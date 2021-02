Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Bingen, 15.02., Hitchinstraße, 16:40 Uhr. Auf dem Parkplatz eines Supermarkts wurde ein 29-Jähriger kontrolliert. In seiner Jackentasche fanden die Beamten Cannabisprodukte und stellten diese sicher. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Mainz / Bad Kreuznach – Achtung, Polizei warnt vor Betrügern

Mainz / Bad Kreuznach (ots) – 16.02.2021, 15:35 Uhr

Seit den Morgenstunden gingen bei der Polizei vermehrt Hinweise auf

betrügerische Anrufe ein. Die Betrüger wenden dabei teils unterschiedliche

Betrugsmaschen an. Die Kriminalpolizei in Bad Kreuznach schildert von Anrufen,

bei denen sich die unbekannten Täter unter anderem als Sicherheitsmitarbeiter

der Sparkasse vorstellen. Die Opfer werden darüber informiert, dass für bislang

unbezahlte Elektrogeräte eines bekannten Elektrofachmarktes ein größerer Betrag

vom Konto abgebucht werden soll. Im Anschluss wird den Opfern eine Rufnummer

eines vermeintlichen Polizeibeamten mitgeteilt, welchen man umgehend zwecks

Kontosperrung anrufen möge. Die Rufnummern beginnen fast ausschließlich mit der

Ländervorwahl +90 (Türkei). Bei Kontaktaufnahme mit dieser Nummer meldet sich

ein Betrüger, der sich als Polizeibeamter ausgibt. Dieser teilt den Geschädigten

mit, dass das Konto nun gesperrt sei. In der Folge werde ein weiterer

Mitarbeiter der Sparkasse vorbeikommen und die EC-Karte durch eine neue,

schwarze Karte ersetzen.

Auch in Mainz kam es vermehrt zu so genannten „Call-Center-Betrügen“. Dabei

wenden die Betrüger verschiedene Betrugsmaschen an, um an Geld, Wertgegenständen

oder sensible Daten der Angerufenen zu gelangen. Die häufigsten Maschen der

Täter sind beispielsweise der Enkeltrick, Anrufe als falsche Polizeibeamte,

Schockanrufe, falsche Microsoft-Mitarbeiter oder die oben geschilderte Legende.

Die Polizei rät daher dringend:

Lassen Sie sich nicht in lange Gespräche verwickeln und beenden Sie bei

verdächtigen Anrufen immer zuerst das Gespräch. Tätigen Sie dann den

Polizeinotruf unter der 110. Geben Sie keine Auskunft über Wertsachen oder

sensible Daten, insbesondere Ihrer Bankdaten. Händigen Sie niemals Wertsachen

oder Bargeld an Unbekannte oder vermeintliche Polizeibeamte aus. Rufen Sie die

Angehörigen zurück und versichern Sie sich über die Angaben.

Mainz-Oberstadt – Betrunken auf dem E-Scooter

Mainz-Oberstadt (ots) – 15.02.2021, 23:15 Uhr

Am späten Rosenmontag fiel einer Streife gegen 23:15 Uhr in der Mainzer

Oberstadt ein E-Scooter mit einem defekten Rücklicht auf. Der E-Scooter-Fahrer

befuhr den Radweg der Geschwister-Scholl-Straße in Richtung Innenstadt und wurde

aufgrund des kaputten Rücklichtes von der Polizei kontrolliert. Bei der

Verkehrskontrolle stellten die Polizisten fest, dass der E-Scooter-Fahrer

augenscheinlich stark alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab

einen Wert von 1,26 Promille. Damit war die Weiterfahrt für den 37-Jährigen

beendet. Der E-Scooter wurde vor Ort abgeschlossen und der Fahrer zur

Dienststelle verbracht. Dort wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen.

Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde

eingeleitet.

Ober-Olm – Brand in Mehrfamilienhaus

Ober-Olm (ots) – 15.02.2021, 15:54 Uhr

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus wurde am Montagnachmittag gegen 15:54

Uhr im Bitzer Pfad in Ober-Olm eine 79-jährige Frau verletzt. Nach ersten

Feststellungen brach das Feuer in der Küche der obersten Wohnung aus. Nachbarn

hatten den Brandgeruch im Haus bemerkt und konnten die Bewohnerin aus dem

Obergeschoss in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr konnte den Brand in der Küche

bekämpfen, bevor das Feuer auf andere Räumlichkeiten übergriff. Die Wohnung der

Geschädigten ist zurzeit nicht mehr bewohnbar. Durch die Kriminalpolizei Mainz

wurden die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist zum bisherigen

Ermittlungsstand noch unklar.

Auto aufgebrochen

Mainz-Bretzenheim (ots) – Montag, 15.02.2021, 09:00 Uhr

Am Montagmorgen stellt der Besitzer eines in der Martin-Kirchner-Straße

geparkten Autos fest, dass in der Nacht aus seinem Auto mehrere Wertgegenstände

entwendet wurden. Es können keine Aufbruschsspuren festgestellt werden. Ob das

Auto verschlossen war, ist unklar. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.