Einsatz wegen Ruhestörung – Es riecht bereits vor der Tür verdächtig

Frankfurt-Griesheim (ots)-(ol) – In der Nacht zum Sonntag 14.02.2021 fand die Polizei mehr als ein Kilo Speed in einer Wohnung in Griesheim. Dabei waren die Beamten nur wegen einer Ruhestörung vor Ort. Gegen 00:10 Uhr läutete die Streife an der Tür in der Waldschulstraße. Nachbarn hatten sich zuvor über starken Lärm aus der besagten Wohnung beschwert.

Schon während des Klingeln nahmen die Beamten intensiven Marihuanageruch wahr. Als ihnen dann mit erheblichem Zeitverzug die Tür geöffnet wurde und die Polizisten durch die 24 und 26 Jahre alten Bewohner hinein gebeten wurden, verstärkte sich der Geruch noch.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft erfolgte eine Durchsuchung der Wohnräume. Dabei stießen die Gesetzeshüter zunächst auf ca. 125g Marihuana. Als sie dann noch einen Blick in das Gefrierfach warfen, staunten sie nicht schlecht. Darin fanden sie nämlich mehr als ein Kilogramm Amphetamin (ugs. “Speed”).

Die Wohnungsinhaber wurden im Anschluss an die erkennungsdienstlichen Behandlungen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Frankfurter Polizei führt an Rosenmontag Verkehrskontrollen durch

Frankfurt (ots)-(em) – In der Nacht von Rosenmontag 15.02.2021 auf Dienstag hat die Frankfurter Polizei im Bereich der Theodor-Heuss-Allee Verkehrskontrollen durchgeführt. Einige Verstöße stellten die Beamten fest. Erfreulicherweise jedoch keine “Rosenmontag”-typischen.

Im Zuge der Kontrollen stellten die Polizeibeamten unter anderem einen Autofahrer fest, welcher mit einem Fahrzeug unterwegs war, welches wegen einer fehlenden Haftpflichtversicherung zur Entstempelung ausgeschrieben war. Bei einer Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sollte es nicht bleiben. Es folgte eine weitere wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Mann war, obwohl er bereit über ein Jahr in Deutschland wohnhaft ist, mit einer bosnischen Fahrerlaubnis unterwegs.

Ein anderer Herr, welcher seit vielen Jahren in Deutschland lebt, war wiederum mit einem auf ihn in Polen zugelassenen Auto unterwegs. Hier folgte sodann eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz.

Bei einem weiteren Autofahrer hatten die Polizisten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen mit seinem Fahrzeug unterwegs war. Wie sich kurz darauf herausstellen sollte, war dieser Verdacht durchaus begründet. Denn ein Drogenvortest reagierte positiv. Es folgte eine Blutentnahme im Präsidium. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann, selbstverständlich nicht am Steuer seines Pkw, den Heimweg antreten.

Die Frankfurter Polizei wird auch weiterhin im gesamten Stadtgebiet Verkehrskontrollen durchführen, um die Sicherheit im Straßenverkehr weiter zu erhöhen.

Goldringe entwendet

Frankfurt-Eckenheim (ots)-(fue) – Am Montag 15.02.2021 gegen 13.00 Uhr, klingelte es an der Haustür eines Ehepaares in der Sigmund-Freud-Straße. Vor der Tür standen zwei Männer, die sich als Dachdecker ausgaben und das Ehepaar auf einen angeblichen Schaden am Schornstein aufmerksam machten.

Das Ehepaar, Er 83 Jahre, Sie 78 Jahre alt, ließ die beiden Männer ihn ihr Haus. Einen unbeobachteten Moment nutzte einer der beiden Täter und machte sich an der Schmuckschatulle der 78-Jährigen zu schaffen. Als die Frau auf diesen Umstand aufmerksam wurde, entfernten sich die beiden Männer in unbekannte Richtung. Aus der Schatulle fehlten 5 Goldringe mit Edelsteinbesatz.

Täterbeschreibung:

Täter 1: Etwa 35 Jahre alt und ca. 180 cm groß. Athletische Figur, Fünftagebart, bekleidet mit Bluejeans, dunkelblauen Turnschuhen und einem dunklen Blouson. Trug eine FFP2-Maske.

Täter 2: Etwa 42 Jahre alt und ca. 175 cm groß. Bekleidet mit Bluejeans und einem hellen Blouson mit dunklen Ärmeln. Trug eine FFP2-Maske. Beide Personen seien von südosteuropäischem Erscheinungsbild.

Automatenaufbrecher nach kurzer Flucht festgenommen

Frankfurt-Niederrad (ots)-(ti) – In der Hahnstraße konnte in der Nacht von Montag auf Dienstag 16.02.2021 ein Automatenaufbrecher festgenommen werden, nachdem dieser durch einen Kollegen der Bundespolizei bei der Tat beobachtet worden war.

Der aufmerksame Bundespolizist hatte auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle den Täter dabei beobachtet, wie dieser sich in verdächtiger Art und Weise an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machte. Wenig später sprühten sogar Funken, als der Täter mittels Flex versuchte, den Automaten aufzubrechen. Der Bundespolizist informierte den Polizeinotruf und näherte sich dem Dieb, der daraufhin die Flucht ergriff.

Kurze Zeit später nahm eine Streife in der Nähe des Tatortes eine Person fest, die auf die Täterbeschreibung passte. Die Person hatte unüblicher Weise ca. 100 Euro in Münzgeld in seiner Hosentasche. Alleine das Gewicht des Münzgeldes war für die Flucht vor den uniformierten Kollegen nicht gerade hilfreich. Auf dem Fluchtweg wurde zudem das Aufbruchswerkzeug in Form einer Akkuflex aufgefunden.

Die Streifen stellten in der Nähe sogar noch einen zweiten Zigarettenautomaten fest, der aufgebrochen und ausgeräumt worden war. Unter dem Automaten lagen noch kleinere Mengen Münzgeld sowie ein Meißelaufsatz für einen Bohrer.

Der bei der Polizei bereits bekannte Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Graffiti-Sprayer in Ober Roden festgenommen

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Rödermark-Ober Roden (ots) – Nachdem sie am Montagabend 15.02.2021 im Bahnhof Rödermark-Ober Roden eine S-Bahn mit Graffiti besprüht hatten, wurde nach einer kurzen Fahndung ein 30-jähriger Mann aus Gießen und ein 42-jähriger Offenbacher festgenommen. Gegen 22 Uhr hatten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn AG zwei Personen in den Gleisen des Bahnhofes erkannt, die dort eine S-Bahn mit Farbe besprühten.

Nachdem die Meldung bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main einging und eine Fahndung eingeleitet wurde, hatten die Männer bereits die Gleisanlagen verlassen. Wenig später konnten sie von einer Streife der Polizeistation Dietzenbach im Umfeld des Bahnhofes gestellt, festgenommen und später einer Streife der Bundespolizei übergeben werden.

Bei ihnen konnten neben 17 Farbspraydosen auch Handschuhe mit Farbanhaftungen gefunden und sichergestellt werden. Bei der Überprüfung der im Bahnhof abgestellten S-Bahnen, wurde ein Wagen festgestellt, der auf einer Fläche von etwa 15 Quadratmetern mit Farbe besprüht war. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Nach Feststellung der Personalien und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Sachbeschädigung, wurden die beiden Männer wieder auf freien Fuß gesetzt.

