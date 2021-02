Mannheim: Neue Kantorin Marion Krall an der Christuskirche

Mannheim – Marion Krall heißt die neue Kantorin an der Christuskirche Mannheim, die am 1. Februar 2021 die Nachfolge von Carmenio Ferrulli angetreten hat. Aufgewachsen im Badischen hat sie in Lübeck, Paris und München Kirchenmusik und künstlerisches Orgelspiel studiert. Marion Krall war Assistentin von Prof. Arvid Gast an St. Jakobi in Lübeck und später an der Münchner Kulturkirche St. Lukas in München tätig.

Zusammen mit dem Organisten Lars Schwarze widmet sie sich der Literatur für vierhändiges und vierfüßiges Orgelspiel. Das Duo konzertiert bereits europaweit und wurde schon zu Rundfunk- und CD-Aufnahmen eingeladen.

Zum Schwerpunkt ihrer Arbeit an der Christuskirche wird auch die Chorarbeit zählen, für die sich die ausgebildete Sängerin leidenschaftlich einsetzt. Zusammen mit Landeskantor Prof. Johannes Michel wird sie die Chöre an der Christuskirche leiten. Vor der Corona-Epidemie sangen hier wöchentlich 220 Sängerinnen von jung bis alt in fünf Chören, darunter dem bekannten Bachchor Mannheim. Diese große Chorarbeit gilt es nun über die langwierigen Einschränkungen zu bewahren und wieder aufzubauen.

Am Freitag Abend, 19.02.2021, spielt Marion Krall um 18 Uhr im Abendgottesdienst Vesper:Punkt:Sechs Werke von Reger, Widor und Vierne, am Sonntag Abend wird sie um 18 Uhr im Evensong der Christuskirche offiziell eingeführt. Zu beiden Gottesdiensten ist eine kostenlose Anmeldung erforderlich, die Anzahl der Plätze ist beschränkt.