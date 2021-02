Karlsruhe: Einbrecher entwendete Uhren aus einer Wohnung

Karlsruhe – Ein bislang unbekannter Täter brach in der Bergzaberner Straße

in der Nordweststadt in Karlsruhe in eine Wohnung ein und entwendete mehrere

Uhren. Der Einbrecher hebelte die Terrassentür am Dienstag, in der Zeit zwischen

07 und 20 Uhr auf. Im Anschluss durchwühlte der Unbekannte einige Zimmer. Es

wurden mehrere Uhren gestohlen und es entstand ein Sachschaden an der

Terrassentür in Höhe von ca. 1000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/666-3611

entgegen.

Malsch: LKW verursachte Unfall beim Rangieren

Karlsruhe – Ein 44-jähriger LKW-Fahrer stieß am Dienstag, gegen 19 Uhr,

nach einem Rangiervorgang mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw zusammen.

Der Lkw rangierte auf der Daimlerstraße im Industriegebiet Malsch. Nach dem

Rangiervorgang kollidierte der Lkw mit einem von rechts kommenden Pkw. Beide

Fahrzeuge wurden hierbei beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf

geschätzte 4000 Euro.

Rheinstetten – 16-jähriger Zweiradfahrer versuchte sich einer Polizeikontrolle zu entziehen

Karlsruhe – Ein 16-Jähriger, der mit seinem Mofa in Nueburgweier unterwegs

war, versuchte sich am Dienstagabend einer Polizeikontrolle zu entziehen. Gegen

19.50 Uhr fiel einer Streife der Jugendliche auf, der auf der Rheinstraße dem

Streifenwagen entgegenkam. Nachdem der Streifenwagen gewendet hatte

beschleunigte der 16-Jährige sein Mofa auf 50 km/h. Den Anhaltesignalen leistete

er keine Folge und fuhr weiter durch das Wohngebiet. Das

Versicherungskennzeichen war in der Mitte geknickt und konnte nicht abgelesen

werden. An der Einmündung Auerstraße / Sudetenstraße konnte sich der

Streifenwagen neben das Zweirad setzen. Beim Abbiegen touchierte der 16-Jährige

dann mit seinem Mofa den Streifenwagen leicht und stürzte bei niedriger

Geschwindigkeit. Er wurde anschließend vorläufig festgenommen. Verletzt wurde er

bei dem Sturz nicht. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Mofa

durch technische Veränderungen eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 50 km/h

erreichte. Der Jugendliche ist aber lediglich im Besitz einer

Mofaprüfbescheinigung. Er wurde anschließend zu seinen Eltern nach Hause

gebracht. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Karlsruhe – 70-Jährigem wurde Brieftasche gestohlen

Karlsruhe – Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagnachmittag einem

70-Jährigen die Brieftasche gestohlen. Der erheblich bewegungseingeschränkte

70-Jährige hatte kurz vor 14.00 Uhr bei einer Bankfiliale am Entenfang Bargeld

abgehoben und die Geldbörse anschließend ins seiner Jackentasche verstaut.

Anschließend ging zum Mühlburger Feld und setzte sich auf eine Bank zwischen den

Hochhäusern. Ein ca. 25 Jahre alter, ca. 175 – 180 cm großer und schlanker Mann,

mit schwarzen Haaren und arabischem Aussehen setze sich neben dem Senior auf die

Bank und sprach ihn in gebrochenem Deutsch an. Nach einem kurzen Gespräch griff

er dem 70-Jährigen in die Jackentasche, nahm die Brieftasche an sich und ging

davon. Der Senior konnte dem Mann nicht folgen und sprach einen Passanten an,

der die Polizei verständigte. Vermutlich hatte der Täter den 70-Jährigen bereits

beim Geldabheben beobachtet und dann, aufgrund dessen Bewegungseinschränkungen,

als Opfer ausgesucht.

Linkenheim-Hochstetten – Betrunkener Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Karlsruhe – Mit über zwei Promille ist am Dienstagnachmittag ein

59-jähriger Autofahrer in Linkenheim unterwegs gewesen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen fiel der 59-Jährige, kurz nach 15:30 Uhr,

einer Streife auf der Karlsruher Straße Ecke Friedenstraße auf. Bei der

anschließenden Personen- und Fahrzeugkontrolle stellten die Beamten deutlichen

Alkoholgeruch bei dem 59-Jährigen fest. Ein freiwillig durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.

