Unfall zwischen Lkw und Motorrad – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Ein 49-jähriger Lkw-Fahrer und ein 17-jähriger Motorradfahrer kollidierten Donnerstag 18.02.2021 um 12 Uhr, im Kreuzungsbereich Buschwegbrücke/Prälat-Caire-Straße. Da beide Verkehrsunfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machten, sucht die Polizei nun Zeugen. Durch den Unfall wurde der 17-Jährige leicht verletzt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Diebstahl aus unverschlossenem Auto – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 16.02.2021 gegen 22:30 Uhr bis zum 17.02.2021 um 16:00 Uhr wurden ein Geldbeutel und zwei Winterjacken aus einem unverschlossenen Auto in der Richard-Demel-Straße entwendet.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Die Polizei rät: Lassen Sie keine Wertsachen im Auto und schließen Sie Ihr Auto, auch bei kurzer Abwesenheit immer ab. Weitere Tipps erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de.

Unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochmittag 17.02.2021 gegen 11:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Ludwigshafen einen 27-jährigen Autofahrer in der Bahnhofstraße. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 27-Jährige unter Drogeneinfluss steht. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Dieser verlief positiv auf THC.

Dem Autofahrer wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen der Fahrt und Drogeneinfluss und wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Alkoholisierter Lkw-Fahrer mit 1,76 Promille

Ludwigshafen-Edigheim/Pfingstweide (ots) – Am Mittwochvormittag 17.02.2021 gegen 11:00 Uhr konnten Beamte der Polizei Ludwigshafen einen alkoholisierten Lkw-Fahrer aus dem Verkehr ziehen. Der 51-jährige Lkw-Fahrer wollte sich bei einer Firma Am Hansenbusch anmelden, als Mitarbeiter Alkoholgeruch bei ihm feststellten.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest durch die verständigte Polizei bestätigte die Wahrnehmung. Dieser ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,76 Promille.

Dem Lkw-Fahrer wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

7-jähriges Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochnachmittag 17.02.2021 gegen 17:20 Uhr wurde eine 7-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in der Rollestraße leicht verletzt. Das Mädchen sei zwischen geparkten Fahrzeugen heraus auf die Straße gelaufen und mit einem auf der Rollestraße fahrenden Auto zusammengestoßen.

Die 40-jährige Autofahrerin habe trotz sofortiger Bremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern können. Die 7-jährige stürzte durch den Zusammenstoß und zog sich leichte Verletzungen zu.

3-jähriges Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagabend 16.02.2021 wurde ein 3-jähriges Kind durch einen Verkehrsunfall in der Gronauer Straße leicht verletzt. Das Kind sei zusammen mit der Mutter und der 5-jährigen Schwester auf dem Gehweg gelaufen, als das 3-jährige Mädchen auf die andere Straßenseite lief. Als die 3-jährige dann wieder auf die ursprüngliche Straßenseite zurücklaufen wollte, übersah sie das auf der Gronauer Straße fahrende Auto.

Die Mutter hatte noch versucht das Kind durch Zurufen zum Stehenbleiben zu bewegen. Das Kind lief aber zwischen zwei geparkten Autos auf die Straße. Die 31-jährige Autofahrerin konnte trotz sofort eingeleitetem Bremsmanöver einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht verhindern. Das 3-jährige Mädchen wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Kinder nehmen Situationen im Straßenverkehr oft anders wahr als Erwachsene und können deshalb Gefahrensituationen ggf. schlechter einschätzen. Daher ist es sinnvoll Kindern schon frühzeitig gewisse Grundregeln für die Teilnahme am Straßenverkehr beizubringen. Eltern sollten auch darauf achten, dass ihre Kinder gut sichtbare Kleidung, am besten mit reflektierenden Teilen, tragen.

Andere Verkehrsteilnehmer müssen sich gegenüber Kindern, insbesondere durch Verminderung der Fahrgeschwindigkeit und durch Bremsbereitschaft, so verhalten, dass eine Gefährdung ausgeschlossen ist.

Weitere Tipps und Hinweise zum Thema hält die Deutsche Verkehrswacht auf ihrer Homepage: https://s.rlp.de/rDDKL bereit.

Versuchter Enkeltrickbetrug

Ludwigshafen (ots) – Eine 77-Jährige aus Ludwigshafen wurde am Mittwoch 17.02.2021 gegen 14.40 Uhr von einem unbekannten Mann angerufen. Der Anrufer gab sich als ihr Enkel aus und gab vor in einen Unfall verwickelt gewesen zu sein. Er benötige nun Bargeld um eine Kaution in Höhe von 20.000 Euro bezahlen zu könne. Die Seniorin durchschaute den Betrug und stellte gezielte Fragen zu den Personalien des Enkels. Der Anrufer legte daraufhin auf. Ein Schaden entstand nicht.

Die Masche der Betrüger ist immer ähnlich: Sie versuchen ihre Opfer am Telefon zu überrumpeln und durch vortäuschen falscher Tatsachen in die Irre zu führen. Schon ein paar einfache Tricks können helfen, Telefonbetrug zu erkennen:

Seien Sie misstrauisch, wenn jemand am Telefon persönliche Daten oder Geld von Ihnen fordert.

Machen Sie “Absicherungsanrufe”. Wenn beispielweise ein angeblicher Polizeibeamter anruft, rufen Sie auf einer Ihnen bekannten Nummer zurück, so können Sie sichergehen, dass Sie nicht mit einer unbekannten Person telefonieren.

Wenn Sie sich durch den Anrufer unter Druck gesetzt fühlen, legen Sie den Hörer auf. Das ist nicht unhöflich, sondern dient Ihrem Schutz.

Betrügerische Telefonanrufe

Ludwigshafen (ots) – In den letzten Wochen erhielt eine 76-jährige Ludwigshafenerin mehrere verdächtige Anrufe. Dies meldete sie am Mittwoch 17.02.2021 der Polizei. Die Anrufer gaben sich als Mitarbeiter der Firma Microsoft aus und wollten der Seniorin erklären, dass ein Problem bei ihrem Computer aufgetreten sei. Die 76-Jährige durchschaute sie die Masche und legte direkt auf.

Immer wieder kommt es zu betrügerischen Anrufen angeblicher Microsoft-Mitarbeiter, die behaupten, der PC sei virenverseucht. Microsoft führt nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten Telefonanrufe durch, um schadhafte Geräte zu reparieren. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgen Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail.

Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf und melden Sie diesen Ihrer Polizei.