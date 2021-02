Karlsruhe – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 10

Karlsruhe (ots) – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagmorgen auf

der Bundesstraße 10, bei dem drei Personen schwer verletzt wurden. Die

Südtangente ist aktuell für die Unfall- und Bergungsmaßnahmen immer noch voll

gesperrt.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 60 Jahre Sattelzugführer, gegen 10:30

Uhr, die linke Fahrspur der B10 von der Pfalz kommend in Fahrtrichtung Durlach

und fährt aus bislang ungeklärter Ursache auf die vor ihm fahrende

Sattelzugmaschine auf. In der Folge durchbricht der 60-jährige Fahrer mit seiner

Zugmaschine die Leitplanke der Gegenfahrbahn und kollidiert dort nahezu frontal

mit einem Lkw eines 28-Jährigen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wird der

Unfallverursacher lebensgefährlich verletzt. Der 28-jährige Lkw-Fahrer sowie

seine 26-jährige Beifahrerin werden ebenfalls schwer verletzt. Die Verletzten

wurden durch drei Rettungsteams in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der durch

den Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 120.000 Euro geschätzt.

Aufgrund des Unfalls staute sich der Verkehr,bis zu einer Länge von 5 km, in

beide Fahrtrichtungen. Auf den ausgewiesenen Umleitungsstrecken rund um das

Stadtgebiet von Karlsruhe kam zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.

Karlsruhe – 26-jähriger Pkw-Fahrer vor Polizeikontrolle geflüchtet

Karlsruhe (ots) – Durch Flucht versuchte sich ein vermutlich unter

Betäubungsmitteleinfluss stehender 26-Jähriger am Montagnachmittag einer

Kontrolle zu entziehen. Einer Streife fiel der Pkw gegen 17.20 Uhr in Daxlanden

auf. Beim Erkennen der Polizei gab der junge Mann Gas und flüchtete über mehrere

Straßen bis zur Agathenstraße. Dort stellte er den Pkw ab, stieg aus und

flüchtete. Er konnte von den verfolgenden Beamten nicht mehr eingeholt werden.

Wenig später kam dann ein 29-Jähriger zu dem Pkw und teilte den Beamten mit,

dass er gefahren sei. Da sein Aussehen mit dem des geflüchteten 26-Jährigen

nicht übereinstimmte wurden ihm die Konsequenzen seines Handelns aufgezeigt.

Daraufhin gab er an, dass er von dem 26-Jährigen, den er in der Nähe treffen

wollte, angerufen worden sei. Daraufhin begab er sich zu dessen Wohnung,

tauschte die Kleidung mit ihm und gab sich dann der Polizei gegenüber als Fahrer

aus. Der Geflüchtete konnte in seiner Wohnung angetroffen werden. Er hatte sich

bereits seinen Bart abrasiert. Eine Durchsuchung seiner Wohnung förderte geringe

Mengen Marihuana und diverse Konsumartikel zu Tage. Der äußerst unkooperative

26-Jährige wurde auf die Wache gebracht. Nach einer Blutentnahme und der

Einbehaltung der Fahrzeugschlüssel konnte er die Dienststelle wieder verlassen.

Karlsruhe: Zeuge beobachtet Zigarettenautomatenaufbruch

Karlsruhe (ots) – Zwei bislang Unbekannte brachen am Montag, gegen 23:40 Uhr, in

der Wasgaustraße in Karlsruhe einen Zigarettenautomaten auf und flüchteten vor

dem Eintreffen der Polizei.

Ein Zeuge beobachtete die Täter, wie diese in Karlsruhe-Durlach einen

Zigarettenautomaten aufbrachen und den Inhalt des Automaten entwendeten. Der

Zeuge informierte umgehend die Polizei. Als die Täter den Zeugen bemerkten,

flüchteten diese. Trotz einer eingeleiteten Fahndung der Polizei konnten die

Täter nicht gefasst werden. Weitere Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier

Durlach unter 0721/4907-0 entgegen.

