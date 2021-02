Kreis Bergstraße

Lastwagen prallt auf Baustellenfahrzeug – Fahrer schwer verletzt

Viernheim (ots) – Der 51 Jahre alte Fahrer eines Lastwagens prallte am Dienstagmittag (16.02.), gegen 12.00 Uhr, auf der A 67, kurz hinter dem Autobahndreieck Viernheim, in Fahrtrichtung Darmstadt, gegen einen dort zur Absicherung einer Baustelle aufgestellten Lastwagen der Autobahnmeisterei. Der 51-jährige Brummifahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Zusammenprall ein Schaden von mindestens 200.000 Euro.

Die Strecke musste wegen zahlreicher Trümmerteile und zur Bergung der beiden beschädigten Lastwagen vollgesperrt werden. Die Sperrung ist wegen der aufwendigen Aufräumarbeiten derzeit aktuell und wird noch geraume Zeit andauern. Es kommt im dortigen Bereich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, ab dem Viernheimer Kreuz über die A 659 zum Kreuz Weinheim und von dort weiter über die A 5 in Richtung Frankfurt zu fahren.

Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Heppenheim (ots) – Die Polizei in Heppenheim sucht dringend Zeugen, die Hinweise zu einer Straßenverkehrsgefährdung geben können, die sich am letzten Donnerstag (11.2.) gegen 06:40 Uhr auf der Bundesstraße 460 im Bereich Kirschhausen zugetragen hat.

Die Anzeigenerstatterin war auf dem Weg zur Guldenklinger Höhe, als ihr ein dunkles Auto auf derselben Fahrbahn entgegen gefahren kam. Offensichtlich hat der Wagenführer zuvor mehrere Autos mit höhere Geschwindigkeit überholt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die 32-jährige Heppenheimerin teilweise in den Straßengraben aus.

Wer Zeuge des waghalsigen Überholmanövers ist und/ oder Hinweise zu dem gesuchten Autofahrer geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

Zwei Fahrverbote nach Geschwindigkeitskontrollen

Heppenheim (ots) – Bereits am letzten Donnerstag (11.2.) wurden zwischen 16 Uhr und 22 Uhr mehrere Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet von Heppenheim von der Polizei durchgeführt. Dabei wurden 120 Fahrzeuge gemessen. Fast jeder sechste Wagenlenker war zu schnell unterwegs. In den kontrollierten Abschnitten, in denen die Höchstgeschwindigkeiten von 50 und 60 km/h gelten, wurden insgesamt 22 Autofahrer geahndet.

Spitzenreiter waren zwei Wagenlenker, die Geschwindigkeiten von 87 und 98 km/ h auf dem Tacho hatten. Neben dem Bußgeld in Höhe von etwa 160 Euro, werden zwei Punkte fällig. Zudem droht ein einmonatiges Fahrverbot.

Neben der Geschwindigkeit hatten die Ordnungshüter aber auch die Gurtpflicht überprüft. Elf Autofahrer hatten sich dabei als Gurtmuffel erwiesen und mussten daher ein Bußgeld in Höhe von 30 Euro in Kauf nehmen.

Erfreut zeigten sich die Beamten über die Disziplin der Angehaltenen. Kein Autofahrer war alkoholisiert.

Die Kontrollen werden dennoch und vor allem unabhängig von Fastnachts- und/ oder Feiertagen fortgesetzt.

Brand eines Hauses

Viernheim (ots) – Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach der Brand im oberen Bereich des mehrstöckigen Reihenhauses aus. Zu dieser Zeit befand sich die Tochter der Hausbesitzer zusammen mit einer Freundin (15 und 16 Jahre alt) allein im Haus. Diese konnten sich unverletzt ins Freie begeben. Bei dem Versuch den Brand zu löschen, erlitt ein 54-jähriger Nachbar eine leichte Rauchgasvergiftung. Er wurde durch die vor Ort eingesetzten Rettungskräfte versorgt.

