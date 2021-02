Südpfalz: Aufruf an Beschäftigte an Schulen und in Betreuungseinrichtungen dazu auf, kostenlose Testmöglichkeiten zu nutzen

Landau – Bereits seit Ende Januar kann sich das Kita-Personal in Rheinland-Pfalz jederzeit freiwillig und kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen. Dieses Angebot der anlasslosen Testung mittels Antigen-Schnelltest weitet das Land vor dem Hintergrund des anstehenden Starts des Präsenzunterrichts an Grundschulen am 22. Februar nun auch auf Lehrkräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Schulen aus. Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch und SÜW-Landrat Dietmar Seefeldt rufen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtungen dazu auf, diese Möglichkeit zu nutzen – gerade auch in der Woche noch vor Beginn der Präsenzzeiten.

„Die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts an Grundschulen und die Tatsache, dass je nach Infektionslage weitere Jahrgänge im Wechselunterricht wieder an die Schulen kommen können, ist eine gute Entwicklung und ein wichtiges Signal für Familien, die in der Krise mit Betreuung und Homeschooling ganz besonders belastet sind“, betonen die beiden Verwaltungschefs. „Umso wichtiger ist es, dass wir mit Vorsicht und bedacht mit den Lockerungen umgehen und die Testmöglichkeiten rege genutzt werden, um Infektionen in den Einrichtungen frühzeitig entgegenzuwirken.“

Wichtig: Die kostenlosen Schnelltests auf freiwilliger Basis werden bis zum 31. März 2021 unter Vorlage eines Berechtigungsscheins vorgenommen. Der Berechtigungsschein wird von der jeweiligen Einrichtungsleitung ausgestellt.

Die Testmöglichkeiten für Antigen-Schnelltests in der Stadt Landau und im Landkreis SÜW im Kurzüberblick:

– DRK-Kreisverband Landau e.V.

Am alten Güterbahnhof 5

76829 Landau

Ansprechpartnerin: Frau Höfer, DRK Sozialdienstkooperation Landau und SÜW

– Corona-Schnelltestzentrum der DLRG Ortsgruppe Landau e.V.

Stettiner Straße 4

76829 Landau

Telefon: 0 63 41/9 28 78 16

E-Mail: schnelltestzentrum@landau.dlrg.de

– Corona Test Landau Drive in

Albert-Einstein-Straße 8

76829 Landau

Telefon: 01 76/64 66 58 77

– Praxis Bitzer & Partner

Poststraße 1

76829 Landau

Telefon: 0 63 41/8 30 21

– Zahnarztpraxis Dr. Engelien

Obere Hauptstraße 13

76863 Herxheim

Telefon: 0 72 76/91 92 91

– Dr. med. M. Heymanns

Paul-Gillet-Platz 5

67480 Edenkoben

Telefon: 0 63 23/71 41

Die Auflistung stellt einen Überblick über die Testmöglichkeiten in Kreis und Stadt dar. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.