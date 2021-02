Kaiserslautern – Was forschen die da eigentlich an der TU Kaiserslautern (TUK)? Wie ticken die Kaiserslauterer Wissenschaftler? Und welchen Wert haben die Erkenntnisse aus der Forschung für mich, für mein Unternehmen, mein Leben und mein Umfeld?

Antworten auf diese Fragen präsentiert die TU Kaiserslautern am 3. März. Beim zweiten Termin der Veranstaltungsreihe „Insight InTU Research“ geht es um nachhaltiges Wirtschaften und die sogenannte Kreislaufwirtschaft. Die Veranstaltungsreihe richtet sich an Unternehmen sowie generell an alle Interessierten. Wer sich online zuschaltet, erfährt, was hinter den Kulissen der Technischen Universität passiert. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Wirtschaftswissenschaftlerin Prof. Dr. Katharina Spraul spricht am 3. März 2021 um 09:00 Uhr zum Thema „Geschäftsmodell der Zukunft: Nachhaltig und zirkulär“. Sie spricht dabei unter anderem die folgenden Aspekte an: Kreislaufwirtschaft – was ist das? Wirtschaft und Nachhaltigkeit zusammendenken – wie geht das? Nachhaltiges Wirtschaften schön und gut – aber wie macht mein Unternehmen dann noch Gewinn? Und, was habe ich als Kunde davon? Darüber hinaus berichtet Spraul über Kooperationen, beispielweise mit dem Pfälzer Unternehmen A+ Composites.

Die kommende Insight InTU Research-Veranstaltung findet erneut online statt. Teilnehmende können sich über die Webseite der TU Kaiserslautern (www.uni-kl.de/insight) informieren und anmelden. Anmeldeschluss ist der 02. März, 20:00 Uhr.

„Wir hatten die Idee zur Veranstaltungsreihe, weil wir in Gesprächen mit Wirtschaft und Gesellschaft oft merken, dass wir durchaus eine gut vernetzte Region sind. Und die Forschung der TU Kaiserslautern wird auch gut kommuniziert. Allerdings gibt es so viele spannende und relevante wissenschaftliche Aktivitäten – da lohnt es sich, noch mehr zum Dialog einzuladen“

sagt Emmanuelle Heyer, Transfermanagerin an der TU Kaiserslautern.

„Mit Insight InTU Research bauen wir weitere Brücken zur Wirtschaft und in die Gesellschaft. Wir bitten alle zwei Monate eine Wissenschaftlerin oder einen Wissenschaftler der TU Kaiserslautern, von einem spannenden und relevanten Forschungsprojekt zu erzählen. Zugänglich, verständlich. Für Unternehmen der Region. Für die ganz normalen Lauterer. Für Pfälzer. Für alle, die wissen möchten, was an der TUK eigentlich gemacht wird.“

Insight InTU Research wird organisiert von der Offenen Digitalisierungsallianz Pfalz, mit der die Technische Universität Kaiserslautern, die Hochschule Kaiserslautern und das Fraunhofer ITWM den Austausch von Ideen, Wissen & Technologien mit Wirtschaft und Gesellschaft stärken. Gefördert wird die Offene Digitalisierungsallianz Pfalz durch Bund und Länder im Programm „Innovative Hochschule“.