Gießen: Rödgener Straße – 34-Jähriger wird festgehalten und geschlagen

(ots) – Am Montag 15. Februar gegen 20.20 Uhr drangen 3 Männer in das Zimmer eines 34-Jährigen in der Asylunterkunft in der Rödgener Straße ein. Während ein Eindringling den Bewohner aus Sri Lanka festhielt, schlugen die anderen offenbar auf ihn ein.

Dabei erlitt das Opfer leichte Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzungen aufgenommen.

Gießen: Lilienthalstraße – Auseinandersetzung mit Messer

(ots) – In der Asylunterkunft in der Lilienthalstraße gerieten am Montag 15.02.2021, 2 algerische Bewohner mit 2 Irakern in Streit. In dessen Verlauf gingen die 2 Algerier offenbar mit einem Messer auf die beiden Kontrahenten los und verletzten einen 32-jährigen Iraker leicht. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen die beiden Algerier wegen gefährlicher Körperverletzungen aufgenommen.

Gießen: Getränk und Chips gestohlen

Ein Unbekannter stahl Montagabend aus einer Tankstelle in der Frankfurter Straße ein Limonadengetränk und Chips. Er betrat gegen 22.15 Uhr mit weiteren Personen das Geschäft. Ohne die Artikel zu bezahlen, verließ er es wieder. Auf dem Tankstellengelände trank die Gruppe offenbar Alkohol. Der Angestellte informierte die Polizei über den Diebstahl. Eine sofort eingeleitete Fahndung verließ negativ.

Wer hat im Bereich der Tankstelle verdächtige Beobachtungen gemacht. Wohin ist die Gruppe gelaufen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Unbekannter versucht gefälschtes Rezept einzulösen

(ots) – Ein Unbekannter versuchte am Freitag 12.02.2021 gegen 18.00 Uhr ein gefälschtes Rezept in einer Apotheke in der Plockstraße einzulösen. Eine Angestellte wurde misstrauisch und löste es nicht ein.

Beschreibung des Verdächtigen:

Der Mann ist Mitte 20, etwa 1,80 Meter groß, schlank und hat ein europäisches Erscheinungsbild sowie dunkelblonde/hellbraune Haare. Er trug eine Mund-Nase-Bedeckung und einen dunkelblauen Wintermantel.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter 0641/7006-2555.

Linden: Vorfahrt missachtet

Am Montag (15.Februar) gegen 13.30 Uhr befuhr ein 65-jähriger Mann in einem Mercedes die Großen-Lindener-Straße und beabsichtigte im Kreuzungsbereich Breiter Weg /Wilhelmstraße geradeaus weiterzufahren. Dabei übersah der Mercedes-Fahrer offenbar einen 54-jährigen Mann aus Gießen in einem VW, der die Straße “Breiter Weg” befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Zusammenstoß in der Marburger Straße

15.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Unfalls in der Marburger Straße. Ein 27-jähriger Mann aus Gießen in einem BMW befuhr am Montag (15.Februar) gegen 18.45 Uhr die Marburger Straße auf der Abbiegespur in Richtung Wiesecker Weg. Ein 59-jähriger Biebertaler in einem LKW kam aus einer Ausfahrt der Marburger Straße und beabsichtigte ebenso auf die Abbiegespur zu fahren. Vermutlich übersah der LKW-Fahrer den Gießener und kreuzte die Fahrbahn.

Der 27-Jährige versuchte noch auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht verhindern. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lich: LKW-Auflieger beschädigt

Unbekannte beschädigten zwischen Freitag (12.Februar) 13.30 Uhr und Montag (15.Februar) 06.30 Uhr einen LKW-Auflieger in der Straße “Im Löchel” in Eberstadt. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Ein 22-jähriger Mann aus Gießen in einem VW und eine 20-jährige Gießenerin in einem Renault befuhren am Montag (15.Februar) gegen 15.25 Uhr die Altenburger Straße in Richtung Stadtmitte. Vermutlich bemerkte die 20-Jährige den Bremsvorgang des VW-Fahrer zu spät und es kam zum Auffahrunfallfuhr. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

B3/Staufenberg: Eisbrocken von LKW gefallen

Am Dienstag (16.Februar) gegen 09.40 Uhr befuhr eine 27-jährige Frau aus Staufenberg in einem Seat die Bundesstraße 3 von Staufenberg nach Gießen. Offenbar verlor ein vorrausfahrender LKW von seiner Plane eine Eisschicht und beschädigte dabei den Seat der Staufenbergerin. Der Sachschaden wird auf 250 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Ausparken VW touchiert

Beim Ausparken am Montag (15.Februar) gegen 18.15 Uhr in einem Parkhaus in der Industriestraße touchierte ein 50-jähriger Mann aus Gießen in einem Mercedes einen geparkten VW. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Pohlheim: LKW nimmt PKW die Vorfahrt

Am Donnerstag (11.Februar) gegen 12.00 Uhr befuhr eine 54-jährige Frau aus Lich in einem Porsche die Landstraße 3358 von Lich in Richtung Gießen. Ein unbekannter LKW-Fahrer befuhr die Landstraße 3131 von Dorf-Güll kommend und bog offenbar ohne auf die Porsche-Fahrerin zu achten nach links in Richtung Gießen ab. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste die Licherin und wich nach rechts aus. Dabei rutschte das Fahrzeug der 54-Jährigen in den Straßengraben.

Der LKW-Fahrer fuhr davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Das Fahrzeug der Licherin musste durch zwei Abschleppfahrzeuge aus dem Graben geborgen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Vermutlich handelt es sich um einen weißen LKW mit Anhänger. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Heuchelheim: Beim Vorbeifahren VW beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte offenbar beim Vorbeifahren zwischen Freitag (12.Februar) 20.00 Uhr und Samstag (13.Februar) 14.00 Uhr einen am Fahrbahnrand der Schubertstraße geparkten VW. Als der Besitzer zu seinem blauen Golf zurückkam, war dieser auf der linken Fahrzeugseite beschädigt.

Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter

Tel. 0641/7006-3555.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen