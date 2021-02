Mannheim-Rheinau: Beim Vorbeifahren geparktes Auto beschädigt und abgehauen – Zeugen gesucht

Mannheim-Rheinau (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte am Montagabend ein

unbekannter Autofahrer im Stadtteil Rheinau. Ein der Zeit zwischen 16.30 Uhr und

18.00 Uhr streifte ein Unbekannter den in der Wilhelm-Peter-Straße, entgegen der

Fahrtrichtung und im Haltverbot, abgestellten, Kia eines 65-Jährigen und fuhr

anschließend einfach weiter. Am Kia entstand dabei Sachschaden in Höhe von rund

2.500 Euro.

Zeugen, die auf dem Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

zum unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrers geben können, werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu

melden.

Mannheim-Friesenheimer Insel: Einbruch im Tierheim – Wer hat verdächtiges beobachtet?

Mannheim-Friesenheimer Insel (ots) – Am Montagabend brach ein unbekannter Täter

im Tierheim auf der Friesenheimer Insel in Mannheim ein. Der Einbrecher trat

kurz nach 21 Uhr das Metalltor am Hintereingang des Tierheims in der

Max-Planck-Straße ein und gelangte so auf das Gelände. Hier traf der Unbekannte

auf einen Zeugen und ergriff daraufhin sofort die Flucht.

Aufgrund der Dunkelheit konnte der Zeuge keine Beschreibung des unbekannten

Einbrechers abgeben. Eine sofortige Fahndung in der näheren Umgebung des

Tierheims verlief ergebnislos.

Eine Überprüfung des Tierbestands ergab, dass alle Tiere vollständig vorhanden

waren. Inwiefern der Einbrecher es auf ein Tier oder auf sonstige stehlenswerte

Gegenstände abgesehen hatte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des

Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise

zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Mannheim-Neckarau: Einbruch in Firmenhalle – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarau (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen unbekannte

Täter in einen metallverarbeitenden Betrieb im Stadtteil Neckarau ein. Die

Einbrecher schlugen die Scheibe des Rolltors an einer Lagerhalle des Betriebs in

der Schildkrötstraße ein und drangen so in die Halle ein. Hier entwendeten sie

Fahrzeugschlüssel und aus einem Lastwagen das Navigationsgerät. Ob die

Einbrecher weitere Gegenstände mitgehen ließen, ist derzeit noch nicht bekannt.

Am Rolltor entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.:

0621/83397-0 zu melden.

Mannheim- Hochstätt: Verkehrsunfall – Unfallverursacher flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Mannheim- Hochstätt (ots) – Wie bereits berichtet, ereignete sich am 14.02.2021,

gegen 04:00 Uhr in der Rohrlachstraße, in Höhe der Hausnummer 5, ein

Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von ca. 6000EUR. Ein bislang unbekannter

Fahrzeugführer kam während der Fahrt in Richtung der Hochstättstraße aus

unbekanntem Grund nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen

ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Lkw (Citroen). Bei dem

unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich nach ersten Ermittlungen um einen

VW und vermutlich folgende Fabrikate: Golf VII, Golf VII Variant, Passat VII

Alltrack, Passat VII Limousine, Passat VII Variant. Die Polizei bittet Zeugen,

die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Verkehrsdienst, Tel.: 0621

174-4065, zu melden.

Mannheim-Neckarau: Baumaschinen von Baustelle gestohlen

Mannheim (ots) – Im Zeitraum von Freitag, den 12.02.2021 gegen 12:00 Uhr, bis

Montag, den 15.02.2021 gegen 12:00 Uhr öffneten bislang unbekannte Täter in der

Eisenbahnstraße auf einer Baustelle gewaltsam einen Materialcontainer und

entwendeten Baumaschinen sowie Werkzeug im Wert von mehr als 20.000 Euro.

Aufgrund der Menge des Diebesgutes müssen die Täter die Beute mit einem größeren

Fahrzeug oder einem Anhänger abtransportiert haben. Zeugen, die verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0621/83397-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau oder jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Mannheim-Almenhof: Unter Drogeneinfluss Auto gefahren – danach erneut mit Auto bei Polizeirevier aufgetaucht

Mannheim (ots) – Am frühen Dienstagmorgen gegen 00:05 Uhr stellten Beamte des

Polizeireviers Mannheim-Neckaurau bei einer Kontrolle eines 25-jährigen

Opel-Fahrers in der Speyrer Straße Hinweise auf die Beeinflussung von

Betäubungsmitteln fest. Ein Urintest bestätigte den Verdacht und reagierte

positiv auf THC (Marihuana). Der Mann wurde zunehmend aggressiver und fing an

die Beamten zu beleidigen. Widerwillig verbrachten die Polizisten den

25-Jährigen zum Revier, wo diesem eine Blutprobe entnommen wurde. Die

Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt, bis der Mann seine Fahrtüchtigkeit

wiedererlangt. Im Anschluss an die Maßnahmen durfte der Mann gehen. Doch kurze

Zeit später konnte der 25-Jährige durch eine Polizeibeamtin beobachtet werden,

wie er erneut mit einem Auto unterwegs war. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt,

bei welcher der Mann unter anderem eine rote Ampel überfuhr, stoppten Beamte des

Polizeireviers Neckarau den Täter in der Speyrer Straße. Auch von diesem

Fahrzeug wurden die Schlüssel sichergestellt.