Mannheim-Seckenheim: Zwei 26- und 33-jährige beschmieren Hauswände mit Graffiti – Zeugen gesucht

Mannheim-Seckenheim – Durch die rnv wurde der Polizei am Dienstagabend

gemeldet, dass in Seckenheim zwischen den Straßenbahnhaltestellen „Seckenheim

OEG-Bahnhof“ und „Seckenheim Rathaus“ zwei Personen gerade auf den Schienen

stehen und Wände mit Sprühfarbe beschmieren würden. Eine verständigte

Polizeistreife konnte an der beschriebenen Örtlichkeit keine Personen mehr

antreffen, im Rahmen einer Fahndung konnten jedoch in eine Grünanlage zwischen

Wörthfelder Weg und Stengelstraße ein 26-jähriger Mann und eine 33-jährige Frau

festgestellt kontrolliert werden. Die Hände der beiden waren farbverschmiert. In

einem Rucksack, den sie mit sich führten, konnten mehrere Farbspraydosen

aufgefunden werden. Der Rucksack samt Spraydosen wurde sichergestellt. Bei einer

Überprüfung wurde festgestellt, dass mehrere Hausfassaden im Bereich Wörthfelder

Weg mit Sprühfarbe beschmiert waren.

Nach Feststellung ihrer Personalien und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

wurden die beiden Personen wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen sie wird nun

wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

Mannheim-Wohlgelegen: Hochwertiges Fahrrad entwendet – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Wohlgelegen – Zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr,

wurde in der Kußmaulstraße ein hochwertiges Fahrrad gestohlen. Bislang

unbekannte Täter entwendeten auf nicht bekannte Art und Weise das bei der

Hausnummer 5 stehende und mit zwei Schlössern gesicherte Fahrrad und flüchtete

in unbekannte Richtung.

Das Fahrrad ist ein Rad der Marke KTM, Modell X-Strada LFC, in grau/silber und

hat einen Wert von 1.900EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeiposten Mannheim- Schwetzingerstadt, unter der Telefonnummer 0621-441125,

zu melden

Mannheim-Friedrichsfeld: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mannheim-Friedrichsfeld – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend

zwischen 19:30 Uhr und 20:00 Uhr in der Rittershofener Straße in Friedrichsfeld,

bei dem der Verursacher anschließend das Weite suchte. Ein bislang unbekannter

Autofahrer beschädigte einen am Fahrbahnrand abgestellten Hyundai i30 und fuhr

anschließend einfach davon, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Der

Schaden beträgt rund 2.000EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter der Telefonnummer 0621-833970, zu melden.

Mannheim-Schönau: Plakat-Vandalismus – Wahlplakate mutwillig zerstört – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Schönau: – Zeugen beobachteten am Sonntagmittag, gegen 12.00 Uhr

im Bereich der Kreuzung Lilienthalstraße/ Frankenthaler Straße zwei unbekannte

männliche Personen im Alter von ca. 20 Jahren, die mehrere Wahlplakate einer für

den Landtag kandidierenden Partei herunterrissen und zerfetzten. Anschließend

entfernten sie sich zu Fuß in Richtung Amselstraße. Die Abteilung Staatsschutz

der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt wegen politisch motivierter

Sachbeschädigung. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst, Tel.:

0621/714-4444, entgegen.

In der Hochphase des Wahlkampfes werden immer wieder Wahlplakate beschmiert,

beschädigt oder entfernt. Das ist kein Kavaliersdelikt. Das Beschädigen von

Wahlplakaten ist eine Sachbeschädigung und somit strafbar!

Mannheim-Feudenheim: Unter Drogeneinfluss Verkehrsunfall verursacht

Mannheim-Feudenheim – Ein 29-jähriger Mann verursachte am

Dienstagnachmittag einen Verkehrsunfall und stand dabei unter Drogeneinfluss.

Der Mann war kurz vor 15 Uhr mit seinem Renault auf der B 38a, Fahrtrichtung

Mannheim-Neckarau unterwegs. In Höhe der Abfahrt Ilvesheim fuhr einem

44-Jährigen auf dessen Audi auf. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in

Höhe von rund 3.000 Euro. Der Renault wurde durch den Fahrzeughalter

abgeschleppt.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutliche Anzeichen für vorherigen

Drogenkonsum. Ein Urintest reagierte positiv auf Marihuana. Ein Alkoholtest

verlief ohne Befund. Dem 29-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn

wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und des Verdachts des Drogenbesitzes

ermittelt.