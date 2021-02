Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 18.02.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Älterer Dame Tasche entwendet und Geld abgehoben

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 15.02.2021, 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr wurde in einem Drogeriemarkt in der Weinstraße Süd in Bad Dürkheim die Handtasche einer älteren Dame entwendet. Als sie ihren Mund-Nasen-Schutz anlegte, legte sie vorher ihre mitgeführte Tasche in ein Einkaufskörbchen und vergaß diese wieder mitzunehmen. Als sie im Markt dann das Fehlen ihrer Tasche bemerkte, ging sie zurück zum Ablageort. Die Tasche war jedoch nicht mehr dort. In ihrer Tasche befand sich ihr Geldbeutel samt Führerschein, einer Bandkarte, ihrem Personalausweis und ihr Handy. Bis die Dame ihre Karte bei ihrer Band sperren konnte, war durch bislang ungekannte Täter bereits eine unberechtigte Abhebung erfolgt. Täterhinweise liegen keine vor. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Hettenleidelheim: Katzenbefreiung und Auffinden eines gestohlenen Kennzeichenpaares

Hettenleidelheim (ots) – Bei einem gemeinsamen Einsatz des Veterinäramtes der Kreisverwaltung Bad Dürkheim, dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Leiningerland und hiesiger Polizeidienststelle, konnten sechs Katzen aus dem Haus eines Paares aus Hettenleidelheim befreit werden. Die Durchsuchung des Hauses war zuvor durch Gericht beschlossen worden, da das Paar die Katzen hielt, obwohl diesem jegliche Haltung und Betreuung von Katzen aufgrund verschiedener Umstände durch die Kreisverwaltung untersagt worden war. Den Katzen ging es dem äußeren Anschein nach gut. Sie wurden letztlich verschiedenen Tierheimen zugeführt. Bei der Hausdurchsuchung konnten die Beamten zudem ein Kennzeichenpaar mit Ludwigshafener Zulassung auffinden, welches aufgrund Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben war und sichergestellt wurde. Das Paar erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Der Hausherr wird zudem als Beschuldigter im Strafverfahren des Kennzeichendiebstahls geführt.

Haßloch: In Stromverteilerkasten gefahren und geflüchtet

Haßloch (ots) – Bereits am Dienstagabend (16. Februar 2021, 21 Uhr) bemerkte ein Passant, dass der Stromverteilerkasten in der Langgasse aus der Verankerung gerissen war und offen stand. Die Polizei Haßloch geht von einem Auto als Verursacher aus und sicherte blaue Lackspuren.

Nach Einschätzung der Gemeindewerke, stellten freigelegten Starkstromkontakte eine erhebliche Gefahr dar. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

Meckenheim: Abbiegenden LKW überholt

Meckenheim (ots) – Erst gefährlich überholt und dann geflüchtet, ist am Mittwochvormittag (17. Februar 10:20 Uhr) der Fahrer eines Kleinwagens nach einem Unfall in Meckenheim. Zeugen beschreiben einen grauen oder anthrazitfarbenen Fiat Punto.

In der Rödersheimer Straße in Höhe der Turnhallte wollte ein gelber LKW nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Obwohl er dazu den Blinker benutzte, setzte der Fiat-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit zu einem riskanten Überholmanöver an. Nach der Kollision kam der Fiat ins Schlingern und flüchtete über die K8 in Richtung Rödersheim. Das Auto dürfte auf der rechten Seite erheblich beschädigt sein. An dem MAN-Kipper blieb ein Schaden von 2.000,- Euro zurück.

Wer Hinweise zu dem Verkehrsrowdy geben kann, soll sich bitte unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de bei der Polizei Haßloch melden.

Haßloch: Unfall mit Flucht

Haßloch (ots) – Nach dem Unfall weggefahren und sich nicht um den Schaden von ca. 1.000,- Euro gekümmert, hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag (17. Februar) in der Zeit von 8:00 – 22:40 Uhr in Haßloch. Auf dem Parkplatz an der Feuerwehr und in der Martin-Luther Straße stand der graue Fiat, als er am Kotflügel beschädigt wurde. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

