17-Jährige aus Bonn vermisst – Jugendliche könnte sich im Großraum Kaiserslautern aufhalten

Bonn / Kaiserslautern – Die Bonner Polizei bittet um Mithilfe bei der

Suche nach der 17-jährigen Sinem A. aus Bonn. Nach einem Streit, so der

bisherige Erkenntnisstand, hat sie am 5. Februar 2021 die elterliche Wohnung

verlassen. Seitdem hat sie sich nicht mehr gemeldet. Ermittlungen bei möglichen

Kontaktpersonen oder Anlaufadressen verliefen bislang ergebnislos. Es gibt

allerdings Hinweise, dass sich die Gesuchte im Großraum Kaiserslautern aufhalten

könnte. Daher veröffentlichen die die Ermittler des Kriminalkommissariats 12 der

Bonner Polizei mit Genehmigung der Erziehungsberechtigten ein Foto der

Vermissten. Sie wird wie folgt beschrieben:

165 cm groß

Kräftige Statur

dunkle Haare zum Dutt gebundene Haare, im Nacken ein Undercut

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, wird gebeten, sich

mit der Kriminalwache der Bonner Polizei unter der Rufnummer 0228 / 150 in

Verbindung zu setzen. |polizei bonn

Scheibe eingeschlagen

Kreis Kaiserslautern – Unbekannte haben am Wochenende in der Talstraße in

Niederkirchen einen Pkw beschädigt. Die Täter haben die Heckscheibe eines Opel

Combo vermutlich mit einem Hebelwerkzeug angegangen. Das Werkzeug wurde

vermutlich an den Rändern der Scheibe angebracht, sodass die Scheibe aufgrund

der Spannung brach.

Gestohlen wurde – nach den bisherigen Erkenntnissen – aus dem Innenraum nichts.

Der Pkw war zwischen Samstag, 13. Februar 9 Uhr und Montag, 15. Februar, 22 Uhr

in Höhe des Hauses Nummer 46 abgestellt. Hinweise auf mögliche Täter gibt es

bislang nicht.

Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, können sich unter Telefon 0631

369-2620 bei der Kriminalpolizei melden. |elz

Seniorin wird Opfer von Taschendieben

Kaiserslautern – Opfer von Taschendieben ist am Dienstag eine 66-Jährige

in einem Einkaufszentrum in der Mannheimer Straße geworden. Unbekannte stahlen

in einem unbeobachteten Moment ihre Handtasche aus dem Einkaufswagen. Besonders

ärgerlich: Die Diebe erbeuteten nicht nur ihr Handy und rund 300 Euro Bargeld,

sondern auch den Ausweis der Frau. Die 66-Jährige hält sich aktuell zu Besuch in

Deutschland auf. Zeugen, denen zur Mittagszeit Personen in dem Einkaufscenter

aufgefallen sind oder die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf

Rucksack aus Firmenwagen gestohlen

Kaiserslautern – In der Leibnizstraße haben Unbekannte am

Dienstagvormittag aus einem Kleintransporter einen Rucksack gestohlen. Das

Fahrzeug wurde von einem Arbeiter genutzt. Während der Mann Baumaterial ablud

und in ein Haus trug, machten sich die Diebe an seinem Wagen zu schaffen. Vom

Beifahrersitz stahlen sie seinen schwarzen Nike-Rucksack. Darin befanden sich

medizinische Knieschoner, eine Pausenmahlzeit und Getränkeflaschen. Der Schaden

wird auf mindestens 150 Euro geschätzt. Die Poli(FOTO)zei ermittelt wegen des

Diebstahls. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen

haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Auto zerkratzt

Kaiserslautern – Rund 600 Euro Sachschaden haben Unbekannte an einem Auto

in der Stangensohl verursacht. Der Wagen parkte zwischen Sonntag 19 Uhr und

Montag 12:30 Uhr auf dem Parkplatz Höhe der Hausnummer 25. Als der

Fahrzeughalter wegfahren wollte, stellte er fest, dass eine Seite des Wagens

zerkratzt war. Unbekannte hatten vermutlich mit einem Schlüssel die Fahrertür

und den Kofferraum Kratzer gezogen. Die Polizei ermittelt wegen

Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges

wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250

mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Drogen, gestohlene Kennzeichen … und nichts daraus gelernt

