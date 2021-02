Odenwaldkreis

Drogenfahnder heben Marihuana-Indoorplantagen aus (siehe Foto)

Erbach (ots) – Erfolgreich waren Drogenfahnder aus Erbach bei Durchsuchungen am Dienstag (16.2.) im Ortsteil Günterfürst, im Taunus und in Winnenden (Baden-Württemberg). Allein in Günterfürst wurde bei der Durchsuchung eines Hauses eine über mehrere Stockwerke erstreckende Marihuana-Indoorplantage vorgefunden. Die Drogen waren bereits abgeerntet. Rund 60 Kilogramm lagen für den Weiterverkauf bereit und hätten im Straßenverkauf mindestens 600.000 Euro erzielt. Insgesamt konnten 990 Pflanztöpfe sichergestellt werden.

In Eppstein wurden nochmals 1280 Marihuanapflanzen samt Blüten in einem Haus beschlagnahmt. In Winnenden trafen die Ermittler einen 29-jährigen Mann an, der für die Tätergruppe als Logistiker Fahrzeuge zur Verfügung gestellt hatte.

Im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen, für die die Staatsanwaltschaft Darmstadt richterliche Beschlüsse erwirkt hatte, wurden in Günterfürst zwei 32 und 35 Männer und im Taunus ein 24-Jähriger festgenommen.

Den Maßnahmen waren umfangreiche Vorermittlungen, die im Dezember letzten Jahres begonnen haben, vorausgegangen. Dabei war eine Tätergruppierung im Fokus, die im Verdacht steht mit Betäubungsmittel zu handeln und Cannabis illegal anzubauen. Für die zeitgleich durchgeführten Durchsuchungsmaßnahmen an den drei Wohnanschriften waren neben den Drogenfahndern des Kommissariats 34 aus Erbach, Rauschgiftspürhunde des Polizeipräsidiums Südhessen, Beamte der Bereitschaftspolizei, Fahnder der Polizeidirektion Main-Taunus sowie aus Baden-Württemberg im Einsatz.

Die Beschuldigten werden – mit Ausnahme des 29 Jahre alten Beschuldigten, im Laufe des Mittwochs (17.2.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einer Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Darmstadt vorgeführt.

Diese wird über den Erlass der beantragten Haftbefehle entscheiden.

Verkehrsunfallmeldung und Zeugenaufruf

Odenwaldkreis, Michelstadt (ots) – In der Zeit von Montag (15.02.) bis Dienstag (16.02.) kam es auf dem Parkplatz eines Michelstädter Unternehmens in der Frankfurter Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der firmeneigene weiße Smart wurde dort mutmaßlich von einem roten Fahrzeug an der Heckklappe beschädigt, indem das Fahrzeug tiefe Kratzer und kleine rote Farbanhaftungen hinterließ. Der bzw. die Fahrzeugführer/in verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 1.000 EUR.

Die Polizei in Erbach erbittet Zeugenhinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und der flüchtigen Fahrzeugführerin bzw. dem flüchtigen Fahrzeugführer unter 06062 / 953-0.

Darmstadt

Zahlreiche Autos zerkratzt – Sachbeschädigung in mindestens 22 Fällen

Darmstadt-Kranichstein (ots) – In der Parkstraße und im Bereich “An der Schleifmühle” sind im Verlauf des Dienstags 16.2.2021 zahlreiche geparkte Autos offenbar mutwillig von noch unbekannten Tätern zerkratzt worden. Gegen 15 Uhr hatten erste Anwohner die Polizei informiert, nachdem sie die frischen Schäden an ihren Autos bemerkten. Bei der anschließenden Absuche der Straßen stellten die Beamten weitere 22 zerkratze Fahrzeuge fest.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte die Tatzeit bis circa 09 Uhr an diesem Dienstagmorgen zurückreichen. Der verursachte Schaden beläuft sich bislang auf mehrere Hundert Euro.

Die Ermittlungsgruppe-City von der Darmstädter Polizei hat die weiteren Untersuchungen übernommen und zahlreiche Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Die Beamten suchen nicht nur Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zu den Tätern geben können, sondern auch die Halter von möglicherweise weiteren beschädigten Autos, die in dem Bereich und zur benannten Tatzeit dort parkten. Diese werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen. Unter der Rufnummer 06151/969-3900 sind die Ermittler für alles Sachdienliche zu erreichen.

