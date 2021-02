Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 16.02.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Gas- und Bremspedal verwechselt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Montag, 15.02.2021, verwechselte eine 54-jährige Neustadterin im Rahmen eines Ausparkmanövers das Gas- und Bremspedal ihres Fahrzeugs. Dies führte dazu, dass diese gegen 16:30Uhr in der Straße „Am Knappengraben“ stark rückwärts beschleunigte und im weiteren Verlauf einen Baum rammte. Hierdurch entstand an deren Fahrzeugheck ein nicht unerheblicher Schaden, welchen die Polizei auf 2500 Euro beziffert. Verletzt wurde durch den Verkehrsunfall glücklicherweise niemand.

Neustadt: Schlägerei in der Bahnhofsstraße

Neustadt/Weinstraße (ots) – Zunächst auf dem Bahnhofsplatz gerieten am Dienstag (16.02.2021), gg. 16.30 Uhr, zwei Personen in Streit. Diese Streitigkeiten zogen sich bis zum Busbahnhof hin. Hier versetzte der 28jährige Beteiligte seinem 21 Jahre alten Kontrahenten Faustschläge. Die Streitigkeit war zu diesem Zeitpunkt nach Zeugenabgaben zunächst beendet, der Ältere entfernte sich zunächst in Richtung der Hauptpost. Vor der Hauptpost attackierte nun der 21jährige den anderen Beteiligten mit Schlägen auf den Kopf. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

