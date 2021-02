Mehrere Taschendiebstähle, Bargeld und Wertsachen entwendet,

Ort: Wiesbaden, Lebensmittelmärkte, Zeit: Montag, 15.02.2021, 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr,

(jka) Im Stadtgebiet von Wiesbaden waren gestern Mittag Taschendiebe unterwegs

und stahlen mehrere Hundert Euro Bargeld sowie EC-Karten, Ausweisdokumente und

ein Mobiltelefon. Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Hagenauer Straße

gelang es einem bislang unbekannten Täter ein Portemonnaie aus einer zuvor

geschlossenen Handtasche zu stehlen. Neben den Mühen sich ihre Ausweisdokumente

und Zahlungskarten neu zu beschaffen, beklagt das Opfer den Verlust von 130 Euro

Bargeld. Dasselbe Pech erlitt eine Dame in einem Lebensmittelmarkt in der

Dotzheimer Straße. Nach dem Bezahlen ihrer Einkäufe musste sie feststellen, dass

ein Taschendieb ihre Geldbörse mit mehreren Hundert Euro Bargeld während des

Verpackens der Einkäufe gestohlen hatte. In der Schützenhofstraße hatte es ein

Langfinger auf ein in einer Hosentasche verstautes Mobiltelefon abgesehen.

Dessen Besitzer musste nach dem Besuch eines Lebensmittelmarktes den Diebstahl

feststellen.

Aufgrund der aktuellen Fälle in den Wiesbadener Lebensmittelmärkten weist die

Polizei darauf hin, gerade beim Einkaufen und beim Bezahlen an der Kasse, auf

Wertsachen und Geldbörsen besonders aufzupassen. Geldbörsen, Bargeld sowie

Kredit- und EC-Karten gehören nicht in die Außentaschen von Rucksäcken oder der

Bekleidung, sondern sollten dicht am Körper in verschlossenen Innentaschen

getragen werden. Lassen Sie sich vor allem beim Bezahlen oder beim Geldabheben

nicht ablenken und achten Sie darauf, dass Sie Ihre Geldbörse sowie Ihre Kredit-

oder EC-Karten nicht aus den Augen verlieren. Weitere Hinweise zur Vermeidung

von Trick- und Taschendiebstählen gibt es auch im Internet unter

www.polizei-beratung.de Zeugen und Hinweisgeber, sowie weitere Geschädigte

melden sich bitte beim 1. Polizeirevier Wiesbaden unter 0611 / 345-2140.

Besonders schwerer Diebstahl aus Keller,

Ort: Wiesbaden, OT Kastel, Admiral-Scheer-Straße, Feststellungszeit: Montag,

15.02.2021, 15:00 Uhr,

(jka) Gestern drangen Einbrecher in der Admiral-Scheer-Straße gleich in mehrere

Kellerverschläge ein und verursachten Sachschaden. Die in einem

Mehrfamilienwohnhaus gelegenen Kellerabteile wurden durch die Täter gewaltsam

geöffnet. Festgestellt wurden die Einbrüche gestern gegen 15:00 Uhr. Da bislang

noch nicht geklärt werden konnte, auf welche Beute es die Einbrecher abgesehen

hatten, blieb es bisher nur bei Sachschäden. Weitere Geschädigte, Zeugen sowie

Hinweisgeber melden sich bitte unter 0611 / 345-2440 beim 4. Polizeirevier.

Besonders schwerer Diebstahl von Wasserpumpen – hoher Sachschaden,

Ort: Wiesbaden, OT Kastel, Wiesbadener Straße, Zeit: Freitag, 12.02.2021, 13:00

Uhr bis Montag, 15.02.2021, 10:00 Uhr,

(jka) Bislang unbekannte Täter verschafften sich unbefugt Zutritt zu einem

Baustellengelände in Mainz-Kastel und entwendeten Wasserpumpen im Wert von

mehreren Tausend Euro. Am vergangenen Wochenende gelangten Unbekannte auf ein

umzäuntes Baustellengelände in der Wiesbadener Straße. Aus einer noch im Rohbau

befindlichen Tiefgarage entwendeten die Diebe mehrere Wasserpumpen mit einem

Gesamtwert von circa 15.000 Euro. Bislang sind weder die Täter bekannt, noch wie

die Wasserpumpen abtransportiert wurden. Aus diesem Grund bittet die Polizei

Hinweisgeber und Zeugen sich beim 3. Polizeirevier Wiesbaden unter 0611 /

345-2340 zu melden.