Die Löscharbeiten sind nach wie vor noch nicht abgeschlossen, zumal der Brand auch auf die unmittelbar links und rechts angrenzenden Häuser übergegriffen hatte. Das Brandobjekt selbst ist nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kommen bei Verwandten unter. Wie es um die Bewohnbarkeit der beiden in Mitleidenschaft gezogenen Häuser steht, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Der Gesamtschaden wird derzeit auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Heppenheim wird die weiteren Ermittlungen übernehmen.

Odenwaldkreis

Silozug kippt auf Seite

Polizeipräsidium Ulm

Erbach (ots) – Hohen Schaden zog am Montag 15.02.2021 eine Unachtsamkeit in Erbach nach sich. Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 60-Jähriger von Ulm in Richtung Erbach. Kurz vor Ortseingang war der Fahrer unachtsam. Er geriet mit seinem Silozug ins Bankett und danach in einen Graben. Daraufhin kippte das Fahrzeug auf die rechte Seite. Der Fahrer blieb unverletzt.

Weil er in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Nach ersten Schätzungen der Polizei beträgt der Schaden am Silozug mindestens 100.000 Euro. Die Höhe des Flurschadens ist noch unbekannt. Die Bergung des Fahrzeugs dauerte mehrere Stunden. Dazu musste die Bundesstraße voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Der Sattelzug war mit Mehl beladen, das bei dem Unfall nicht austrat.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten.

Darmstadt

Außenbordmotor von Boot gestohlen

Darmstadt-Wixhausen (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hatten es Diebe in der Zeit zwischen Sonntag (10.1.) und Samstag (6.2.) auf den Außenbordmotor eines Bootes in der Messeler-Park-Straße abgesehen. Die Kriminellen verschafften sich Zugang zu dem umzäunten Gelände, auf dem das Boot zum Überwintern abgestellt war, und entwendeten das Gerät.

Der Wert der Beute wird auf mehrere Tausend Euro im fünfstelligen Bereich geschätzt. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen.

Dieb hat es auf hochwertiges Lastenrad abgesehen

Darmstadt (ots) – Auf ein hochwertiges Lastenrad, abgestellt in einer Tiefgarage in der Ingelheimer Straße, hatte es ein noch unbekannter Dieb am Montagmorgen (15.2.) abgesehen. Gegen 8 Uhr hatte sich der Täter Zugang zu dem Gebäude verschafft und das Fahrradschloss aufgebrochen. Aus noch nicht bekannten Gründen wurde er jedoch bei seinem kriminellen Vorhaben gestört, ließ von dem Fahrrad ab und flüchtete wenige Minuten später aus der Garage.

Dabei konnte er von Zeugen beobachtet werden, die den Mann als etwa 1,80 Meter groß und von sportlicher Statur beschrieben. Zu diesem Zeitpunkt war er mit einer schwarzen Outdoorjacke und einer schwarzen Regenhose bekleidet. Auf dem Kopf trug er eine schwarze Mütze. Zudem führte er einen schwarzen Rucksack sowie eine Sporttasche mit sich. Sein Gesicht war mit einer FFP2- Maske bedeckt.

Die Polizei in Darmstadt ermittelt wegen des versuchten Fahrraddiebstahls und sucht Zeugen, denen der Beschriebene möglicherweise zur Tatzeit und in Tatortnähe aufgefallen ist. Wer Hinweise zur Identität des Mannes geben kann, wird gebeten, sich bei den Beamten von der Ermittlungsgruppe-City zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Polizei kontrolliert alkoholisierten Autofahrer – Wichtige Zeugin gesucht

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr leiteten Beamte der Polizeistation Pfungstadt am Montagmittag (15.2.) ein Ermittlungsverfahren gegen einen 41-Jährigen ein. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einer wichtigen Zeugin.

