche Rendite ausgewiesen bekommen.

Davon motiviert, werden nach und nach immer mehr Barschaften übertragen. Der Betrag wächst und wächst. Zu einem bösen Erwachen kommt es erst, wenn das fiktive Vermögen ausbezahlt werden soll: Das Geld ist futsch, die Gewinne gab es nie. Man wurde getäuscht.

Insbesondere aufgrund der momentan weiter anhaltenden “Kurs-Rallye” sogenannter Kryptowährungen, allen voran des “Bitcoin”, wird von Betrügern auch immer öfter mit der fiktiven Anlage in digitale Vermögenswerte geworben.

Merke:

Seien Sie vorsichtig bei Werbe-Mails oder Online-Artikeln mit bekannten Gesichtern, die Ihnen eine beispiellose Erfolgsgeschichte suggerieren! Hier handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine besonders gefährliche Form von “Clickbaiting”, also um veröffentlichte Meldungen, die zumeist mit übertrieben reißerischen Schlagzeilen bzw. Betreffzeilen gezielt das Interesse der Adressaten erregen sollen. Will man nun mehr über die kurz angerissene Thematik erfahren, so muss der vorliegende Artikel gänzlich konsumiert werden. Man wird quasi geködert (bait, englisch: der Köder), auf derartige Artikel zu klicken.

Denken Sie daran: Derartige Meldungen werden regelmäßig nicht mit dem Ziel verschickt, Sie beim Aufbau Ihres Vermögens zu unterstützen, sondern, um Sie um ebendieses zu erleichtern!

Bevor Sie investieren, informieren Sie sich ausgiebig und gründlich über eine bestimmte Anlageklasse und wie Sie in ebendiese investieren können. Informieren Sie sich in jedem Falle umfassend über die von Ihnen präferierte Anlage-Plattform.

Zweifellos gibt es seriöse Möglichkeiten, sein Vermögen mit Hilfe des Internets wachsen zu lassen. Halten Sie sich jedoch vor Augen, dass dort mindestens ebenso viele Angebote umherschwirren, die Ihnen das Blaue vom Himmel versprechen, Sie letztlich jedoch lediglich um Ihr Erspartes erleichtern möchten!

Sollten Sie Opfer einer derartigen Betrügerei geworden sein, so kontaktieren Sie Ihr Geldinstitut und verständigen die Polizei!

Hohe Vorsicht ist ebenfalls bei Gesprächspartnern angezeigt, die sich, ohne Ihre ausdrückliche Genehmigung, telefonisch bei Ihnen melden und insbesondere angeblich lukrative Finanzgeschäfte anpreisen, um Sie als Anleger zu gewinnen.

Seien Sie grundsätzlich misstrauisch bei derartigen Angeboten. Lassen Sie sich nicht zu einem unüberlegten Abschluss drängen!

Gießen: Auto eines Pizza-Fahrers gestohlen – Dieb spuckt Beamten ins Gesicht

Ein zunächst Unbekannter stahl Donnerstagfrüh 18.02.2021 das Auto eines Pizza-Fahrers. Der PKW wurde im Zuge der Fahnungsmassnahmen in der Rödgener Straße gefunden. Der mutmaßliche Dieb, ein 19-jähriger Asylbewerber aus Algerien, lag neben dem Fahrzeug und ließ sich widerstandslos festnehmen. Er stand offenbar unter dem Einfluss von Drogen.

Es folgte die Blutentnahme auf der Polizeiwache für den 19-jährigen Asylsuchenden. Dort trat der Algerier nach einem 43-jährigen Polizeibeamten und spuckte in dessen Gesicht. Der Beamte erlitt eine leichte Verletzung und konnte seinen Dienst fortsetzen. Anschließend musste der 19-Jährige den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle ausnüchtern. Deweiteren muss er sich nun in mehreren Ermittlungsverfahren vor einem Gericht verantworten.

Gegen 02.30 Uhr stellte der Pizzalieferant seinen Kia nur kurz in der Bahnhofstraße ab und wollte Warmhalteboxen in eine Gaststätte bringen. Er ließ dabei den Schlüssel im Fahrzeug stecken. Der Dieb nutzte die Gelegenheit und fuhr mit dem Fahrzeug davon.

Wer hat den Diebstahl in der Bahnhofstraße gesehen? Wem ist der graue Kia Picanto aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Zeugen verfolgen Dieb

Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei Mittwochabend einen Dieb festnehmen.

Die Zeugen beobachteten gegen 19.40 Uhr den Dieb, wie er auf einem Parkplatz in der Marburger Straße aus einem Fahrradeinkaufskorb eine Handtasche stahl. Die Zeugen informierten die Polizei und folgten dem Langfinger.

Die Polizei nahm den Verdächtigen, einen 18-jährigen Asylbewerber aus Marokko fest.

Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Reiskirchen: Hebelversuche gescheitert

Mehrfaches Hebeln an der Tür eines Einfamilienhauses in der Licher Straße in Hattenrod sind offenbar gescheitert. Eine Bewohnerin stellte die Hebelspuren am Dienstag gegen 10.30 Uhr fest. Wer hat in den vergangenen Tagen in der Licher Straße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: Parkscheinautomaten beschädigt

Unbekannte versuchten im Gießener Stadtgebiet zwischen Mittwoch der bereits vergangengen Woche (10. Februar) und gestern (17. Februar) mindestens zwei Parkscheinautomaten aufzuhebeln. Es blieb offenbar bei den Hebelversuchen.

