Tötungsdelikt in Einfamilienhaus – Tatverdächtiger festgenommen!

Fulda

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Eiterfeld – Am Montag (15.02.), gegen 20:45 Uhr, kam es in einem Einfamilienhaus im Kirchweg zu einem Tötungsdelikt an einem 41-jährigen Mann aus Eiterfeld. Vorangegangen war ein verbaler Streit mit einem 22-jährigen engen Freund der Familie. Im Rahmen dieses Streits kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, in welchem, nach derzeitigem Ermittlungsstand, der 41-jährige Mann, tödlich verletzt wurde. Der Tatverdächtige konnte durch die Polizei noch an der Tatörtlichkeit festgenommen werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hat der 22-jährige Tatverdächtige dem Opfer mit einem Messer die tödlichen Verletzungen zugefügt.

Die Kriminalpolizei Fulda hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Fulda die Fulda die Ermittlungen aufgenommen.

Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar.

Die zuständige Staatsanwaltschaft Fulda hat beim Amtsgericht Fulda Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls gestellt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Totschlags, sodass der Mann in eine hessische Vollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Schotten – Am Sonntag (14.02.), gegen 17 Uhr, parkte ein 54-jähriger Pkw-Fahrer seinen blauen Opel Astra in der Karlstraße in Höhe der Hausnummer 9 am rechten Fahrbahnrand. Als er am Dienstag (16.02.), gegen 9:45 Uhr, wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass dieses an dem linken Kotflügel der linken vorderen Felge sowie an der vorderen Stoßstange, beschädigt wurde. Offensichtlich befuhr ein anderes Fahrzeug die Karlstraße in Richtung Marktstraße und war dabei gegen den Opel des 54-Jährigen gestoßen. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Beim Fahrzeug des Unfallverursachers müsste es sich um ein weißes Fahrzeug handeln, da weiße Fremdfarbe am Opel festgestellt wurde. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.: 06641-9710 oder 06044-989090. Am Opel Astra entstand ein Sachschaden von 2.500 EUR.

Geparktes Fahrzeuge beschädigt

Lauterbach – Am Montag (15.02.), gegen 12:45 Uhr, parkte ein 49-jähriger Pkw-Fahrer seinen grauen Suzuki Maruti in der Straße „An der Ritsch“ gegenüber der Hausnummer 33 am Fahrbahnrand. Als er gegen 13:30 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Auch der linke Außenspiegel eines schwarzen Mercedes 245, welcher ebenfalls dort geparkt war, wurde beschädigt. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug zu dicht an den geparkten Fahrzeugen vorbeigefahren und hatte dabei die beiden Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.: 06641-9710. Am beiden Fahrzeugen entstand insgesamt Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Auto zerkratzt

Künzell – Zwischen Sonntagabend (14.02.) und Dienstagmittag (16.02.) zerkratzen Unbekannte in der Mecklenburger Straße einen weißen Mercedes. Das Auto stand Höhe Hausnummer 35 am Straßenrand. Der Schaden an der hinteren rechten Tür der Fahrerseite beträgt circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda – Unbekannte brachen zwischen Montagabend (15.02.) und Dienstagmorgen (16.02.) in ein Einfamilienhaus in der Volkersbergstraße ein. Nachdem die Täter zunächst einen Gartenschuppen durchsucht hatten, gelangten sie über eine Kellertür ins Wohnhaus. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Lebensmittelmarkt

Fulda – Am frühen Mittwochmorgen (17.02.), gegen 1:30 Uhr, brachen Unbekannte in einen Lebensmittelmarkt in der Schlitzer Straße ein. Die Täter warfen eine Glastür ein und stahlen mehrere Packungen Zigaretten im Wert von circa 100 Euro. Es entstand 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fund eines toten Mannes in Fulda-Neuenberg: Tatverdächtiger festgenommen!

Fulda

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda – Nachdem am Montag (15.02.), gegen 4:45 Uhr, die Leiche eines 41-jährigen syrischen Mannes aus Fulda in einem Fahrzeug im Klosterwiesenweg in Neuenberg aufgefunden wurde – wie bereits berichtet – steht nun das Obduktionsergebnis fest. Demnach wurde der Mann durch einen Schuss in den Kopf tödlich verletzt. Es liegen derzeit keine Anhaltspunkte für eine Selbstbeibringung der tödlichen Verletzungen vor, sodass von einem Tötungsdelikt ausgegangen werden muss.

Im Zuge von umfangreichen Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen durch die Kriminalpolizei Fulda und die Staatsanwaltschaft Fulda rückte ein 37-jähriger syrischer Mann aus dem Raum Dorsten als Tatverdächtiger ins Visier der Ermittler. Dieser konnte am Dienstag (16.02.) gegen 14:00 Uhr mit Unterstützung der Polizei aus Nordrhein-Westfalen, unter Hinzuziehung eines Sondereinsatzkommandos, in Dorsten festgenommen werden.

Im Laufe des Mittwochs (17.02.) wird der Tatverdächtige dem zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Fulda vorgeführt, nachdem die Staatsanwaltschaft Fulda einen Haftbefehlsantrag gestellt hat.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Fulda und der Kriminalpolizei Fulda dauern weiter an. Die Sicherungen von Spuren und Beweismitteln am Tatort ist weitestgehend abgeschlossen.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld – Am Dienstag (16.02.), gegen 20:05 Uhr, wollte ein 38-jähriger Mann aus Ludwigsau mit seinem Audi SQ 5 bei grünem Lichtzeichen von der Breitenstraße aus auf die Hochbrücke fahren. Zur selben Zeit hatte eine 51-jährige Frau aus Bad Hersfeld, die mit ihrem VW Passat an der Ampel in der Gegenrichtung unter der Hochbrücke stand, ebenfalls grün und bog verkehrswidrig nach links in die Bismarckstraße ein. Es kam zum Zusammenstoß bei dem ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro entstand.