Besonders schwerer Diebstahl aus Fahrzeug, Werkzeuge gestohlen,

Ort: Wiesbaden, Hagenauer Straße, Zeit: Freitag, 12.02.2021, 16:00 Uhr bis Montag, 15.02.2021, 06:50 Uhr,

(jka) Unbekannte verschafften sich zwischen Freitagnachmittag und gestern Morgen

unberechtigt Zutritt in den Kastenaufbau eines Kleinlastwagens und entwenden

Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro. Als der Geschädigte am Montagmorgen

zu seinem in der Hagenauer Straße abgestellten Transporter kam, musste er

feststellen, dass sich unbekannte Täter auf bislang ungeklärte Art und Weise

Zutritt zum Laderaum des Kastenaufbaus verschafft und Werkzeuge mit einem

geschätzten Gesamtwert von 5.000 Euro entwendet hatten. Hinweise nimmt das 5.

Polizeirevier unter 0611 / 345-2550 entgegen.

Diebstahl aus Fahrzeug, Bargeld und Wertsachen gestohlen,

Ort: Wiesbaden, Zweibörnstraße, Zeit: Sonntag, 14.02.2021, 22:00 Uhr bis Montag, 15.02.2021, 09:30 Uhr,

(jka) In der Nacht von Sonntag auf Montag entwendete ein unbekannter Täter aus

einem in der Zweibörnstraße abgestellten PKW Bargeld, Wertsachen und

Elektronikartikel und verursachte hierbei einen Schaden von mehreren Hundert

Euro. Dem Täter gelang es auf bislang nicht bekannte Art und Weise, in das

verschlossenen Fahrzeug einzudringen und Bargeld, ein Tablet, sowie ein Paket zu

entwenden. Auch in diesem Fall sind Zeugen aufgerufen sich an das 5.

Polizeirevier unter 0611 / 345-2550 zu wenden.

Autoscheibe eingeschlagen, Gegenstände entwendet,

Ort: Wiesbaden, Friedenstraße, Zeit: Sonntag, 14.02.2021, 19:00 Uhr bis Montag, 15.02.2021, 07:00 Uhr,

(jka) In der Nacht von Sonntag auf Montag schlugen Unbekannte die Seitenscheibe

eines in der Friedenstraße abgestellten und verschlossenen Fahrzeuges ein.

Dadurch gelangten sie unberechtigt in den Fahrzeuginnenraum, durchwühlten diesen

und erbeuteten neben Personaldokumenten einen Rucksack, eine braune Fleecejacke,

Deospray sowie eine Flasche Mineralwasser. Der Geschädigte beklagt nicht nur den

Verlust seiner Sachen, sondern auch den entstandenen Sachschaden an der

Seitenscheibe. Hinweisgeber und Zeugen, die etwas zu dem Einbruch oder den

entwendeten Gegenständen sagen können, melden sich bitte bei der Wiesbadener

Kriminalpolizei unter 0611 / 345-0.

Die bekanntgewordenen Einbrüche zeigen wieder einmal deutlich, dass die Diebe

vom Elektroartikel über Bargeld, bis hin zum Deo Spray oder

Mineralwasserflaschen, wie im vorgenannten Fall, alles mitnehmen. Die Polizei

empfiehlt Wertsachen nicht im Fahrzeug aufzubewahren. Insbesondere

Navigationsgeräte, Handys und Taschen sind das Ziel von Langfingern. Oft auch

tagsüber werden Scheiben eingeschlagen und „auf die Schnelle“ die Fahrzeuge

ausgeräumt. Angelockt werden Diebe oft auch durch an der Scheibe oder an der

Mittelkonsole angebrachte Halterungen entkommen die Täter unerkannt und

hinterlassen oft einen immensen Sachschaden und den Ärger bei der

Wiederbeschaffung der gestohlenen Sachen. Wie Einbrüche verhindert werden können

ist auch im Internet unter www.polizei-beratung.de dargestellt.