Der 59-Jährige musste daraufhin die Streife mit auf das Revier begleiten und

erst einmal eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben.

Karlsruhe – Hoher Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung

Karlsruhe – Rund 16.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines

Verkehrsunfalls der sich am Dienstagabend im Einmündungsbereich Moltkestraße

Ecke Adenauerring ereignete. Glücklicherweise blieben die Unfallbeteiligten

dabei unverletzt.

Gegen 21 Uhr befuhr die 20 Jahre alte Unfallverursacherin die Moltkestraße und

bog nach links auf den Adenauerring ab. Hierbei übersah sie den

entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten VW und kollidierte mit diesem. Durch

den Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten von der

Unfallstelle abgeschleppt werden.

Karlsruhe – Pkw kollidiert frontal mit Bahn

Karlsruhe – Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung überfuhr am

Dienstagabend ein 42-Jähriger das Rotlicht an einem Bahnübergang und kollidierte

frontal mit einer entgegenkommenden Bahn. Durch den Unfall zog sich der

Unfallverursacher schwere Verletzungen zu und wurde mit dem alarmierten

Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der durch den Unfall entstandene

Sachschaden wird auf 23.000 Euro geschätzt.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 42-Jährige mit seinem Opel gegen 18:10 Uhr

die Haid-und- Neu- Straße stadteinwärts. Beim Überqueren des Bahnüberganges

übersah er vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung das Rotlicht

und kollidierte in der Folge frontal mit der entgegenkommenden Straßenbahn.

Durch die Wucht des Aufpralls wird der Opel-Fahrer schwer verletzt. Bei der

Unfallaufnahme schlug den Beamten Alkoholgeruch entgegen, weshalb der

42-Jährigen eine Blutrobe in der Klinik abgeben musste.

Karlsruhe – Zahlreiche Verstöße gegen Rettungsgasse nach schwerem Unfall

Karlsruhe – Nach dem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Lkw am

späten Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 10, kurz nach der Ausfahrt „Kühler

Krug“, haben Beamte der Verkehrsüberwachung zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr die

Einhaltung der Rettungsgasse überwacht. Auf einer Strecke von insgesamt 9 km

stellten die Ordnungshüter 11 Pkw und 17 Lkw fest, die keine vorschriftsmäßige

Rettungsgasse bildeten. Acht Schwerfahrzeuge missachteten darüber hinaus ein

Überholverbot. Die Summe der zu erwartenden Bußgelder dürfte bei insgesamt etwa

9.000 Euro anzusiedeln sein.

Stadt- und Landkreis Karlsruhe – Vom Flirt zur Erpressung!

Karlsruhe – Im Stadt- und dem Landkreis Karlsruhe kam es in

zurückliegender Zeit im Zusammenhang mit „Sextortion“ vermehrt zu Anzeigen. Hier

lernen sich Personen in den sozialen Netzwerken wie Twitter, Snapchat, Instagram

oder Facebook kennen.

Die Täter versuchen die Unterhaltung auf eine Videotelefonie umzulenken. Danach

überreden Sie die Opfer, sich vor der Webcam auszuziehen und sexuelle Handlungen

an sich vorzunehmen. Dies wird aufgezeichnet und anschließend werden die Opfer

mit der Veröffentlichung der Inhalte erpresst.

Falls Sie bereits Opfer einer sexuellen Erpressung wurden:

Überweisen Sie kein Geld. Die Erpressung endet nach der Zahlung

meist nicht.

meist nicht. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Brechen Sie den Kontakt zu der anonymen Person sofort ab und

reagieren Sie nicht auf Nachrichten.

reagieren Sie nicht auf Nachrichten. Sichern Sie die Chatverläufe und Nachrichten mittels Screenshot.

Schützen Sie sich vor „sexueller Erpressung“:

Chatten Sie nicht mit fremden Personen insbesondere bei

Telefonaten mit Rufnummern aus dem Ausland.

Telefonaten mit Rufnummern aus dem Ausland. Veröffentlichen Sie nicht Ihre persönlichen Daten.

Kleben Sie ihre Webcam ab.

Entblößen Sie sich nicht oder führen intime Handlungen im Chat

durch.

durch. Achten Sie darauf, dass Ihr Virenschutzprogramm immer aktuell

ist.

