Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt: Verkehrsunfallflucht in der Speyerdorfer Straße

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Dienstag, 16.02.2021, befuhr ein 36-jähriger Neustadter um 12:45Uhr mit seinem Kleinkraftrad die Speyerdorfer Straße in Fahrtrichtung Lachen-Speyerdorf. Zu diesem Zeitpunkt fuhr vor ihm ein PKW, welcher kurz nach dem Ausfahren aus dem Kreisverkehr plötzlich stark abbremste, um nach der dortigen Verkehrsinsel sein Fahrzeug zu wenden. Der Kleinkraftradfahrer musste aufgrund dessen stark abbremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem wendenden Fahrzeug zu verhindern. Dabei stürzte er zu Boden und verletzte sich in Form einer leichten Schürfwunde an der linken Hand. Auch an dem Kraftrad entstand ein Schaden von geschätzten 1000 Euro. Der PKW-Führer, welcher durch sein Wendemanöver die Ursache für den Unfall gesetzt hatte, entfernte sich jedoch von der Örtlichkeit, ohne sich um den Verletzten oder die Regulierung des Schadens zu kümmern. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet, wobei die Polizei Neustadt/Weinstraße eventuelle Unfallzeugen bittet, hierzu sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06321/854-0 oder der E-Mail-Adresse an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

