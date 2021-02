Offenbach – Geschwindigkeitskontrollen und eine Beleidigung

Billigheim-Ingenheim / Offenbach

Bei Geschwindigkeitskontrollen in der Essinger Straße in Offenbach wurden am Dienstagvormittag 19 Verstöße gegen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h registriert. Ein 35-jähriger Autofahrer aus Offenbach, der mit 42 km/h gemessen worden war, war über die Kontrolle derart erbost, dass er den Polizeibeamten den Mittelfinger zeigte. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Beleidung zu. Trauriger Spitzenreiter bei den Geschwindigkeitsverstößen war ein 20-jähriger Autofahrer aus Landau mit 60 km/h. In Billigheim-Ingenheim wurde in der Westlichen Gleisbergstraße im Bereich des Kindergartens ebenfalls eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Hier wurden keine Verstöße gegen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h festgestellt.

BAB 65 Edesheim – LKW Brand auf Raststätte Pfälzer Weinstraße

Die Polizei Edenkoben musste am 16.02.2021, um 19:21 Uhr, zu einem in Brand geratenen Kleintransporter auf der BAB 65. Auf dem Gelände der Raststätte Pfälzer Weinstraße West stand ein polnischer Transporter beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand. Der Fahrzeugführer konnte sich aus dem Fahrzeug retten und erlitt leichte Verletzungen. Die eintreffende Feuerwehr konnte den Brand, nachdem die Einsatzstelle freigeräumt war, löschen. Der Kleintransporter brannte bis auf sein Grundgerüst ab. Der Schaden wird derzeit auf ca. 20.000EUR geschätzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen werden. Die Freiwillige Feuerwehr Edenkoben war mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort.