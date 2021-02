Heidelberg-Bahnstadt: Unbekannter belästigt 13-Jährige in der Straßenbahn – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Bahnstadt: (ots) – Am Montagabend näherte sich ein unbekannter Mann

in einer Straßenbahn der Linie 22 auf der Fahrt vom Bismarckplatz in Richtung

Heidelberg-Pfaffengrund einem jungen Mädchen in aufdringlicher Weise. An der

Haltestelle Gadamerplatz setzte sich der Unbekannte zu der 13-Jährigen und

suchte das Gespräch bis diese ihm deutlich zu verstehen gab, dass sie sein

Verhalten nicht duldet. Nachdem der Unbekannte mehrmals den Platz innerhalb der

Bahn gewechselt hatte, kehrte er zurück und berührte die 13-Jährige mit der Hand

in unsittlicher Manier an Beinen und Oberschenkel. Das Mädchen stieß den Mann

von sich, verließ die Bahn und kontaktierte sofort telefonisch ihre Mutter.

Anschließend erstatteten beide eine Anzeige beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte.

Den Unbekannten beschrieb das Mädchen so: Ca. 30 -35 Jahre alt, schlanke bis

dünne Gestalt, kurze, dunkle Haare, südeuropäischer Phänotyp. Bekleidet war er

mit einer grauschwarzen Weste und einer schwarzen Hose. Er trug eine

medizinische Mund-Nasen-Schutz-Maske und führte einen Rucksack mit sich. Mit der

13-Jährigen sprach er in englischer sowie einer weiteren, ihr unbekannten

Sprache. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit

dem Kriminaldauerdienst, tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

Heidelberg-Kirchheim: Sachbeschädigung an Wahlplakat – Zeugen gesucht

Heidelberg-Kirchheim: (ots) – Ein an der Kreuzung Heuauer Weg, Cuzaring

aufgestelltes Wahlplakat einer für den Landtag kandidierenden Partei wurde durch

ein oder mehrere Unbekannte mit schwarzer Farbe beschmiert. Bei den

Farbschmierereien handelt es sich mutmaßlich um Hakenkreuzsymbole. Täterhinweise

gibt es bislang keine. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben

können, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621 174-4444, zu melden.

Heidelberg-Eppelheim: Explosion eines Pakets führt zu Einsatz von Feuerwehr und Polizei

Heidelberg-Eppelheim (ots) – Am Dienstagvormittag gegen 11.00 Uhr kam es nach

derzeitigem Erkenntnisstand in der zentralen Warenannahme einer Produktionsfirma

in Eppelheim zu einer Explosion eines Pakets. Ein Mitarbeiter, der das Paket

entgegengenommen hatte, erlitt dabei ein Knalltrauma. Über die Ursache der

Explosion liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Rettungskräfte sind vor Ort.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat gemeinsam mit der Zentralen

Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. Zur Ursachenforschung wurden

Spezialisten des Landeskriminalamts Baden-Württemberg hinzugezogen.

Ein Pressesprecher der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums

Mannheim ist vor Ort unter Telefon 0152/57721026 erreichbar.

Heidelberg: Fußgängerin angefahren – 26-jährige Frau schwer verletzt – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz nach 19 Uhr in der

Kurfürstenanlage/Römerkreis wurde eine 26-jährige Fußgängerin schwer verletzt.

Nach den bisherigen Unfallermittlungen war ein 30-jähriger Fahrer eines VW Golf

auf der Kurfürstenanlage Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Dabei soll er das

Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage missachtet haben und frontal mit der

Fußgängerin zusammengestoßen sein. Durch die Kollision erlitte die Fußgängerin

schwere Kopfverletzungen, sie wurde anschließend mit einem Rettungswagen in eine

Klinik eingeliefert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden

gebeten, sich unter Telefon 0621/174-4111 beim Verkehrsdienst Heidelberg zu

melden.