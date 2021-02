E-Scooter ohne Versicherungsplakette

Speyer (ots) – Am Mittwochachmittag 17.02.2021 fiel einer Streife der Polizeiinspektion Speyer in der Bahnhofstraße ein E-Scooter auf, an dem das vorgeschriebene Versicherungskennzeichen nicht angebracht war. Da sich im Nachhinein zudem herausstellte, dass das Fahrzeug nicht über eine gültige Haftpflichtversicherung verfügte, erwartet den 17-jährigen Fahrer aus Schifferstadt nun eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Auch bei E-Scootern handelt es sich um versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge. Von daher müssen diese für den Betrieb auf öffentlichen Straße oder Plätzen über eine gültige Haftpflichtversicherung verfügen und mit einer entsprechenden Versicherungsplakette versehen werden.

Kontrollen im Straßenverkehr durch die Polizei

Speyer (ots) – Am Montag 15.02.2021 zwischen 10:20-14:30 Uhr führte die Polizeiinspektion Speyer an mehreren Örtlichkeiten im Dienstgebiet sowohl stationäre als auch freie Verkehrskontrollen durch: Am Vormittag wurden in der Auestraße 30 Fahrzeuge kontrolliert, wobei insgesamt 11 Ordnungswidrigkeitenanzeigen, vor allem wegen nicht angelegten Sicherheitsgurts und verbotswidriger Nutzung des Mobiltelefons gefertigt und 2 Mängelberichte wegen nicht mitgeführter Dokumente ausgestellt wurden.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in der Siemensstraße um die Mittagszeit wurden insgesamt 6 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet; der schnellste Fahrer war hier bei erlaubten 50 km/h mit 71 km/h unterwegs.

Am Nachmittag fiel einer Streife in der Wormser Straße noch ein getunter BMW auf, dessen Tieferlegungsfedern nicht in den Fahrzeugpapieren eingetragen waren.

Sollte der 23-jährige Fahrer aus Speyer in den nächsten Tagen keine gültigen Prüfdokumente für die Veränderungen vorlegen, muss er mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis rechnen.