Randalierer beschädigen Omnibusse,

Ort: Wiesbaden, OT Kastel, Peter-Sander-Straße, Zeit: Donnerstag, 11.02.2021,

13:30 Uhr bis Montag, 15.02.2021, 09:00 Uhr,

(jka) In Mainz-Kastel haben Randalierer die Scheiben von vier Omnibussen

beschädigt und dadurch einen hohen Sachschaden verursacht. In der Zeit von

Donnerstagmittag bis Montagmorgen wurden die Kraftomnibusse eines privaten

Busunternehmens in der Peter-Sander-Straße in Mainz- Kastel abgestellt. Bislang

unbekannte Täter nutzten augenscheinlich spitze Werkzeuge oder Nothämmer um an

den Bussen mehrere Scheiben einzuschlagen. Diese zerbarsten teilweise

vollständig oder bekamen Risse. Der Sachschaden wird auf ungefähr 10.000 Euro

geschätzt. Die Tat selbst muss vermutlich erheblichen Lärm verursacht und somit

die Aufmerksamkeit von Zeugen oder Hinweisgebern erregt haben. Diese melden sich

bitte beim 2. Polizeirevier in Kostheim unter 0611 / 345-2240.

Reifen zerstochen – vier Autos beschädigt,

Ort: Wiesbaden, Hirtenstraße, Zeit: Samstag, 13.02.2021, 16:00 Uhr bis Montag, 15.02.2021, 11:00 Uhr,

(jka) Reifenstecher beschädigten vier Fahrzeuge in der Hirtenstraße und

verursachten dabei einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Am Wochenende

waren vier in der Hirtenstraße abgestellte Autos das Ziel von bislang

unbekannten Tätern. Mit einem nicht bekannten Stechwerkzeug stachen sie an vier

Fahrzeugen jeweils einen Reifen platt. Es entstand ein Sachschaden von

mindestens 600 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte beim 4.

Polizeirevier unter 0611 / 345-2440.

Rheingau-Taunus

Stadt- und Landespolizei lösen Pokerrunde und Treffen in Gaststätte auf

Stadt- und Landespolizei haben am Wochenende eine Pokerrunde und ein Treffen in einer Gaststätte aufgelöst. In beiden Fällen wird die Einleitung von Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung geprüft. Des Weiteren wird dem Verdacht des illegalen Glücksspiels nachgegangen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag ging bei der Leitstelle der Stadtpolizei eine Beschwerde über eine Pokerrunde mit mehreren Personen in einem Geschäftsgebäude in Biebrich ein. Zusammen mit Kräften der Landespolizei wurde das Geschäftsgebäude betreten und durchsucht. In dem Gebäude konnten insgesamt vier Pokertische und drei Geldspielgeräte vorgefunden werden. Unterlagen, die ebenfalls aufgefunden wurden, wiesen darauf hin, dass in dem Gebäude schon seit längerem mit hohen Einsätzen gespielt wird. In einem Nebenraum wurde ein großes Sortiment an Spielkarten und Jetons gefunden. Bei der weiteren Durchsuchung des Gebäudes wurden in einem weiteren Raum vier Personen angetroffen. Diese Personen trugen keine Mund-Nase-Bedeckung im Sinne des Paragraphen 1a der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung (CoKoBeVo). Im Keller/Heizungsraum wurden neun weitere Personen angetroffen und in diesem Bereich wurden vereinzelt auch Bargeldbeträge und Jetons gefunden. Der Gesamtbetrag, der im unteren fünfstelligen Bereich liegt, wurde von der Landespolizei sichergestellt. Zwei weitere Personen wurden im Treppenhaus und am Ausgang angetroffen.

Ebenfalls in Biebrich bemerkte die Stadtpolizei schon am Freitagabend, dass sich mehrere Personen in einer Gaststätte aufhielten. Bei der sich gemeinsam mit der Landespolizei anschließenden Kontrolle wurden insgesamt 33 Personen in der Bar angetroffen.

