Landau: Die Polizei-News

Navigationsgerät aus Wohnmobil entwendet

Offenbach (ots) – Sachschaden in Höhe von 1.200 Euro verursachten unbekannte Täter als sie das Dreiecksfenster eines in Offenbach abgestellten Wohnmobils einschlugen und das Navigationsgerät aus dem Fahrzeug entwendeten.

Das Wohnmobil war im Tatzeitraum zwischen dem 06.02.2021 und dem 17.02.2021 in der Straße Im See abgestellt. Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können werden gebeten sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.

Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Landau (ots) – Am Mittwochvormittag 17.02.2021 kam es in Landau zum Zusammenstoß zwischen einem 25-jährigen Fahrradfahrer und einer 42-jährigen Autofahrerin. Der 25-Jährige war von der Straße “An 44” in den Kreisverkehr zum Nordring eingefahren, als eine Autofahrerin vom Nordring kommend den Fahrradfahrer übersah und ebenfalls in den Kreisverkehr einfuhr.

Hier kam es zum Zusammenstoß der Beiden, woraufhin der Radfahrer zu Boden stürzte. Er musste aufgrund seiner Verletzungen in Krankhaus gebracht werden, an Fahrrad und Auto entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.