Sachbeschädigung an Geschwindigkeitsmessanlage

Hersfeld/Rotenburg

Heringen / Lengers – Zwischen Mittwoch (10.02.) und Montag (15.02.) beschädigten Unbekannte eine Geschwindigkeitsmessanlage in der Landecker Straße. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Opel crasht auf der A4 am Stauende unter Lastzug – Fahrer schwer verletzt

Bad Hersfeld

Am Dienstag, 16.02.2021, kam es gegen 16:45 Uhr auf der A4, Dresden-Kirchheim, Richtung Westen, Gemarkung Bad Hersfeld, Kreis Hersfeld-Rotenburg, zu einem schweren Verkehrsunfall.

Aufgrund einer vorausgegangenen Lastzug-Panne kam es auf der A7 (Bereich Hattenbacher Dreieck) zu einem Rückstau des Schwerlastverkehrs, der bis auf die A4 reichte.

Ein 70-jähriger Fahrzeugführer aus Deutschneudorf (Erzgebirgskreis/Sachsen) befuhr mit einem Opel Cabriolet die dreispurige A4 in Fahrtrichtung Kirchheim. Zwischen der Anschlussstelle Bad Hersfeld und dem Autobahndreieck Kirchheim fuhr er auf dem mittleren Fahrstreifen über eine Kuppe. Vermutlich wurde der Fahrer durch die tiefstehende Sonne beim Überqueren der Kuppe geblendet. Erst im letzten Augenblick erkannte der Fahrzeugführer den stehenden Schwerlastverkehr auf dem rechten und mittleren Fahrstreifen und wollte nach links ausweichen. Hierbei geriet der Fahrer jedoch mit der rechten Fahrzeugseite frontal unter die linke Aufliegerseite des Sattelzuges aus Litauen. Das Cabriolet wurde durch die Wucht des Aufpralls nach links vom Sattelauflieger abgewiesen und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

Nachfolgende Verkehrsteilnehmer leisteten bis zum Eintreffen des Rettungswagens umgehend Erste Hilfe.

Der Fahrzeugführer wurde, nach der Bergung aus dem Fahrzeugwrack und einer Erstversorgung an der Unfallstelle, zur weiteren Behandlung schwer verletzt, aber ansprechbar (Kopfplatzwunde, Halswirbelsäulensyndrom, Schnittwunden, Prellungen), ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht.

Der 50-jährige Sattelzugfahrer aus Litauen blieb durch das Unfallgeschehen unverletzt.

Der nachfolgende Verkehr staute sich auf etwa 4 Kilometer.

Eine Rundfunkwarnmeldung wurde veranlasst.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000,- Euro geschätzt.

Ein großes Problem stellte zum wiederholten Male die Bildung einer Rettungsgasse für die Rettungs- und Einsatzkräfte dar. Diese konnten die Unfallstelle aufgrund einer fehlenden Rettungsgasse nur mit Schwierigkeiten erreichen, so dass die Einsatzmaßnahmen erschwert wurden.

Pkw prallt im Stauende in Lkw – Fahrer schwer verletzt – Erstmeldung

Kirchheim

Gegen 16:45 Uhr kam es auf der A 4, zwischen der AS Bad Hersfeld und dem Kirchheimer Dreieck, in Fahrtrichtung Süden, zu einem schweren Verkehrsunfall. Aufgrund eines liegengebliebenen Lkw auf der A 7, Nahe des Hattenbacher Dreiecks, hatte sich ein Rückstau von der A auf die A 4 gebildet. Der Fahrer eines Peugeot übersah offensichtlich hierbei das Staueende und prallte in einen haltenden Lkw. Der Pkw-Fahrer wurde durch den Aufprall schwerverletzt, war an der Unfallstelle aber ansprechbar. Er wird derzeit vor Ort durch Rettungskräfte erstversorgt. Aktuell bildet sich durch diesen Unfall ein weiterer Rückstau auf der A 4, der Verkehr kann aber an der Unfallstelle vorbeifließen. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer in diesem Bereich ausdrücklich um Bildung einer Rettungsgasse.

Sobald weitere Informationen vorliegen, wird diese Meldung ergänzt.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Schotten – Am Sonntag (14.02.), gegen 18 Uhr, wollte ein 43-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Renault Master in der Straße Neuer Weg in Höhe der Hausnummer 6 auf einem Parkplatz rückwärts einparken. Dabei übersah er den VW Multivan eines 63-jährigen Pkw-Fahrers, welcher auf dem Parkplatz geparkt war. Es kam zum Zusammenstoß. Da bei dem 43-jährigen Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Bei dem Unfall blieb der 43-jährige Fahrer unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von 500 EUR.

Lkw durch Eisplatte beschädigt

Lauterbach – Am Montag (15.02.), gegen 6:30 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Lkw der Marke Scania die Landesstraße von Lauterbach herkommend in Richtung Willofs. Ihm kam eine Fahrzeugkolonne von fünf Autos entgegen. Als er sich in Höhe der Fahrzeugkolonne befand, löste sich bei dem vorletzten Wagen eine auf dem Dach befindliche Eisplatte. Diese Eisplatte prallte gegen die Fahrzeugfront von dem Lkw und beschädigte diesen erheblich. Der Fahrer des Autos entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.: 06641-9710. Am Lkw entstand ein Sachschaden von 5.000 EUR.