Ettlingen: Kontrollstelle der Polizei stellt mehrere Verstöße fest

Karlsruhe (ots) – Die Polizei führte am Montag, am Nachmittag und dem frühen

Abend in Ettlingen Kontrollen durch. Hierbei wurden mehrere Verstöße

festgestellt.

Beamte des Polizeireviers Ettlingen überprüften im Rahmen der zwei

Kontrollstellen mehrere Fahrzeuge und deren Insassen. Bei den durchgeführten

Kontrollen wurden 16 Fahrzeugführer festgestellt, die den Sicherheitsgurt nicht

angelegt hatten. Außerdem nutzten drei Fahrer ihr Mobiltelefon während der Fahrt

und ein Fahrzeug wurde ohne entsprechender Fahrerlaubnis geführt. Die Beamten

stellten außerdem mehrere Ordnungswidrigkeiten fest und brachten diese zur

Anzeige. Des Weiteren führten die Beamten etliche Gespräche bezüglich der

geltenden CoronaVO.

Karlsruhe: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein 20jähriger Pkw-Fahrer missachtet am Montag, gegen 18 Uhr,

an der Moldaustraße in Karlsruhe die Vorfahrt und stieß in der Folge mit einem

Radfahrer zusammen. Der Radfahrer fuhr auf der Straße An der Trift. Der

Pkw-Fahrer bog von der Moldaustraße nach links in die Straße An der Trift ab.

Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß bei dem sich der Radfahrer leicht

verletzte.

Karlsruhe – eine leicht Verletze nach Vorfahrtsverletzung

Karlsruhe (ots) – Eine leicht Verletzte sowie ein Sachschaden von rund 8.000

Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag in der

Karlsruher-Waldstadt ereignete.

Gegen 11:40 Uhr befuhr die 43 Jahre alt Unfallverursacher die Kolberger Straße

in Richtung Theodor-Heuss-Allee. Im Einmündungsbereich übersah sie beim Abbiegen

die auf der Theodor-Heuss-Allee querende VW-Fahrerin und prallte mit dieser

zusammen.

Durch die Kollision wurde die 38-jährige VW-Fahrerin leicht verletzt. Ihr

Fahrzeug war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt

werden.

Kraichtal – 18-Jähriger verweigert Personalien und leistet erheblichen Widerstand

Karlsruhe (ots) – Ein 18-Jähriger leistete am frühen Dienstagmorgen in

Unteröwisheim erheblichen Widerstand und verletzte dabei einen Polizeibeamten.

Gegen 02:25 Uhr verweigerte der junge Mann bei einer Kontrolle in der

Friedrichstraße Ecke Kirschenstraße die Angaben seiner Personalien. Plötzlich

und unvermittelt rannte er mit geballten Fäusten auf den kontrollierenden

Polizisten zu und rammte diesen absichtlich, sodass beide zu Boden fielen.

Mithilfe eines weiteren Beamten konnte der hochaggressive 18-Jährige unter

erheblichen Kraftaufwand auf dem Boden fixiert und geschlossen werden. Durch den

Sturz und das Gerangel zog sich der kontrollierende Beamte Verletzungen im

Bereich des Rückens, Knie und der rechten Hand zu.

Karlsruhe – Feuer zerstört Gartenhütte

Karlsruhe (ots) – Zu einem Brand einer Gartenhütte kam es am frühen Montagabend

in Daxlanden. Wie hoch der hierbei entstandene Sachschaden ist kann akutell noch

nicht gesagt werden.

Gegen 17:40 Uhr wurde das Feuer durch Spaziergänger im Fritschlachweg entdeckt.

Beim Eintreffen der Streife war bereits die Freiwillige Feuerwehr Daxlanden

sowie die Berufsfeuerwehr Karlsruhe mit den Löscharbeiten zu Gange. Ursächlich

für das Feuer dürfte eine starke Hitzeentwicklung eines Ofenrohrs gewesen sein,

das in der Folge die Holzwand der Hütte in Brand setzte. Durch die Wehr wurden

die Flammen gelöscht und Teile der Wand mittels einer Kettensäge entfernt, um

weitere Glutnester abzulöschen.