Kassel-Forstfeld (ots) – Am Mittwochnachmittag 17.02.2021 zündelten 2 osteuropäisch aussehende Jugendliche im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Forstfeld und richteten damit mehrere Hundert Euro Schaden an. Ein couragierter 12-Jähriger bemerkte die Rauchentwicklung und handelte schnell. Durch sein beherztes Eingreifen konnte größerer Schaden verhindert werden. Eine Wand im Treppenhaus wurde durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Der Anruf des 12-Jährigen ging gegen 17 Uhr bei der Polizei ein. Zu dieser Zeit war das Feuer bereits gelöscht. Wie der Junge der eingesetzten Streife des Polizeireviers Ost kurze Zeit später schilderte, lief er an dem Mehrfamilienhaus in der Heinrich-Steul-Straße/Ecke Eisenhammerstraße vorbei, als er Rauchentwicklung im Treppenhaus bemerkte.

Daraufhin klingelte er bei einer Bewohnerin und löschte mit Wasser aus ihrer Wohnung die brennenden Plastikblumen, im 6.Stock des Treppenhauses.

Zuvor waren dem 12-Jährigen die mutmaßlichen Täter, zwei Jugendliche, im Treppenhaus begegnet.

Beschreibung der beiden Jugendlichen:

Etwa 16-17 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß. Beide hatten ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Sie trugen beide eine schwarze Jacke der Marke “Wellensteyn” und Schuhe der Marke “Nike”.

Die weiteren Ermittlungen zu der Sachbeschädigung führen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei. Weitere Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

