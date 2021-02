Aus Ärger mindestens 37 Fahrzeuge beschädigt

Frankfurt-Sindlingen/Gallus (ots)-(mc) – Zwischen dem 15.02.-17.02.2021 beschädigte ein Mann in der Küferstraße sowie auf der Mainzer Landstraße mindestens 37 Fahrzeuge. In der Nacht von Sonntag auf Montag begann der 25-jährige Mann offensichtlich wahllos eine Vielzahl von Pkw zu demolieren. Am Montag 15.02.2021 gegen 10.35 Uhr, konnte die Polizei ihn festnehmen um weitere Sachbeschädigungen zu unterbinden.

Am Dienstag 16.02.2021 fiel er allerdings erneut wegen strafrechtlichem Verhalten auf und verbrachte die Nacht zum Zwecke der Verhinderung weiterer Straftaten im Polizeigewahrsam.

Am Mittwochmorgen 17.02.2021 gegen 07.15 Uhr, nachdem er auf freien Fuß gesetzt worden war, schlug er nochmals scheinbar wahllos auf am Straßenrand geparkte Fahrzeuge in der Mainzer Landstraße ein. Mit einer Eisenstange zerstörte er die Frontscheiben von 16 Pkw und machte dabei keinen Unterschied zwischen Mercedes, BMW, Hyundai, Peugeot oder anderen Automarken.

Nach seiner Festnahme wurde er einem Haftrichter des Amtsgerichts Frankfurt am Main vorgeführt, um die Fortsetzung der Begehung von Straftaten abzustellen. Dieser ordnete einen Unterbindungsgewahrsam bis längstens Freitagmorgen an.

Damit war der 25-Jährige offensichtlich nicht einverstanden, denn er legte Rechtsmittel ein. Die Frage nach dem Warum liegt mutmaßlich in der Unzufriedenheit über die aktuelle Lebenssituation des Mannes begründet. Insgesamt wird in aktuell 37 Fällen wegen Sachbeschädigungen gegen den 25-Jährigen ermittelt.

Es ist mit einem Schaden von mehreren Zehntausend Euro zu rechnen.

Falsche Krankenkassenmitarbeiter erbeuten Schmuck

Frankfurt (ots)-(hol) – Mittwochabend 17.02.2021 gaben sich Diebe als Krankenkassenmitarbeiter aus und gelangten so in eine Wohnung in der Kettelerallee.

Dort erbeuteten sie Schmuck im Wert mehrere hundert Euro. Gegen 18:30 Uhr klingelten ein Mann und eine Frau bei der 88-jährigen Frankfurterin.

Die Beiden gaben sich als Mitarbeiter einer Krankenkasse aus, die beauftragt wurden Impfformulare auszufüllen. Während die Ganovin die Dame damit ablenkte, durchsuchte ihr Komplize die Wohnung und stahl mehrere Schmuckstücke.

Anschließend verließ das Duo die Wohnung.

Der 88-Jährigen fiel das Fehlen der Schmuckstücke erst einige Zeit später auf.

Täterbeschreibung:

Männlich, Anfang 20, ca. 170-175 cm groß und schlank. Hatte dunkle längere Haare mit einem modischen Schnitt. Insgesamt dunkel gekleidet, inkl. dunkler MNB.

Weiblich, Anfang 20, ca. 170-175 cm groß und kräftig. Dunkle Haare, und trug ein rotes T-Shirt unter einer dunklen Winterjacke sowie eine FFP2-Maske.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 069 / 755-52499 entgegen.

Hinweis der Polizei: Lassen Sie keine fremden Personen ins Haus oder Ihre Wohnung. Täter und Täterinnen geben oftmals vor, Handwerker, vom Gesundheitsamt, von der Polizei oder anderen Behörden zu sein, um in ihre Wohnung und an ihre Wertsachen zu gelangen.

Seien sie deshalb besonders vorsichtig, wenn Personen ohne Termin vor der Tür stehen und rufen sie die Polizei.

Renitenter Ladendieb nach kurzer Flucht gestellt

Frankfurt-Bergen/Enkheim (ots)-(ti) Am Mittwochabend 17.02.2021 gegen 19.15 Uhr bemerkte eine aufmerksame Discounter-Mitarbeiterin einen Mann, der Rasierklingen in einer Einkaufstüte versteckte. Als er ohne zu bezahlen den Markt in der Röntgenstraße verließ, sprach sie den Dieb an, was bei diesem ein sofortiges Fluchtverhalten nach sich zog.

Vermutlich hatte der Ladendieb nicht mit der Hartnäckigkeit der Mitarbeiter gerechnet, denn diese verfolgten nun zu zweit den Langfinger bis zur U-Bahnstation Hessencenter. Dort wollte sich der Täter durch Schlagen und Schubsen der vorläufigen Festnahme durch die Zeugen entziehen, was aber misslang.

Als die herbeigerufenen Kollegen vom 18. Revier vor Ort eintrafen, klickten letztlich doch die Handschellen für den polizeibekannten Tatverdächtigen. Dabei stellte die Streife fest, dass der Beschuldigte die mitgeführte Einkaufstasche zuvor sogar mittels Alufolie präpariert hatte, um die Warensicherung zu umgehen.

Die beiden engagierten Zeugen verletzten sich bei ihrer gelungenen Festnahme glücklicherweise nicht.

Der Täter wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

27-jähriger Kellereinbrecher festgenommen

Frankfurt (ots)-(dr) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 18.02.2021 gelang der Polizei die Festnahme eines 27 Jahre alten Einbrechers, der im Gallus versucht hatte, gleich in mehreren Kellern Beute zu machen. Der Tatverdächtige geriet zur späten Stunde in das Visier von Zivilfahndern, als dieser zunächst in der Europaallee an der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses klingelte. Offensichtlich wollte er sich Zugang in das Gebäude verschaffen.

Abgeschreckt durch den dortigen Sicherheitsdienst zog der 27-Jährige jedoch in die Straße Römischer Ring weiter, nur um wenig später mit der gleichen Methode erfolgreich mehrere Häuser zu betreten. Im Nachgang konnten in einem der Gebäude frische Beschädigungen an einer Kellertür festgestellt werden. Doch offensichtlich verlief die Diebestour weniger erfolgreich, als erhofft. Nach mehreren gescheiterten Versuchen stellte der Mann seine Aktivitäten im Stadtteil ein und suchte kurzerhand den Bahnhof an der Galluswarte auf.

Eine S-Bahn führte ihn schließlich nach Darmstadt, wo er erneut nach Tatgelegenheiten Ausschau hielt. Bevor der 27-Jährige jedoch Beute machen konnte, gelang es ihn mit Hilfe einer Darmstädter Polizeistreife festzunehmen. Die Beamten stellten bei ihm diverses Aufbruchswerkzeug sicher.

Mit angelegten Handfesseln ging es für den wohnsitzlosen Mann in die Haftzellen des Polizeipräsidium Frankfurt, wo er dem Haftrichter vorgeführt werden soll. Darüber hinaus wird geprüft ob er möglicherweise für weitere Einbrüche in Frage kommt.

Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots)-(fue) – Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

Februar 2021: Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3 Februar 2021: Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße Februar 2021: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5 Februar 2021: Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel Februar 2021: Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße, Bundesautobahn 66 Anschlussstelle Eckenheim

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

