Schwetzingen: Personengruppe an Bahnhofsunterführung ohne Abstand und Mund-Nasen-Schutz festgestellt

Schwetzingen – Am Dienstagabend hatten sich an der Unterführung im Bereich

der Bahnhofsanlage mehrere Jugendliche getroffen, ohne auf Abstände und das

Tragen eines Mund- und Nasen-Schutzes zu achten. Gegen 20.30 Uhr wurde diese

größere Gruppe dicht an dicht stehend festgestellt und einer Kontrolle

unterzogen. Während einige davonrannten, wurden die Personalien von zehn

Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren festgestellt. Wegen des

Verstoßes gegen die Corona-Verordnung gelangen sie zu Anzeige, einige von ihnen

bereits zum wiederholten Mal. Nachdem ihnen Platzverwiese erteilt worden waren,

machten sie sich auf den Nachhauseweg.

Mühlhausen: Unfallflucht in der Hauptstraße; Zeugen gesucht

Mühlhausen – Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen

Montag, 15 Uhr und Dienstag, 12 Uhr, vermutliche beim Rangieren, eine Thujahecke

in der Hauptstraße, die als Abgrenzungshecke eines Floristikbetriebes dient.

Obwohl der Schaden nach ersten Schätzungen lediglich mehrere hundert Euro

beträgt, gibt es Hinweise darauf, dass das unfallverursachende Fahrzeug

erheblich beschädigt ist. Eine Auswertung von sichergestellten Kleinteilen

hinsichtlich des Fahrzeuges dauern noch an.

Zeugen, die Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dem Fahrer geben

können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Mühlhausen, Tel.:

06222/662850 oder dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung

zu setzen.

Mannnheim-Seckenheim: Kellereinbrüche – Zeugen gesucht

Mannheim-Seckenheim – In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen

unbekannte Täter in mehrere Keller im Stadtteil Seckenheim ein. Zunächst

gelangte der Einbrecher auf unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus in der

Oberkircher Straße und begab sich in den Keller. Hier drang er in mehrere

Kellerabteile ein und suchte nach Stehlenswertem. Inwiefern er dabei fündig

wurde und etwas entwendete, ist derzeit noch unklar. Es entstand lediglich

geringfügiger Sachschaden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.:

06203/9305-0 zu melden.

Eppelheim / Rhein-Neckar-Kreis: Renitenter Mann unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Eppelheim – Am Dienstag gegen 10 Uhr stellten Beamte des Polizeireviers

Heidelberg-Süd bei einer Verkehrskontrolle eines 31-jährigen BMW-Fahrers in der

Wieblinger Straße Hinweise auf die Beeinflussung von Betäubungsmitteln fest. Im

Verlauf der Kontrolle äußerte der Mann, dass er am Vorabend Marihuana in Form

eines Joints konsumiert habe. Bei der Durchsuchung des 31-Jährigen fanden die

Beamten Konsumutensilien für Betäubungsmittel auf. Nachdem der Fahrzeugschlüssel

des Mannes beschlagnahmt werden sollte, wurde dieser zunehmend aggressiver.

Lediglich durch den Einsatz eines Haltegriffs gelang es den Polizisten dem Mann

den Fahrzeugschlüssen abzunehmen. Auf dem Polizeirevier wurde bei dem

31-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss durfte er wieder gehen.

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: 91-Jähriger fällt auf Trickdiebin herein – Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis – Ein 91-jähriger Mann fiel am

Montagvormittag in Ilvesheim auf eine trickreiche Diebin herein. Der Mann befand

sich gegen 11.30 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Brückenstraße, als er von

einer jüngeren Frau angesprochen wurde, ob er Geld wechseln könne. Als der Mann

seine Geldbörse zur Hand genommen und geöffnet hatte, griff die Frau hinein und

kramte im Münzfach herum. Dabei gelang es ihr offenbar, unbemerkt die EC-Karte

des Mannes daraus zu entnehmen.

