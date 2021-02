Brand auf Kleingartengelände – Kripo vermutet Brandstiftung

Kassel-Wesertor (ots) – Am Donnerstagmorgen 18.02.2021 brannte es gegen 07 Uhr auf dem Gelände des Kleingartenvereins “Schützenplatz” am Bleichenweg in Kassel. Hierbei war eine Gartenlaube aus Holz durch das Feuer völlig zerstört worden. Zudem war die Hütte der angrenzenden Parzelle in Brand geraten, wodurch sie zum Teil beschädigt wurde. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Lauben verhindert werden.

Den Gesamtsachschaden beziffern die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo, die die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen haben, auf rund 20.000 Euro. Nach ihren ersten Ermittlungen an der Brandstelle gehen die Kriminalbeamten davon aus, dass das Feuer offenbar vorsätzlich entfacht wurde. Hinweise auf eine andere Brandursache haben sich bislang nicht ergeben.

Die Ermittler des K 11 bitten Zeugen, die in der vergangenen Nacht oder am heutigen Morgen verdächtige Personen im Bereich Bleichenweg/ Schützenstraße beobachtet haben oder Hinweise zur Entstehung des Brandes geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Zeuge meldet Schlangenlinien fahrendes Auto – Polizei beendet Fahrt mit 3,4 Promille

BAB 7/Kassel (ots) – Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass am Mittwochabend 17.02.2021 ein 56-jähriger Autofahrer mit 3,4 Promille auf der A 7 aus dem Verkehr gezogen wurde, bevor jemand zu Schaden kam. Der Mann aus dem Werra-Meißner-Kreis muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Zudem stellten die Polizisten seinen Führerschein sicher.

Die Mitteilung des 21-jährigen Zeugen war gegen 21:15 Uhr über den Notruf 110 bei der Leitstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen eingegangen. Dem Autofahrer war der Schlangenlinien fahrende Seat auf der B 7 bei Kaufungen aufgefallen. Er hegte sofort den Verdacht, dass der Fahrer des Wagens betrunken sein könnte, weshalb er der Polizei das Kennzeichen durchgab. Währenddessen folgte er dem Pkw, der schließlich auf die A 7 in Richtung Frankfurt fuhr.

Mit bis zu 170 km/h war der Seat dort unterwegs, bis die Streife des Polizeireviers Ost den Wagen hinter dem Autobahndreieck Kassel-Süd stoppen konnte und der gefährlichen Fahrt ein Ende bereitete.

Der bei dem 56-jährigen Mann durchgeführte Atemalkoholtest förderte den hohen Promillewert zutage, weshalb ihn die Polizisten zur Blutentnahme auf das Revier brachten. Den Fahrzeugschlüssel stellten sie vorsorglich sicher.

Die Ermittlungen gegen den 56-Jährigen dauern an.

