Wiesloch-Baiertal: Kupferkabel von Baustelle entwendet – Zeugen gesucht

Wiesloch-Baiertal (ots) – Im Zeitraum zwischen 04. und 15. Februar 2021 wurden

auf einer Baustelle beim Umspannwerk in der Wieslocher Straße im Ortsteil

Baiertal Kupferkabel entwendet. Der oder die Täter zerschnitten zunächst den

Zaun um auf das Gelände zu gelangen. Anschließend wurden eine Rolle mit 250

Meter Kupfer-Erdseilkabel sowie eine Rolle mit 50 Meter Kupferseil entwendet.

Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Zeugen, die im angegebenen

Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich

unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Jugendliche versuchen, in Wohnung einzubrechen – ein Tatverdächtiger ermittelt

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstagabend versuchten Jugendliche, in eine

Wohnung in Brühl einzubrechen. Die Jugendlichen fielen dem Bewohner eines

Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße auf, da sie versuchten, die Tür einer

Wohnung mit einem Schlüssel zu öffnen. Der Bewohner nahm das Geräusch wahr und

riss die Tür auf. Daraufhin rannten zwei Jugendliche davon. Einer der

Jugendlichen stürzte und verlor einen Schlüssel. Bei einer näheren Überprüfung

wurde festgestellt, dass es sich dabei um die Schlüssel zur Wohnung direkt über

der Wohnung des Zeugen handelte. Die Täter hatten sich offensichtlich im

Stockwerk geirrt. Weiter Ermittlungen ergaben, dass der Wohnungsinhaber diese

Schlüssel für Notfälle an einem sicheren Ort versteckt hatte. Offenbar hatten

Jugendliche, die Kontakt zum 79-jährigen Wohnungsinhaber hatten, den Schlüssel

gefunden und wollten nun in dessen Wohnung eindringen.

Am Samstag hatte der 79-Jährige an der Katholischen Kirche in der Hauptstraße

eine Gruppe Jugendlicher festgestellt, einen der Täter wiedererkannt und die

Polizei verständigt. Beim Erblicken der Polizeibeamten ergriff dieser, wie auch

dessen Begleiter die Flucht. Der 14-Jährige konnte nach kurzer Verfolgung

schließlich in einem nahegelegenen Kleingarten aufgespürt und festgenommen

werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in die Obhut seiner

Eltern gegeben. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des versuchten Einbruchs

ermittelt.

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen -Zeugen gesucht

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Am Montag, gegen 13:30 Uhr,

ereignete sich in der Danziger Straße im Ortsteil Edingen ein Verkehrsunfall

zwischen zwei Fahrzeugen. Vermutlich missachte die Fahrerin eines schwarzen

Jeeps beim Abbiegen von der Danziger Straße in die Rosenstraße die Vorfahrt

eines von rechts kommenden BMWs. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge wurden

hierbei beschädigt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt

werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 6000 Euro geschätzt. Die

Verkehrsteilnehmer blieben beide unverletzt. Das Polizeirevier Ladenburg, Tel.:

06203 / 9305-0, nimmt sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang entgegen.

Hemsbach / Rhein-Neckar-Kreis: Alkoholisiert und ohne triftigen Grund am Steuer – Polizei kontrolliert Fahrzeugführerin in Hemsbach

Hemsbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nachdem einer Streife des Polizeireviers

Weinheim am späten Montagabend, kurz vor Mitternacht, eine Pkw-Führerin

aufgefallen war, wurde diese auf Höhe des Wareham-Kreisels einer Personen- und

Fahrzeugkontrolle unterzogen. Einen triftigen Grund noch unterwegs zu sein,

hatte die 39-jährige Frau nicht, denn sie gab an, eine Freundin besucht zu

haben. Trotz Mund-Nasen-Bedeckung fiel den Beamten deutlicher Alkoholgeruch auf.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab eine Atemalkohol-Konzentration von über

1,2 Promille. Nach der ärztlichen Erhebung einer Blutprobe und der

Sicherstellung ihres Führerscheins durfte die Frau nach Hause gehen. Der

Fahrzeugschlüssel wurde ihrem Ehemann übergeben. Neben einer Anzeige wegen

Verstoßes gegen die nächtliche Ausgangsbeschränkung, gelangt die Frau auch wegen

Trunkenheit am Steuer zur Anzeige.

Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis: Ohne Führerschein erwischt

Schriesheim (ots) – Am Montag gegen 22 Uhr kontrollierten Beamte des

Polizeireviers Weinheim am Sportzentrum einen 29-jährigen Fahrer eines VWs, als

dieser sofort offenlegte, den Führerschein bereits vor knapp einem Jahr

abgegeben zu haben. Auch die 30-jährige Beifahrerin, auf welche das Auto

zugelassen ist, war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Da diese als

Fahrzeughalterin ihren Freund fahren ließ, erwartet sie nun auch eine Anzeige

wegen dem Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Gem. Sinsheim: Unfall auf A6 mit 13 beteiligten Fahrzeugen; ein Verletzter; hoher Sachschaden; kurze Vollsperrung

Gem. Sinsheim (ots) – Am frühen Dienstagmorgen kam es auf der A 6, kurz nach der

Anschlussstelle Sinsheim in Richtung Mannheim, zu einem Verkehrsunfall, an dem

insgesamt 13 Fahrzeuge beteiligt waren.

Kurz vor 5 Uhr war der Fahrer eines tschechischen Sattelzuges aus bislang

unbekannten Gründen zu nah an den rechten Fahrbahnrand geraten und mit mehreren

Absperrwarnbaken kollidiert. Dadurch wurden die Warnbaken teilweise auf die

Fahrbahn geschleudert, sodass insgesamt zwölf nachfolgende Autos entweder mit

ihnen kollidierten oder über sie hinwegfuhren und sich dadurch den Unterboden

beschädigten.

Ein Autofahrer wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über

10.000.- Euro. Vier Autos mussten abgeschleppt werden.

Die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg

musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Ansonsten wurde der Verkehr an der

Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Rückstau betrug rund drei Kilometer. Gegen 6.45

Uhr war die A6 in Richtung Mannheim wieder frei befahrbar.

Neckarbischofsheim: Unfall mit hohem Sachschaden; keine Verletzte

Neckarbischofsheim (ots) – Am Montagnachmittag kam es auf der L 549, zwischen

Untergimpern und Helmhof zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von

über 10.000.- Euro entstand. Die beiden Autofahrer blieben zum Glück unverletzt.

Gegen 13 Uhr war eine 61-jährige Opel-Fahrerin auf dem Wiesentalweg von

Untergimpern in Richtung Helmhof. Beim Einbiegen auf die L 549 übersah sie einen

61-jährigen VW-Fahrer, der auf der Landesstraße in gleicher Richtung nach

Helmhof unterwegs war. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Zum Zeitpunkt des Unfalls und während der Unfallaufnahme herrschte auf der die L

549 kreuzenden Bahnstrecke kein Schienenverkehr.