Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Alkoholfahrt von Frau gestoppt – Ehemann ebenfalls betrunken mit PKW unterwegs

Habichtswald-Ehlen (ots) – Ein Beamter der Kasseler Polizei beobachtete am gestrigen Dienstagabend auf dem Weg zum Nachtdienst ein Auto auf der A 7 bei Kassel, das deutliche Schlangenlinie fuhr. Dem Wagen folgend erkannte der Polizist im weiteren Verlauf, dass die Person am Steuer ihr Auto kaum noch unter Kontrolle zu haben schien. Er verständigte sofort seine Kollegen und blieb an dem Wagen dran. Der Audi fuhr schließlich über die A 49 auf die A 44 und letztlich bei Habichtswald von der Autobahn ab.

Während der Fahrt war es zu mehreren Beinahezusammenstößen gekommen, wie der verfolgende Polizist berichtete. Beamten der Polizeistation Wolfhagen gelang es schließlich, das Auto gegen 18:40 Uhr zwischen Ehlen und Dörnberg zu stoppen und die gefährliche Fahrt zu beenden, ohne dass jemand zu Schaden gekommen war. Wie sich bei einem Atemalkoholtest herausstellte, saß die Fahrerin, eine 36-Jährige aus Sachsen-Anhalt, mit rund 1,3 Promille am Steuer ihres Wagens. Sie musste die Beamten anschließend mit zur Dienststelle begleiten, wo ihr von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Während sich die 36-Jährige wegen der Blutentnahme auf der Polizeistation in Wolfhagen befand, erschien dort ihr in der Nähe wohnender 35-jähriger Ehemann, um sich nach seiner Frau zu erkundigen. Auch er stand sichtlich unter Alkoholeinfluss. Die Polizisten stellten überrascht fest, dass es sich bei dem Mann um den mutmaßlichen Fahrer eines Kleinwagens handelte, der während der Kontrolle der 36-Jährigen zwischen Ehlen und Dörnberg mit seinem Wange in der Nähe angehalten hatte, dann aber weitergefahren war.

Zur Polizeistation hatte sich der 35-Jährige zwar dann von jemandem fahren lassen. Da er aber im Verdacht steht, zuvor betrunken am Steuer des Polos gesessen zu haben, musste auch er Blutentnahmen über sich ergehen lassen. Zudem beschlagnahmten die Beamten seinen Führerschein. Beide müssen sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, die 36-Jährige zudem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Täter baut Unfall mit gestohlenem Audi TT

Schauenburg/Kassel (ots) – Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zum heutigen Mittwoch bei einem Einbruch in eine Kfz-Werkstatt in Schauenburg einen älteren grauen Audi TT gestohlen. Damit verursachte er am heutigen Morgen einen Unfall am Holländischen Platz, bei dem eine 30-jährige Autofahrerin leicht verletzt wurde. Nach der Kollision fuhr der Unbekannte zunächst weiter, ließ das gestohlene Auto aber nach wenigen hundert Metern stehen und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Den Einbruch in die Werkstatt in Schauenburg-Breitenbach in der Straße “Im Hahn” hatte der Geschäftsführer am heutigen Morgen gegen 06:45 Uhr festgestellt und sofort die Polizei gerufen. Wie die aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatte der unbekannte Täter eine Fensterscheibe an dem Gebäude eingeschlagen und war durch das entstandene Loch in die Werkstatt eingestiegen. Dort durchsuchte der Einbrecher sämtliche Schränke und Schubladen, aus denen er Bargeld und den Schlüssel für den abgemeldeten Audi TT erbeutete. Anschließend schraubte der Täter die Kennzeichen von einem anderen Auto in der Werkzeughalle ab, brachte diese an dem Audi an und flüchtete damit unerkannt vom Tatort. Wann genau der Einbruch in der Nacht stattfand, ist bislang noch ungeklärt.

Nur wenige Minuten später, gegen 7:00 Uhr, wurde der Polizei dann die Unfallflucht am Holländischen Platz in Kassel gemeldet. Wie die verletzte 30-Jährige aus Baunatal der hinzugeeilten Streife schilderte, war sie mit ihrem Opel von der Unteren Königsstraße kommend nach links in die Wolfhager Straße abgebogen, als plötzlich der von der Holländischen Straße einbiegende Audi TT in ihre rechte Fahrzeugseite krachte. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Verursacher ohne anzuhalten auf der Wolfhager Straße davon. Das demolierte Auto wurde wenige Minuten später verlassen im Bereich Wolfhager Straße/ Hoffmann-von-Fallersleben-Straße aufgefunden. Vom dem unbekannten Mann am Steuer, zu dem keine Beschreibung vorliegt, fehlte bereits jede Spur. Der sichergestellte Audi TT wurde von einem Abschleppunternehmen zur Spurensicherung in das Polizeipräsidium gebracht.

Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch in Schauenburg oder der Unfallflucht am Holländischen Platz gemacht haben und Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Einbruch in Schreibwarengeschäft – Täter erbeuten Zigaretten

Lohfelden (ots) – Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch 17.02.2021 in ein Schreibwarengeschäft in Lohfelden eingebrochen. Dabei hatten es die Täter offenbar gezielt auf Zigaretten abgesehen. Mit ihrer Beute flüchteten die Einbrecher anschließend in unbekannte Richtung. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Der Einbruch in das Schreibwarengeschäft in der Hauptstraße, nahe der Berliner Straße, ereignete sich nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Zeit zwischen Dienstagabend, 18:15 Uhr, und dem heutigen Morgen, 7:30 Uhr. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensuche eingesetzte Streife des Kriminaldauerdienstes berichtet, hatten die Täter mit mitgebrachtem Werkzeug die Eingangstür des Geschäfts aufgebrochen und sich so Zutritt verschafft. Dort nahmen sie eine noch unbestimmte Anzahl an Zigarettenschachteln an sich und flüchteten damit durch die aufgebrochene Tür wieder nach draußen, wo sich ihre Spur verliert. Ob die Einbrecher zum Abtransport der Beute oder zur Flucht möglicherweise ein Fahrzeug nutzten, ist bislang noch ungeklärt.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

