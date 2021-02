Waldeck-Frankenberg (ots) – In eine Falle geriet am Dienstagabend 16.02.2021 gegen 21:45 Uhr ein 23-jähriger aus Willingen (Upland), als dieser sein zuvor in einem Onlineportal angebotenes Fahrzeug veräußern wollte. Nachdem sich ein Interessent für das Fahrzeug gemeldet hatte, vereinbarte der 23-jährige, mit diesem das Kaufgeschäft Zug um Zug auf einem Parkplatz unweit der Weizacker Straße in Korbach abwickeln zu wollen.

Dabei traf er zur o.a. Tatzeit auf insgesamt 4 männliche Personen, die ihn auf das Fahrzeug ansprachen und vorgaben, eine Probefahrt durchführen zu wollen. Der 23-jährige willigte ein und nahm auf dem Rücksitz Platz. Nach kurzer Fahrt wurde er dann durch den neben ihm sitzenden vermeintlichen Kaufinteressenten mit einer Schusswaffe bedroht und aufgefordert, ruhig zu bleiben. Als der Fahrer des Fahrzeugs kurze Zeit später verkehrsbedingt anhalten musste, gelang es dem 23-jährigen, nach einem kurzen Handgemenge aus dem Fahrzeug zu springen und wegzulaufen.

Die Täter indes setzten die Fahrt mit dem VW Golf in Richtung Briloner Landstraße und von dort aus in unbekannte Richtung fort. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Erfolg.

Die Kriminalpolizei in Korbach hat die Ermittlungen übernommen.

Zwei Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, ca. 25 Jahre, schwarze, längere Haare, Vollbart. Er drohte mit einer schwarzen Pistole.

Täter 2: männlich, ca. 180cm groß. Glatze, Tattoo auf der rechten Halsseite.

Die anderen Personen können nicht beschrieben werden. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Pkw VW Golf 7 Variant, 1,6l, Farbe dunkelgrau, Baujahr 2017. Zur Tatzeit waren keine amtlichen Kennzeichen am Fahrzeug angebracht.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, um ihre Mithilfe. Hinweise nimmt die Polizei in Korbach oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

