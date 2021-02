Gefährliche Körperverletzung – Zeugen gesucht

Am Dienstagabend gegen 18:00 Uhr wurde ein 16-Jähriger von einer Personengruppe vor der Rheingalerie angegriffen. Der 16-Jährige habe mit einem anderen Jugendlichen an der Rheingalerie, am Platz der Deutschen Einheit, gesessen als eine 8-köpfige Personengruppe (5 männlich und 3 weiblich, ca. 15 – 16 Jahre alt) ihn grundlos attackiert haben. Der 16-Jährige stürzte und brach sich hierbei das Handgelenk.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu den Tätern geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstagnachmittag kam es auf dem Adlerdamm zu einem Auffahrunfall. An der Kreuzung zur Saarlandstraße fuhr ein 51-jähriger Autofahrer auf das vor ihm wartende Auto auf. Der 26-jähriger Fahrer dieses Autos wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Durch den Unfall entstand ein außerdem Gesamtschaden in Höhe von ca. 5.000,- Euro.

Verkehrsunfall mit Flucht – Zeugen gesucht

Am Dienstagvormittag zwischen 11:15 Uhr und 11:50 Uhr wurde ein Ford Fiesta durch einen Unfall beschädigt. Das rote Auto parkte zu der Zeit auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Von-Kieffer-Straße. Der unbekannte Verursacher beschädigte den Ford Fiesta vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Einbruch in Schule

Zwischen dem 15.02.2021, 18 Uhr, und dem 16.02.2021, 07:30 Uhr, wurde in einer Schule in der Wormser Straße eingebrochen. Ob etwas entwendet wurde, wird derzeit ermittelt. Der Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Roller geklaut

Der graue Roller eines 49-Jährigen wurde zwischen dem 15.02.2021 und dem 16.02.2021, 10:30 Uhr gestohlen. Das Fahrzeug stand in der Kurze Straße.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Geldbeutel aus Auto gestohlen

Am 16.02.2021, zwischen 6 Uhr und 16 Uhr, wurde eine Seitenscheibe eines Smarts eingeschlagen und aus dem Auto ein Geldbeutel gestohlen. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Bürgermeister-Trupp-Straße.

Wir bitten Zeugen sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu wenden: Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

26-Jähriger mit E-Roller erwischt

Ein 26-Jähriger wurde am Dienstag (16.02.2021) von der Polizei kontrolliert und anschließend eine Blutprobe entnommen. Der junge Mann war gegen 19.45 Uhr mit seinem E-Roller im Bereich der Bannwasserstraße unterwegs, als er von einer Polizeistreife kontrolliert wurde. Ein Drogentest reagierte positiv. Anschließend wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den E-Roller musste er stehen lassen.