Erst drei Stunden später, bei seiner Heimkehr, stellte der Senior fest, dass

seine EC-Karte fehlte und ließ sie sperren. Bis zu diesem Zeitraum hatte jedoch

ein Unbekannter bereits mehrmals Geld abgehoben. Dabei entstand ein finanzieller

Schaden in vierstelliger Höhe.

Bei der Täterin soll es sich nach Angaben des Geschädigten um eine kleine,

jüngere Frau gehandelt haben. Sie soll in Begleitung eine 20- bis 25-jährigen

Mannes gewesen sein, der komplett schwarz gekleidet war und eine schwarze

Basecap trug.

Weitere Geschädigte sowie Zeugen, denen die beiden Personen aufgefallen sind

oder die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fiat-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Dienstagnachmittag flüchtete in

Heddesheim ein 29-jähriger Fiat-Fahrer vor einer Polizeikontrolle. Das Fahrzeug

fiel einer Polizeistreife kurz nach 17 Uhr in der Viernheimer Straße in Richtung

Ortskern fahrend auf. Als der Fahrer das Polizeifahrzeug wahrnahm, gab er Gas

und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Die Beamten wendeten und nahmen die

Verfolgung auf. Der Fiat bog verbotswidrig nach links in die Brucknerstraße ab.

Vorbei an einem stark frequentierten Spielplatz bog er ungebremst nach rechts in

die Beethovenstraße ab. Hier verloren die Beamten das Fahrzeug aus den Augen,

konnten es jedoch wenig später an der Ecke Tannenstraße/Bismarckstraße

feststellen. Der Fahrer hatte den Fiat gerade verlassen und lief nun zu einem

Anwesen in der Bismarckstraße, wo er von den Beamten kontrolliert wurde. Er

stritt zwar ab, das Fahrzeug gefahren zu haben, er konnte von den Polizisten

jedoch zweifelsfrei als Fahrer des Fiat wiedererkannt werden.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 29-Jährige

nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wird nun wegen Teilnahme an

einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Die zuständige Führerscheinstelle wurde informiert.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Falsche Gewinnversprechen – Ältere Frau betrogen – Tipps der Polizei

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis – Opfer von Betrügern durch die Masche

„Falsche Gewinnversprechen wurde am Dienstag eine ältere Frau. Ein Anrufer

überzeugte die Frau durch geschickte Gesprächsführung, dass sie in einer

Online-Lotterie mehrere Zehntausend Euro gewonnen habe. Da das Opfer vor

längerer Zeit tatsächlich an einer solchen Lotterie teilgenommen hatte, glaubte

sie dem Anrufer. Allerdings verlangte der Anrufer im Vorfeld eine Gebühr in Höhe

von 500 Euro, wofür sich die Frau sogenannte „Steam-Karten“ besorgen solle.

Diese kaufte die Karten und gab bei einem erneuten Anruf die Codenummern der

Karten durch. Ein Angehöriger erkannte bei einem Gespräch kurz darauf den Betrug

und konnte noch mehrere Gurtschriften zurückrufen. 14 Karten im Gesamtwert von

280 Euro waren von dem Täter aber bereits eingelöst worden.

Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist eine Masche, die Betrüger in den

unterschiedlichsten Varianten anwenden. Die Methode ist immer die gleiche: Vor

einer Gewinnübergabe werden die Opfer dazu aufgefordert, eine Gegenleistung zu

erbringen, zum Beispiel „Gebühren“ zu bezahlen oder kostenpflichtige

Telefonnummern anzurufen. Sie melden sich zumeist per Telefon – manchmal auch

per E-Mail – bei ihren Opfern und behaupten, diese hätten bei einem Gewinnspiel

eine hohe Summe, einen hochwertigen Pkw oder anderen Sachwert gewonnen.

Allerdings könne der Gewinn nur nach Zahlung einer „Bearbeitungsgebühr“

übergeben werden.