Defekte Gastherme sorgt für Einsatz von Feuerwehr, Polizei und mehreren Rettungswagen

Darmstadt (ots) – Eine defekte Gastherme in der Kiesbergstraße hat am frühen Mittwochmorgen (17.2.) den Einsatz der Polizei, mehreren Rettungswagen sowie der Berufsfeuerwehr Darmstadt ausgelöst. Die Bewohner einer Wohnung des Mehrfamilienhauses hatten gegen 3.30 Uhr die Rettungsleitstelle informiert und über plötzlich einsetzende Übelkeit geklagt.

Nach Eintreffen der herbeigeeilten Einsatzkräfte und einer Kohlenmonoxid Messung konnten bei vier Familienmitgliedern erhöhte Kohlenmonoxid Werte festgestellt werden. Die betroffenen Personen wurden nach einer ärztlichen Erstversorgung vor Ort zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Die Gastherme in der Wohnung wurde von der Feuerwehr zur weiteren Gefahrenabwehr abgeklemmt und eine Überprüfung sowie Instandsetzung für den heutigen Tag in Auftrag gegeben.

Für die vorsorgliche Überprüfung der verbleibenden Gasthermen in den benachbarten Wohnungen mussten ihre Anwohner diese kurzfristig verlassen. Nach Freigabe der Feuerwehr und Abschluss der Maßnahmen durften sie jedoch rasch in ihre Räume zurückkehren.

Terrassentür hält Einbruchsversuch stand

Darmstadt-Arheilgen (ots) – Die Abwesenheit von Bewohnern eines Einfamilienhauses im Glockengartenweg haben bislang noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Donnerstag (11.2.) und Dienstag (16.2.) ausgenutzt und versucht in das Anwesen einzubrechen. Glücklicherweise scheiterten die Kriminellen bei dem Versuch, die rückwärtig gelegene Terrassentür gewaltsam zu öffnen und flüchteten unverrichteter Dinge.

Ihre Spuren waren am Dienstagmorgen von den Bewohnern entdeckt und Anzeige erstattet worden. Die Kripo in Darmstadt hat die Ermittlungen wegen des versuchten Einbruchs aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, denen zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Personen aufgefallen sind. Unter der Rufnummer 06151/9690 werden alle sachdienlichen Hinweise entgegengenommen.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lorsch (ots) – Der Besitzer eines BMW 420d stellte sein Fahrzeug am 15.02.2021 gegen 17:00 Uhr in der Alexanderstraße Höhe der Hausnummer 16 in 64653 Lorsch ab. Als er am Morgen des 16.02.2021 gegen 11:00 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er eine Beschädigung an der Fahrzeugfront fest. Die Beschädigung ist auf der Fahrerseite unterhalb des Scheinwerfers. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 1.500 Euro.

Falles es Hinweise zum oben genannten Sachverhalt gibt, wird darum gebeten, sich bei der Polizei in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Corona-Angst ausgenutzt – Telefonbetrüger gibt sich als Arzt aus

Schaafheim (ots) – Die Angst vor Corona nutzte ein Unbekannter am Dienstagmorgen 16.02.2021 aus, indem er sich am Telefon als Arzt ausgab und 40.000 Euro forderte. Gegen 10 Uhr meldete sich der Betrüger telefonisch bei einem 55-jährigen Mann. Die unbekannte Stimme am Telefon gab sich als Arzt aus Aschaffenburg aus und zielte darauf ab, mehr über die persönlichen Verhältnisse und Vermögenswerte des 55-jährigen Mannes zu erfahren.

Hierbei erzählte er die Geschichte, dass sich angeblich die Tochter des Angerufenen mit Corona infiziert hätte und sie sich in Lebensgefahr befände. Für die Behandlung der Tochter seien nun 40.000 Euro nötig.

Glücklicherweise ließ sich der 55-Jährige auf die Forderungen des angeblichen Arztes nicht ein und beendete das Gespräch.

Damit auch Sie, Ihre Verwandten oder Bekannten nicht auf die Kriminellen reinfallen, hat die Polizei wichtige Präventionshinweise:

Seien Sie besonders misstrauisch, wenn angebliche Verwandte oder Bekannte am Coronavirus erkrankt sind und am Telefon plötzlich Geld für die Behandlung einfordern. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Rufen Sie ihre Verwandten oder Bekannten auf einer Ihnen bekannten Telefonnummer umgehend an und bestehen Sie auf ein persönliches Erscheinen. Spätestens hierbei würde der Schwindel nämlich auffliegen. Händigen Sie kein Geld an fremde Personen nur aufgrund eines Telefongesprächs aus.