Gegen 14.40 Uhr wurde eine Polizeistreife in der Ringstraße von einer Spaziergängerin auf einen möglicherweise betrunkenen Autofahrer hingewiesen, welcher ihr zuvor aufgefallen sei. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen gelang es den Beamten in der näheren Umgebung den Tatverdächtigen aufzufinden. Während der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 41-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein im Anschluss durchgeführter Test zeigte über 2 Promille an. Wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr leiteten die Ordnungshüter ein Ermittlungsverfahren ein und stellten den Führerschein des 41-Jährigen sicher. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf Zeugenhinweise, insbesondere um Kontaktaufnahme der Fußgängerin, die sachdienliche Hinweise zur Trunkenheitsfahrt geben kann. Die Beamten sind unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Verdacht des Drogenhandels – Wohnungsdurchsuchung bei zwei 26-Jährigen

Seeheim-Jugenheim (ots) – Polizeikräfte haben am frühen Montagmorgen (15.02.) zwei 26 Jahre alte Männern aus Seeheim-Jugenheim festgenommen und bei ihnen Rauschgift sowie weiteres Beweismittel sichergestellt. Das Duo muss sich jetzt wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Handels mit Betäubungsmitteln strafrechtlich verantworten.

Durch Hinweise und Ermittlungsergebnisse des Kommissariats 34 der Darmstädter Kriminalpolizei ergab sich der Verdacht, dass die beiden Männer aus einem Mehrfamilienhaus in Seeheim heraus regen Handel mit Drogen treiben würden. Weitere polizeiliche Maßnahmen erhärteten diesen Tatverdacht.

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt erwirkte daraufhin ein Durchsuchungsbeschluss beim Amtsgericht Darmstadt für die Wohnungen der beiden 26-Jährigen. Am frühen Montagmorgen wurden diese Beschlüsse durch Zivilbeamte, zwei Rauschgiftspürhunde und Rauschgiftfahnder vollstreckt.

Bei der Durchsuchung beschlagnahmten die Einsatzkräfte über 460 Gramm Marihuana, mehr als 100 Gramm Haschisch, fast 70 Gramm Amphetamin sowie Kleinstmengen MDMA und Kokain. Zudem kamen auch Verpackungsmaterialien und Feinwaagen in amtliche Verwahrung. Gegen die beiden Festgenommenen wurde Strafanzeige erstattet.

Einbruch in Lagerhalle

Alsbach-Hähnlein (ots) – Eine für landwirtschaftliche Zwecke genutzte Lagerhalle “An der Quelllache” ist in den vergangenen Tagen in den Fokus von Kriminellen geraten. Am Dienstagnachmittag (16.2.) sind die Spuren der Diebe entdeckt und die Polizei informiert worden. Nach ersten Erkenntnissen reicht der Tatzeitraum bis zum Samstag (13.2.) zurück. In diesem öffneten die Kriminellen gewaltsam das Rolltor der Halle und entwendeten unter anderem mechanische Werkzeuge sowie Alkohol im Wert von mehreren Hundert Euro.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und hat ein Verfahren wegen des besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Zeugen, die zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06157/95090 zu melden.

Trickdiebin im Einkaufszentrum – Mobiltelefon aus Tasche entwendet

Weiterstadt (ots) – Eine noch unbekannte Diebin hat am Montagnachmittag (15.2.) ihr Unwesen in einem Einkaufsmarkt in der Rudolf-Diesel-Straße getrieben und einen 76-jährigen Mann aus Groß-Gerau bestohlen. Kurz nach 15 Uhr sprach die Täterin den Supermarktkunden mit der Bitte um Hilfe an, weil sie an das oberste Regal nicht herankomme. Während der hilfsbereite Senior ihr die vermeintlich gewünschte Ware herunterreichte, nutzte die Kriminelle mutmaßlich den Augenblick und entwendete aus seiner Tasche ein Mobiltelefon.

