Frankenthal – Sachbeschädigung an Pkw

Die Geschädigte stellte ihren Pkw Renault Megane in der Zeit von 14.02.2021, 19.00 Uhr, bis 15.02.2021, 10.15 Uhr, in der Samuel-Heinicke-Straße, Höhe Hausnummer 3, ab. Als sie wieder zu ihrem Pkw kam, musste sie feststellen, dass dieser durch bislang unbekannte Täter an der rechten hinteren Fahrzeugtür zerkratzt wurde. Der Schaden wird auf 400 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Frankenthal- Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger

Am 16.02.2021, gegen 17.15 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger an der Einmündung Bahnhofstraße, Neumayerring gemeldet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 30-jähriger Mann aus Frankenthal mit seinem Pkw Mercedes-Benz zunächst die Westliche Ringstraße in Richtung Bahnhofstraße. An der Einmündung Bahnhofstraße, Ecke Neumayerring bog er dann nach links auf den Neumayerring ab. Zu diesem Zeitpunkt überquerte ein 73-jähriger Mann aus Frankenthal den Neumayerring von der Bahnhofsunterführung kommend an der dortigen Fußgängerampel. Nach Angaben des Pkw-Fahrers übersah er aufgrund der tiefstehenden Sonne den Fußgänger und erfasste ihn mit der linken Fahrzeugfront. Der Fußgänger wurde hierbei schwer verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik nach Ludwigshafen verbracht. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 800 Euro. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Frankenthal nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Frankenthal – Brand eines Pkw

Am 16.02.20221, gegen 08.20 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle der Brand eines Pkw auf einem Parkplatz in der Kanalstraße gemeldet. Bei Eintreffen der eingesetzten Beamten war die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Nach Angaben des Fahrers hörte dieser zunächst komische Geräusche aus dem Motorraum. Als er den Pkw Peugeot dann auf einem Parkplatz abstellen wollte, schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum. An dem Pkw entstand Totalschaden. Bei der Brandursache dürfte es sich um einen technischen Defekt handeln.