Weitere Informationen finden sie unter:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/sextortion

https://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/soziale-netzwerke/

Eine Anzeige nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Regionalbahn am Haltepunkt Mannheim-Neckarstadt beworfen – Zeugenaufruf

Mannheim – Am gestrigen Dienstag gegen 16:47 Uhr wurde die S3 von

Germersheim kommend in Richtung Mannheim im Bereich des Haltepunkts

Mannheim-Neckarstadt mit einem bislang unbekannten Gegenstand beworfen. Ein im

Zug befindlicher Reisender meldete den Vorfall der Bundespolizei. Durch die Tat

wurden keine Personen verletzt.

Durch den Bewurf beschädigten die bislang unbekannten Täter eine Seitenscheibe

des Zuges. Dieser musste zur Reparatur ausgetauscht und ein Ersatzzug

bereitgestellt werden.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach möglichen Tatverdächtigen vor Ort blieb

bisher ergebnislos. Ein Zeuge konnte jedoch eine Gruppe von mehreren

Jugendlichen zum Tatzeitpunkt am Tatort wahrnehmen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es keinesfalls ein

Kavaliersdelikt, geschweige denn eine adäquate Freizeitbeschäftigung ist, Züge

mit Gegenständen zu bewerfen. Des Weiteren ist mit Schadenersatzforderungen zu

rechnen.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den

Bahnverkehr sowie Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugen oder Personen die Hinweise zur Tat geben können werden gebeten sich bei

der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe unter 0721 / 120160 oder der kostenlosen

Hotline der Bundespolizei 0800 / 6 888 000 zu melden.

Rheinstetten – Faschingsfeier in Neuburgweier

Karlsruhe – Mehrere Anrufer meldeten am Dienstagnachmittag eine

Faschingsfeier mit ca. 30 Personen auf der Kantstraße beim Festplatz. Die

Feiernden würden teilweise keinen Mund-Nasen-Schutz tragen und die Abstände

nicht einhalten. Als dort kurz nach 16.00 Uhr mehrere Streifen eintrafen, hatten

sich die Mehrzahl der Feiernden bereits entfernt. Eine Gruppe von 10

Kostümierten wollte mit einem Anhänger, auf dem eine Musikanlage stand,

weiterziehen. Die Feiernden trugen teilweise keinen Mund-Nasen-Schutz und waren

auch teilweise ohne den nötigen Abstand unterwegs. Bei der Kontrolle zeigten

sich die Personen uneinsichtig. Die Ansammlung wurde von der Polizei aufgelöst.

Alle Beteiligten müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Stutensee – Einbrecher entwenden E-Bike und Bargeld

Karlsruhe – Ein E-Bike sowie Bargeld haben Diebe am Dienstag bei einem

Einbruch in der Eggensteiner Straße in Blankenloch erbeutetet. Der

Diebstahlschaden wird auf über 2.000 Euro geschätzt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich die Eindringlinge zwischen

09:30 Uhr und 19 Uhr gewaltsam Zutritt in die Vereinsgaststätte in Blankenloch.

Über das Treppenhaus gingen die Täter zielstrebig in die Dachgeschosswohnung des

Mieters. Hier öffneten sie nahezu alle Schränke und Schubladen und nahmen das

aufgefundene Bargeld an sich. Auch ein im Treppenhaus abgestelltes E-Bike

entging den Dieben nicht.

Mit ihrer Beute konnten die Eindringlinge bislang unerkannt flüchten, weshalb

das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt auf der Suche nach Zeugen ist. Diese

werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721 967180 zu melden.

Ettlingen: 30-Jähriger fuhr unter Drogeneinfluss

Karlsruhe – Ein Renault-Fahrer nahm am Dienstag, gegen 17:50 Uhr, in

Ettlingen am Straßenverkehr teil, obwohl er offensichtlich unter dem Einfluss

von Drogen stand.

Der Fahrzeuglenker fiel der Streife in der Pforzheimer Straße auf, da er ohne

Freisprecheinrichtung während der Fahrt telefonierte und in der Folge Fußgänger

an einem Zebrastreifen nicht überqueren ließ. Bei der anschließend

durchgeführten Kontrolle verlief der Drogentest des 30-Jährigen positiv.

Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme durchgeführt, des Weiteren die

Weiterfahrt untersagt und er muss mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.