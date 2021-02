Bad Vilbel (ots) – Folgemeldung 2 – Am Donnerstag 21.11.2019 wurde eine junge Frau aus Niederdorfelden auf dem Nachhauseweg von einem damals 19-jährigen Asylsuchenden aus Afghanistan überwältigt und zu Boden gedrückt. Die Auswertung der am Tatort gesicherten DNA-Spuren führten nun zur Identifizierung des Täters.

Kriminalpolizisten vollstreckten Anfang Februar schließlich an dessen Wohnanschrift in Bad Vilbel einen Durchsuchungsbeschluss der Staatsanwaltschaft Frankfurt. Im Rahmen der strafprozessualen Maßnahme stellte man unter anderem mögliche Tatkleidung sicher.

Am Donnerstag, 21.11.2019 war die junge Frau zu Fuß auf dem Radweg an der Vilbeler Straße unterwegs in Richtung Gronau gewesen. Zwischen 0.20-0.30 Uhr trat ihr plötzlich der Täter entgegen. Er griff die Frau und drückte sie zu Boden. Im dann folgenden Gerangel befreite sich die Geschädigte und konnte fliehen.

An der nahe gelegenen Landstraße machte sie einen Autofahrer auf sich aufmerksam, der sie mitnahm. Schließlich verständigte man die Polizei.

Die Ermittlungen dauern derzeit an.

Folgemeldung 02.12.2019