Im Anschluss entfernte sich die Unbekannte, deren alter auf Anfang 30 geschätzt wurde. Im Kassenbereich bemerkte der 74- Jährige den Diebstahl und informierte die Polizei. Diese hat die Ermittlungen wegen Trickdiebstahls aufgenommen und sucht Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen sind. Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Flucht eines Ladendiebs durch Mitarbeiterin verhindert

Ober-Ramstadt (ots) – Weil ein 38-Jähriger mit nicht bezahlten alkoholischen Getränken einen Supermarkt in der Darmstädter Straße am Montagmorgen (15.2.) verlassen wollte, wurde er von einer Mitarbeiterin an der Flucht gehindert und im Anschluss von der Polizei festgenommen.

Der 38 Jahre alte Mann hielt sich gegen 10 Uhr in dem Einkaufsmarkt auf und hatte es offenbar auf mehrere Flaschen Whiskey abgesehen. Hiervon soll er nach derzeitigem Kenntnisstand zwei Flaschen eingesteckt haben. Eine Mitarbeiterin sprach ihn auf den Umstand an. Im Anschluss soll er sie geschubst und versucht haben, den Supermarkt mit den Alkoholflaschen zu verlassen. Ihr gelang es trotzdem den Mann an der Flucht zu hindern und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Im Anschluss klickten die Handschellen und der 38-Jährige musste die Ordnungshüter mit auf die Polizeistation begleiten. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass gegen den Festgenommenen ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Darmstadt wegen eines zurückliegenden Diebstahls vorlag.

Er wurde noch am gleichen Tag beim Amtsgericht Darmstadt einem Haftrichter vorgeführt, der den Untersuchungshaftbefehl bestätigte und den 38-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt schickte.

Bäckerei erneut aufgesucht

Babenhausen (ots) – Nachdem sich Unbekannte bereits in der Nacht zum Sonntag (14.2.) an einer Bäckereifiliale in der Platanenallee zu schaffen machten, suchten Kriminelle die Filiale in der Nacht zum Montag (15.2.) erneut auf.

Unter Anwendung von Gewalt gelang es den ungebetenen Gästen in die Innenräume der Bäckerei zu gelangen. Dort hatten sie es auf die Kasse abgesehen, in der sich nach derzeitigem Kenntnisstand eine niedrige zweistellige Summe an Bargeld befand. Mit ihrer Beute flüchteten sie im Anschluss unerkannt. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Ob die beiden Taten im Zusammenhang zueinanderstehen, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Groß-Gerau

Unter Alkohol mit Auto überschlagen

Büttelborn-Worfelden (ots) – Ein Leichtverletzter und etwa 18.000 Euro Schaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Montag 15.02.2021 auf der Landstraße 3094 zwischen Büttelborn/Worfelden und Weiterstadt/Braunshardt. Ein 29-jähriger Autofahrer aus Groß-Gerau geriet gegen 19.50 Uhr mit seinem Auto auf rutschiger Fahrbahn rechts auf den Grünstreifen und kam links von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich das Auto mehrfach.

Vor Eintreffen der Rettungskräfte konnte sich der 29-Jährige selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Weiterhin stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss weshalb eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt wurde. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Das Fahrzeug war erheblich beschädigt und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Zahlreiche Anrufe durch falsche Polizeibeamte Rüsselsheim

Rüsselsheim (ots) – Erneut erfolgt eine Warnmeldung der Polizei zu Anrufen falscher Polizeibeamter. Am Dienstag (16.02.) wurden im Laufe des Tages bereits zahlreiche Bürgerinnen und Bürger durch angebliche Polizeibeamte angerufen. Erfreulicherweise ist bislang kein Vermögensschaden bekanntgeworden.

Die Anrufer hatten vorgegaukelt, die Polizei hätte in der Nachbarschaft eine Diebesbande festgenommen. Bei der hätte man eine Liste mit weiteren Einbruchszielen gefunden, darauf befände sich auch der Name der jeweils Angerufenen. Man wolle diese nun warnen sowie ihre Wertsachen in Sicherheit bringen.

Zu solchen Anrufen gibt die Polizei folgende Hinweise und Tipps:

Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten. Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher. Beenden Sie das Gespräch und verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

Die Polizei ruft übrigens niemals mit der Notrufnummer 110 oder ähnlicher Kombination an.

