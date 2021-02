Neustadt: OB Weigel lädt am 26. Februar 2020 zur Bürgersprechstunde ein

Neustadt an der Weinstraße – Oberbürgermeister Marc Weigel bietet am Freitag, 26. Februar 2021, ab 14 Uhr seine Bürgersprechstunde telefonisch oder per Zoom-Konferenz an.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich mit ihren Anliegen bis zum 24. Februar 2021 telefonisch unter 06321/855-1212 anmelden. Wichtig für die Anmeldung sind der Name, die Telefonnummer bzw. die Mailadresse und das Thema, das mit dem Oberbürgermeister besprochen werden soll. Ebenfalls wird die Information benötigt, ob das Gespräch telefonisch oder per Zoom-Videocall stattfinden soll.