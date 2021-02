Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Bereich Offenbach

Zeugen nach Unfallflucht in der Feldstraße gesucht – Offenbach

(fg) Da der Schaden einer Unfallflucht, die sich am späten Montagabend in der Feldstraße ereignete, auf rund 3.500 Euro geschätzt wird, haben Beamte der Unfallfluchtgruppe die Ermittlungen übernommen und suchen Zeugen. Ab einem Schaden von 2.000 Euro oder wenn Personen zu Schaden kommen, übernimmt die Unfallfluchtgruppe die Ermittlungen. Gegen 22.45 Uhr hörte ein Anwohner der Feldstraße einen lauten Knall und schaute daraufhin aus einem Fenster auf die Straße, auf der er herumliegende Fahrzeugteile feststellte. Ein in Höhe der Hausnummer 58 abgestellter Peugeot 207 wies an der kompletten Beifahrerseite Schäden auf. Möglicherweise hat ein Sprinter, den ein Zeuge in einiger Entfernung als einziges Fahrzeug auf der Feldstraße erblicken konnte, den Schaden verursacht und ist einfach weitergefahren. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Allen Grund zum Klagen: 3.000 Euro Schaden am Wagen – Langen

(tl) Ein Hyundai stand geparkt am Straßenrand, doch was der Besitzer am Samstag dann vorfand, war alles andere als charmant. Sein Wagen rechts demoliert und verdellt, wer hatte das bloß angestellt? In der Zeit von 17.30 bis 21.10, das Malheur vermutlich war gescheh’n. Die Darmstädter Straße 65, der Ort der Unfallflucht, die Polizei in Langen nun den Verursacher sucht. Zeugen, die hier was gesehen, mögen schnell zum Hörer gehen. Erst 06103, dann 90 und 300 wählen, und der Polizei den entscheidenden Hinweis erzählen.

Reifensätze wurden gestohlen – Mühlheim

(aa) Diebe stahlen am Wochenende in der Dieselstraße vom Gelände eines Autohauses 13 Reifenkomplettsätze. Die Täter brachen zwischen Freitag, 18 Uhr und Montag, 7 Uhr, am rückwärtigen Parkplatz das Eisentor auf. Anschließend transportierten sie die Räder ab. Die Polizei bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib der Beute unter der Rufnummer 06108 6000-0.

Drei junge Insassen bei Unfall verletzt – Hainburg

(aa) Drei junge Autoinsassen eines Opels wurden am Montagnachmittag bei einem Unfall auf der Landesstraße 3416 schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen waren der 27-jährige Vectra-Fahrer und seine Mitfahrer gegen 16.10 Uhr aus Richtung Tannenmühlkreisel kommend nach Hainburg unterwegs. Auf der winterglatten Fahrbahn kam der Opel nach links von der Straße ab, rutschte in den Seitengraben, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der 27-jährige Fahrer, ein 24-Jähriger sowie eine 21-Jährige konnten sich noch selbst aus dem Auto befreien. Sie erlitten unter anderem Quetschungen, Gehirnerschütterungen und einen Armbruch. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 bei der Station in Seligenstadt zu melden.

Fassade verunreinigt und Messingschild gestohlen – Seligenstadt

(fg) Eine bräunliche, ölig wirkende Substanz haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag in der Straße „Kleine Maingasse“ an der Fassade eines Fachwerkhauses auf einer Länge von fast neun Metern angebracht. Ferner wurde ein Messingschild mit Namensgravur von einem Flügel des Hoftores entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei in Seligenstadt ermittelt wegen Sachbeschädigung sowie Diebstahl und bittet Zeugen, sich auf der Wache unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden. ST/0166674/2021

Main-Kinzig-Kreis

Diebe stahlen Baumaschinen – Hanau

(aa) Diebe waren am Wochenende in der Hahnenstraße auf einer Baustelle zugange. Zwischen Samstag, 12 Uhr und Montag, 7 Uhr, brachen die Täter einen Container auf und nahmen daraus unter anderem eine Bohrmaschine, Kreissäge und eine Kabeltrommel mit. Der Wert der Beute liegt bei über 9.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

Ertappte Einbrecher flüchteten durch den Garten – Rodenbach

(aa) Zwei Einbrecher flüchteten am Montagnachmittag in der Ringstraße vom Grundstück eines Einfamilienhauses. Gegen 17.20 Uhr kamen die beiden etwa 1,80 Meter großen und schlanken Männer durch den Garten auf die Terrasse. Als sie gerade ein Fenster aufbrechen wollten, machten sich die Bewohner bemerkbar. Die Täter rannten daraufhin wieder durch den Garten und sprangen über den Zaun davon. Einer hatte kurze braune Haare und war mit einer braunen Jacke sowie Bluejeans bekleidet. Der Komplize hatte kurze dunkle Haare. Er trug eine rote Jacke und ebenfalls Bluejeans. Die Kriminalpolizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Baumaschine bei Einbruch gestohlen – Niederdorfelden

(tl) Bei einem Einbruch in der Straße „Am Bachgange“ wurde in der Nacht zum Montag eine Baumaschine im Wert von etwa 7.000 Euro gestohlen und Sachschaden in noch unbekannter Höhe verursacht. Die Unbekannten hebelten in der Zeit zwischen 2 und 7.40 Uhr ein gekipptes Fenster im Erdgeschoss des momentan im Innenausbau befindlichen Neubaus (80er-Hausnummern) auf und verschafften sich dadurch Zutritt ins Gebäude. Aus dem Haus entwendeten sie die zirka 70 Kilogramm schwere Maschine und schafften diese vermutlich über die Balkontüre fort. Möglicherweise waren aufgrund des Gewichts mehrere Täter am Werk, die zum Abtransport vermutlich auch ein Fahrzeug genutzt haben. Die Polizei in Maintal hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06181 4302-0.

Offenbar ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss vor Polizei geflüchtet – Bad Soden-Salmünster/Hausen

(as) Am frühen Dienstagmorgen, gegen 1 Uhr, versuchte sich ein 20-jähriger Mann aus Steinau an der Straße offensichtlich der Fahrzeugkontrolle durch eine Polizeistreife zu entziehen, indem er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit – teilweise mit über 100 Kilometer pro Stunde innerorts – vor der Polizei geflüchtet sein soll. Auf seiner Flucht, die laut der Beamten in der Frankfurter Straße in Höhe des dortigen Kreisels begann, soll der Fahrer auch eine rot zeigende Ampel nicht beachtet haben. Der Mann konnte in seinem schwarzen VW Polo wenig später auf einem Parkplatz im Bereich der Schulstraße am dortigen Dorfgemeinschaftshaus/Feuerwehrstützpunkt gestoppt werden. Es stellte sich heraus, dass der junge Mann wohl noch keinen Führerschein hat. Zudem soll er nach ersten Erkenntnissen unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden haben. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Seine Führerscheinprüfung wird der Mann vermutlich erstmal nicht ablegen dürfen. Dafür erwarten ihn Strafverfahren wegen Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Büttelborn: Nach tödlichem Verkehrsunfall auf A 67/Identität der Beifahrerin bekannt

Büttelborn (ots)

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall am Sontagmorgen (14.02.) (wir haben berichtet), konnte im Laufe des Montags (15.02.) nun auch die Identität der getöteten Beifahrerin des 23 Jahre alten Autofahrers geklärt werden. Es handelt sich hierbei um eine 24 Jahre alte Frau aus Hanau.

Bekannte der Frau meldeten sich aufgrund der Berichterstattung über den Unfall bei der Polizei.