Kaiserslautern – Eine 40-jährige Autofahrerin handelte sich am Dienstag

Ärger mit dem Gesetz ein – nicht zum ersten Mal. Während der Verkehrskontrolle

am Mittag stellte sich heraus, dass die Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

war. Ihren Führerschein hatte sie vor einiger Zeit abgeben müssen, weil sie

unter Drogeneinfluss Auto fuhr. Offensichtlich hatte die Frau nicht daraus

gelernt: Auch jetzt stellten die Beamten bei der 40-Jährigen Anzeichen für den

Konsum von Betäubungsmitteln fest. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht. Der

Frau wird vorgeworfen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln den Wagen geführt

zu haben. Dabei handelte es sich allerdings gar nicht um ihr Fahrzeug. An dem

Pkw waren gestohlene Autokennzeichen montiert und das Auto gehöre angeblich

einem Bekannten. Die Kennzeichenschilder und der Wagen wurden sichergestellt.

Amphetamin, das die Polizei bei der 40-Jährigen fand, wurde ebenfalls

asserviert. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen die 40-Jährige wurden

nun mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. |erf

Trunkenheitsfahrt verhindert

Kaiserslautern – Weil er stark alkoholisiert und fast schlafend an einem

Fahrrad stand, hat ein Mann am Dienstagnachmittag am Fackelrondell die

Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Die Beamten sprachen den

61-Jährigen an und boten ihm einen freiwilligen Atemalkoholtest an. Der Mann

lehnte jedoch ab. Weil der 61-Jährige aber schon einiges an Alkohol konsumiert

hatte, was die leeren Flaschen in seinem Rucksack belegten, wurde zur

Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt an seinem Fahrrad die Luft aus den Reifen

gelassen. |elz

Parkendes Auto beschädigt

Kaiserslautern – Ein unbekannter Fahrzeugführer hat in der

Herzog-von-Weimar-Straße einen Wagen beschädigt. Vermutlich hat er den schwarzen

Porsche Cayenne beim Rangieren hinten rechts getroffen. Der unbekannte Fahrer

verließ die Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als

Verkehrsunfallverursacher nachzukommen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des

Verdachts der Fahrerflucht und bittet um Hinweise: Wer hat den Unfall zwischen

Montag, 15. Februar 7:40 Uhr und Dienstag, 16. Februar 11:30 Uhr beobachtet? Wer

kann Angaben zu dem Fahrer machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |elz

Kupferkabel von Baustelle gestohlen – Wem ist der weiße Lieferwagen aufgefallen?

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) – Unbekannte haben am späten

Dienstagabend von einer Baustelle in der Eckstraße Kupferkabel gestohlen. Kurz

vor 22 Uhr rollten die Täter die im Durchmesser etwa ein Meter große

Kabeltrommel von der Baustelle weg, in Richtung Fischbachstraße. Ein Anwohner

bemerkte die beiden dunkel gekleideten Diebe. Diese ließen die Kabeltrommel

stehen und flüchteten. Kurze Zeit später fuhren die Männer mit einem

Kleintransporter vor und luden die Kabeltrommel ein. Dann brauste der weiße

Kastenwagen davon. Ob die Verdächtigen noch etwas Anderes von der Baustelle

stahlen, steht aktuell nicht fest. Derzeit wird der Schaden auf mindestens 500

Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls und bittet um

Hinweise: Wo ist der weiße Lieferwagen aufgefallen? Wer hat Verdächtiges

wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer

0631 369 2150 entgegen. |erf