Der Sachschaden an den Automaten in der Lahnstraße und Hammstraße wird auf jeweils 500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Kontrollen im Stadtgebiet

Am Mittwoch führten Gießener Polizeibeamte mehrere Kontrollen im Stadtgebiet durch. Sie stoppten zwischen 12.00 und 17.30 Uhr 23 Fahrzeuge und überprüften 37 Personen.

Bei einem 34-jährigen Mann ergaben sich Hinweise auf den Verdacht von Schwarzarbeit. Er geriet in eine Verkehrskontrolle in der Licher Straße und war offenbar mit seinem Privat-PKW dabei Essensbestellungen auszuliefern. Zu seinem Arbeitsverhältnis machte der Mann keine Angaben. Die Beamten informierten zwecks Überprüfung die zuständige Behörde.

Bei dem Citroen eines 57-jährigen war die Betriebserlaubnis erloschen. In seinem Auto war ein nicht zulässiger Endschalldämpfer eingebaut. Der Fahrer erhielt eine Mängelkarte und muss innerhalb weniger Tage, Abhilfe schaffen.

Bei der Überprüfung eines 44-jährigen Beifahrers stellten die Beamten fest, dass der Mann zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. Er durfte den Kontrollort nach der Personalienfeststellung wieder verlassen. Die Beamten informierten schriftlich die ausschreibende Staatsanwaltschaft.

Bei einer Verkehrskontrolle in der Marburger Straße bemerkten die Ordnungshüter Cannabis-Geruch bei einem 19-jährigen Mann. Bei seiner Durchsuchung fanden sie eine geringe Menge an Marihuana und stellten es sicher.

Da der Verdacht bestand, dass er berauscht unterwegs war, nahmen die Beamten ihn zwecks Blutprobenentnahme mit zur Wache. Nachdem die Beamten auch die Fahrzeugschlüssel sicherstellten, entließen sie ihn wieder.

Gießen: Brand bei Skateranlage

Zu einem Brand kam es am Mittwoch auf einer Skateranlage in der Rodheimer Straße in Krofdorf-Gleiberg. Unbekannte zündeten dort eine Mikrowelle und einen Bürostuhl an. Gegen 19.50 Uhr informierte die Feuerwehr, die das Feuer schnell löschte, über den Brand. Nach ersten Erkenntnissen hat die Anlage offenbar keinen Schaden genommen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat vor dem Brand auf dem Skaterplatz etwas Verdächtiges beobachtet? Woher stammen die Mikrowelle und der Bürostuhl? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Beim Vorbeifahren Außenspiegel touchiert

Am Mittwoch (17.Februar) gegen 16.30 Uhr beabsichtigte ein 69-jähriger Mann aus Gießen in einem Nissan auf einen Parkplatz in der Bleichstraße zu fahren. Dabei touchierte ein bislang Unbekannter beim Vorbeifahren den Außenspiegel des Nissan und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 100 Euro zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Langgöns: Unachtsamkeit führt zu Unfall

Zwei Leichtverletzte und 4.200 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls von Mittwoch (17.Februar) auf der Kreisstraße 365. Gegen 13.15 Uhr befuhren eine 51-jährige Frau aus Schöffengrund in einem Toyota und ein 59-jähriger Mann aus Langgöns in einem Volvo hintereinander von Cleeberg nach Oberkleen. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr der Volvo-Fahrer auf den Toyota der 51-Jährigen auf.

Die 51-Jährige sowie ein 16-jähriger Mitfahrer des Volvos wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter

Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Rückwärtsfahren Opel beschädigt

Am Mittwoch (17.Februar) gegen 07.55 Uhr befuhren ein 58-jähriger Mann in einem VW und eine 32-jährige Frau in einem Opel hintereinander eine Parkplatzzufahrt im Heinrich-Buff-Ring. Da sich der VW-Fahrer offenbar verkehrt eingeordnet hatte, fuhr er zurück und beschädigte den Opel der 31-Jährigen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Fußgängerin leicht verletzt

Am Donnerstag (18.Februar) gegen 5.45 Uhr ging eine 28-jährige Frau aus Gießen auf dem Gehweg von der Schubertstraße in Richtung Uniklinikum. Ein 28-jähriger Mann aus Gießen in einem Toyota befuhr die Gaffkystraße und beabsichtigte nach links abzubiegen. Vermutlich übersah die Fußgängerin den Abbiegevorgang und überquerte die Straße. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die 28-Jährige leicht verletzte. Es entstand kein Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Laubach: Unfall mit Reh

Eine 58-jährige Frau aus Echzell in einem BMW befuhr am Donnerstag (18.Februar) gegen 06.45 Uhr die Landstraße 3137 von Laubach nach Ruppertsburg als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, den das Reh nicht überlebte.

An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Reiskirchen: Im Gegenverkehr VW gestreift

Ein 58-jähriger Mann aus Grünberg befuhr am Mittwoch (17.Februar) gegen 16.15 Uhr die Bundesstraße 49 von Reiskirchen nach Grünberg. In der Ortsdurchfahrt Lindenstruth bremste der Grünberger und verzog sein Fahrzeug auf die Gegenspur.

Dabei streifte der 58-Jährige den VW eines entgegen kommenden 66-jährigen Mannes aus Reiskirchen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