Die Täter geben klare Zahlungsanweisungen: Sie schicken ihre Opfer

beispielsweise zur Post, um die angeblichen Kosten – häufig eine Summe von

mehreren hundert bis über tausend Euro – zu überweisen, zum Beispiel per

Bargeldtransfer. Oder sie fordern ihre Opfer dazu auf, Prepaid-Karten für

Online-Käufe zu erwerben. Diese Karten gibt es als Gutscheine an vielen

Tankstellen sowie in Einzelhandelsgeschäften. Mit dem Gutschein erhält der

Käufer eine individuelle Nummer (PIN). Diese Nummer ist quasi Bargeld, denn wer

sie hat, kann damit die Gutscheine einlösen. Deshalb erfragen die Betrüger unter

einem Vorwand die Gutschein-Nummer bei ihren Opfern.

Was Sie tun können, wenn Sie angeblich gewonnen haben

Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie

teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!

teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben! Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn

einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen

gebührenpflichtige Sondernummern (gebührenpflichtige

Sondernummern beginnen z.B. mit der Vorwahl: 0900…, 0180…,

0137…).

Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon.

Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine

Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen,

Kreditkartennummern oder Ähnliches.

Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben. Notieren sie sich seine Antworten.

Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt

und was genau Sie gewonnen haben. Notieren sie sich seine

Antworten.

Weisen Sie unberechtigte Geldforderungen zurück.

Melden sie den Betrugsversuch bei der Polizei, im Notfall auch

unter der Notrufnummer 110

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Klein-Lkw-Fahrer unter Drogeneinwirkung und ohne Führerschein unterwegs

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis – Bei der Verkehrskontrolle eines

Klein-Lkw am Dienstag gegen 17 Uhr in der Zähringer Straße stand der 37-jährige

Fahrer unter Drogeneinwirkung. Wie sich weiter herausstellte, hatte er für den

Klein-Lkw keine Fahrerlaubnis. Da sich während der Kontrolle Verdachtsmomente

auf Rauschgiftkonsum ergaben, wurde auf dem Revier ein Schnelltest durchgeführt,

der den Verdacht bestätigte. Ein Arzt entnahm daraufhin eine Blutprobe. Der

Fahrzeughalter wurde verständigt und übernahm den Lkw.

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis: Müllfahrzeug verliert Deckel einer Mülltonne und beschädigt Auto

Wiesloch – Am Dienstag gegen 14:45 Uhr soll auf der B3 in Fahrtrichtung

Frauenweiler in Höhe der Müllentsorgungsanlage ein Müllauto einen Deckel einer

Mülltonne verloren und ein entgegenkommendes Auto beschädigt haben. Hierbei

entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Der Fahrer des Müllautos

bemerkte den Verlust womöglich nicht und fuhr ohne anzuhalten weiter. Zeugen,

die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

06222 / 5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Hundebesitzer machen verdächtige Wahrnehmungen

Weinheim – In den vergangenen Tagen meldeten besorgte Hundebesitzer im

Bereich Weinheim ein verdächtiges Wurststück, das Erkranken eines Labradors

sowie ein totes Wildschwein. Die Spezialisten der Abteilung Gewerbe und Umwelt

des Polizeipräsidiums Mannheim haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen und

das Wurststück sowie das verendete Wildschwein zur weiteren Untersuchung an ein

Labor gesendet. Die Ergebnisse hierzu stehen noch aus.

Hundebesitzer werden gebeten, beim Gang mit ihrem Vierbeiner besonders

aufmerksam zu sein und darauf zu achten, dass ihr Hund nichts vom Boden

aufnimmt.

Sinsheim: Brand einer Lackiermaschine; keine Verletzte; Ursache unklar

Sinsheim – Am Dienstagvormittag, gegen 8.40 Uhr kam es in einer Firma in

der Straße „Am Letzenberg“ im Industriegebiet des Stadtteils Dühren zum

Schmorbrand einer Lackiermaschine, die sich kurzfristig auf eine Filteranlage

ausbreitete. Die Sinsheimer und Dührener Feuerwehren waren mit 15 Einsatzkräften

vor Ort und löschten das Feuer schnell. Verletzt wurde niemand. Die Ursache ist

noch unklar. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Brandexperten des

Polizeireviers Sinsheim haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.