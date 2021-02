Bewohnerin ertappt Einbrecher auf Terrasse

Kassel-Nord (ots) – Offenbar nicht mit der Anwesenheit der Bewohnerin rechnete am gestrigen Montagnachmittag ein unbekannter Einbrecher in der Kasseler Nordstadt. Die erschrockene Frau hatte den Täter auf frischer Tat ertappt, als er versuchte, mit einem Hebelwerkzeug ihre Terrassentür aufzubrechen. Bei Erblicken der Bewohnerin ergriff der Unbekannte schnell die Flucht.

Die Bewohnerin der Erdgeschosswohnung in dem Mehrparteienhaus in der Fiedlerstraße, unweit der Helmholtzstraße, hatte gegen 15:25 Uhr über den Notruf 110 die Polizei alarmiert. Wie sie schilderte, war sie in ihrem Badezimmer plötzlich durch Geräusche an der Terrassentür auf den ungebetenen Gast aufmerksam geworden und hatte nach dem Rechten gesehen. Nachdem der auf der Terrasse stehende Einbrecher die Frau im Wohnzimmer erblickt hatte, gab er sofort Fersengeld und flüchtete durch den Garten. Die umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Die Bewohnerin beschrieb den aufnehmenden Polizeibeamten des Reviers Nord einen etwa 1,65 Meter großen Mann mit schmächtiger Figur und etwas dunklerem Teint, der eine graue Mütze und eine dunkelgraue Jacke trug. An der Tür entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Zeugen, die den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Einbruch in Wehlheider Zahnarztpraxis – Zeugenhinweise erbeten

Kassel-Wehlheiden (ots) – Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Dienstag in eine Zahnarztpraxis im Kasseler Stadtteil Wehlheiden eingebrochen. Dort entwendeten sie Bargeld, ein Ipad und einen Apple Pencil und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Kasseler Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Täterhinweise geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatte sich der Einbruch in der Wittrockstraße, Ecke Kohlenstraße, in der Zeit zwischen Montagabend, 20:00 Uhr, und dem heutigen Morgen, 7:15 Uhr, ereignet. Wie sich die Täter Zutritt zu dem Geschäftshaus verschafft hatten, ist bislang noch nicht abschließend geklärt. Im 2. Obergeschoss hebelten sie dann die Eingangstür zu der Praxis auf und begaben sich anschließend auf Beutezug. Hierbei öffneten sie gewaltsam eine Kasse und eine Schublade. Mit dem Geld und den Geräten der Marke Apple flüchteten sie letztlich über die aufgebrochene Tür nach draußen und weiter in unbekannte Richtung. Der durch das Vorgehen der Einbrecher angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die den Kriminalbeamten Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Freude an gestohlenen Kaltgetränken währt nicht lange – Zeuge verfolgt Täter und stellt ihn

Kassel-Mitte (ots) – Die Freude an zwei gestohlenen Biermixgetränken währte für einen 21-jährigen Dieb am Dienstagmorgen 16.02.2021 nicht allzu lange. Gegen 5:45 Uhr hatte er den Verkaufsraum der Tankstelle in der Kölnischen Straße betreten, wo er zwei alkoholische Getränke aus dem Kühlregal nahm und anschließend nach draußen rannte ohne zu bezahlen.

Hierbei hatte er die Rechnung allerdings ohne einen aufmerksam gewordenen Zeugen gemacht, der sofort die Verfolgung des flüchtenden Diebes aufnahm. Bereits nach wenigen Metern hatte der couragierte 42-jährige Mann den Täter eingeholt und hielt ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Streife des Polizeireviers Mitte fest.

Gegen den festgenommenen 21-Jährigen aus Kassel, der bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist, leiteten die Polizisten ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls ein.

