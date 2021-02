Neustadt: Ein kräftiges »Neu-Wei« und ein fröhliches »Helau« auf die Rosenmontags-Aktion der Stadt Neustadt an der Weinstraße, der Neustadter Blaulichtorganisationen und Karnevalsvereine

Neustadt an der Weinstraße – Normalerweise ist die Faschingszeit die Zeit der Ausgelassenheit, Fröhlichkeit und überschäumenden Lebensfreude. Coronabedingt können in diesem Jahr jedoch keine Veranstaltungen anlässlich der fünften Jahreszeit stattfinden. Damit sich die kleinen Neustadterinnen und Neustadter dennoch verkleiden konnten, haben sich die Blaulichtorganisationen erneut zusammengefunden und gemeinsam mit den Neustadter Karnevalsvereinen eine Faschings-Aktion ins Leben gerufen.

Hierfür verteilten die Neustadter Blaulichtorganisationen, bestehend aus Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Rotem Kreuz an jedes angemeldete und verkleidete Kind sowie an Seniorenheime gefüllte Berliner. Bei den Vorbereitungen und der Durchführung wurde die Blaulichtfamilie von den Neustadter Karnevalsvereinen (1840 e.V. Neustadt an der Weinstraße, KC Rot-Weiss Lachen-Speyerdorf e.V., KV Diedesfelder „Flendes“ e.V. 2009, Mussbacher-Ausles) unterstützt. Insgesamt wurden bei der gestrigen Aktion über 3300 Berliner (davon ca. 2100 an Kinder und 1200 an Altenheime) verteilt. Im Einsatz waren mehr als 190 Helferinnen und Helfer mit mehr als 60 Einsatzfahrzeugen.

Ein Dank geht an die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr sowie alle Mitglieder des Technischen Hilfswerks, der Polizei, des Deutschen Roten Kreuzes sowie alle Beteiligten der Neustadter Karnevalsvereine. Danke auch an alle Spender, Organisatoren und Mitwirkende, die bereitstanden und die gestrige Aktion überhaupt erst ermöglichten.