Verständigen Sie beim geringsten Zweifel die Polizei über den Notruf 110. Dort hilft man Ihnen die Situation richtig zu beurteilen und gibt Ihnen wichtige Verhaltenshinweise.

Wohnhaus im Visier Krimineller – Wer kann Hinweise geben?

Babenhausen (ots) – Ein Einfamilienhaus im Bruchweg rückte am Dienstagnachmittag 16.2.2021 gegen 16.20 Uhr, in das Visier Krimineller. Unter Anwendung von Gewalt gelangten die Kriminellen über die Terrassentür ins Hausinnere. Dort hielten sie Ausschau nach potentieller Beute und durchwühlten mehrere Wohnräume. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Ob sie etwas entwendeten, muss im Rahmen weiterer Ermittlungen geprüft werden. Nach jetzigem Stand wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Groß-Gerau

Großbrand hält Einsatzkräfte auf Trab

Riedstadt-Goddelau (ots) – Ein Scheune, in der sich nach ersten Erkenntnissen ein Teilelager einer Firma befand, ist am Mittwoch 17.02.2021 gegen 12.45 Uhr, vollständig niedergebrannt. Eine riesige Rauchwolke war weithin sichtbar. Nach ersten Angaben mussten 3 Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst behandelt werden. Ein Feuerwehrmann zog sich im Rahmen der Löscharbeiten Blessuren leichterer Art zu. Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Durch die Holzfassade des Gebäudes konnten sich die Flammen offenbar rasch ausbreiten. In dem dicht bebauten Wohngebiet konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr aber verhindern, dass das Feuer auf benachbarte Häuser übergriff. Dennoch wurden zwei Fahrzeuge und benachbarte Gebäude durch die Hitzentwicklung teilweise in Mitleidenschaft gezogen.

Zusammen mit der Polizei, dem Rettungsdienst und dem Technischen Hilfswerk, waren neben örtlichen Einsatzkräften auch Feuerwehren aus umliegenden Orten im Einsatz. Der Bereich rund um den Brandort in der “Alte Länderstraße” musste für die Lösch- und Rettungsarbeiten großräumig abgesperrt werden.

Die Brandexperten des Kommissariats 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei konnten den Brandort bislang noch nicht betreten, um Hinweise auf die Brandursache zu erlangen. Die Ermittlungen dauern an.

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Raunheim (ots) – Einen 29-jährigen Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim am Dienstagnachmittag (16.02.) in der Mainzer Straße. Der Fahrer fiel den Polizisten zuvor auf, weil er in Schlangenlinien unterwegs war.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter im Rahmen der Kontrolle, dass der Wagenlenker offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Der 29-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Er wird sich nun in einem Verfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu verantworten haben.

Vandalen auf dem Sportgelände

Riedstadt (ots) – Ein Fall von Vandalismus ereignete sich in der Zeit zwischen Montagnachmittag (15.02.) und Dienstagabend (16.02.) auf dem Sportgelände des TSV 03 Wolfskehlen.

Die Unbekannten begaben sich unerlaubt auf das Gelände und warfen anschließend mit Backsteinen die Fensterscheiben des Schiedrichterhäuschens ein. Zudem wurde weiße Lackfarbe auf der Steintribüne verschüttet. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750.

Kreis Bergstraße

Fahrrad getauscht? Polizei ermittelt wegen Einbruchsdiebstahl

Viernheim (ots) – Nachdem am Dienstag (16.2.) zwischen 1 Uhr und 1.30 Uhr ein Herren Trekkingrad der Marke ZÜNDAPP sowie ein Hochdruckreiniger aus einer Garage gestohlen wurden, gehen die Ermittler davon aus, dass der Täter sein altes Hercules-Fahrrad am Tatort in der Kriemhildstraße zurückließ.

Ob der Gesuchte auch für zwei Kellereinbrüche in einem Mehrfamilienhaus in der nahegelegenen Kreuzstraße/ Nähe Alexanderstraße verantwortlich ist, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Dort wurde zwischen 0.30 Uhr und 1 Uhr morgens mehrere Werkmaschinen, unter anderem ein Bohrhammer von BOSCH gestohlen. Für die Einbrüche hat der Täter mehrere Türen aufgebrochen.

Wem verdächtige Personen, insbesondere in den Tatzeiträumen aufgefallen sind, meldet sich bitte bei der Polizei in Viernheim (DEG). Telefon: 06204 / 9377-0.