Mehrere Wahlplakate beschädigt,

Idstein, Großer Feldbergweg, 16.02.2021, 02.50 Uhr,

(pl)Eine Streife der Idsteiner Polizei stellte in der Nacht zum Dienstag gegen

02.50 Uhr fest, dass in der Straße „Großer Feldbergweg“ in Idstein drei

Wahlplakate beschädigt worden sind. Unbekannte Täter rissen die betroffenen

Plakate von den Straßenlaternenhalterungen ab und warfen diese auf die Straße

oder aber ins Gebüsch. Dabei wurden die Wahlplakate verschiedener Parteien

beschädigt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter

der Telefonnummer (06126) 9394-0 oder aber mit der Wiesbadener Kriminalpolizei

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Geparkter BMW mutwillig beschädigt,

Taunusstein, Bleidenstadt, Flachsbühlstraße, 13.02.2021, 19.00 Uhr bis

15.02.2021, 11.00 Uhr,

(pl)Zwischen Samstagabend und Montagvormittag haben unbekannte Täter in der

Flachsbühlstraße in Taunusstein-Bleidenstadt einen geparkten BMW mutwillig

beschädigt. Die Täter zerkratzten an mehreren Stellen den Lack des Wagens,

zerstachen drei Reifen und beschädigten darüber hinaus auch noch die beiden

Außenspiegel. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro

geschätzt. Hinweiseber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach

unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

Absperrgitter bei Unfallflucht beschädigt, Eltville, Hattenheim, Lehnstraße, 14.02.2021, 00.00 Uhr bis 15.02.2021, 07.00 Uhr,

(pl)Bei einer Unfallflucht in Hattenheim wurde zwischen Sonntag und Montag ein

Absperrgitter beschädigt. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug kam in der Lehnstraße

von der Fahrbahn ab und stieß gegen das Absperrgitter. Die unfallverursachende

Person flüchtete im Anschluss mit dem Fahrzeug von der Unfallstelle, ohne sich

um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Der

Unfallwagen müsste im vorderen Bereich und am Fahrzeugboden massive

Beschädigungen aufweisen. Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit

der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu

setzen.

Polizeikontrollen mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei, Taunusstein, 10.02.2021 und 15.02.2021,

Beamte der Polizeistation Bad Schwalbach haben mit Unterstützung der

Bereitschaftspolizei am 10. und am 15. Februar mehrere Kontrollstellen

eingerichtet. Schwerpunkt war die Stadt Taunusstein. Hier stimmen sich Stadt und

Polizei gemeinsam im Rahmen des Programmes „KOMPASS“

(KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel) in Maßnahmen ab, wobei der Schwerpunkt in

der Prävention liegt. Am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) wurde jeweils zwischen

17.00 Uhr und 20.00 Uhr der Verkehr aus verschiedenen Richtungen angehalten und

überprüft. Dabei war sehr erfreulich, dass bei über 50 kontrollierten Fahrzeugen

und 70 kontrollierten Personen nur wenig beanstandet werden musste. In zwei

Fällen musste das Fahrzeug stehenbleiben. Bei einem Fahrer bestanden Zweifel an

der Echtheit des vorgelegten Führerscheins, ein anderer war mit seinem Auto ohne

den erforderlichen Versicherungsschutz unterwegs. Darüber hinaus wurden an

sieben Fahrzeugen kleinere Mängel beanstandet sowie einige Ordnungswidrigkeiten

geahndet. Bei einem Fahrzeuginsassen wurden Betäubungsmittel gefunden.

Untertaunus, mehrere Unfälle auf spiegelglatter Fahbahn

Bad Schwalbach (ots) – In den späten Nachmittag – und Abendstunden kam es am

Montag im Zuständigkeitsbereich der Polizeitstationen Bad Schwalbach und Idstein

glättebedingt zu mehreren Verkehrsunfällen. 12 Unfälle wurden den beiden

Polizeistationen gemeldet. Hierbei wurde glücklicherweise nur eine Person leicht

verletzt. Allerdings ist ein hoher Sachschaden zu verzeichnen. Neben mehreren

kleineren „Remplern“ auf glatter Fahrbahn sind zwei Vorfälle besonders

hervorzuheben. So verlor eine 21 jährige Hohensteinerin gg. 17:00 Uhr auf der B

54 bei Bad Schwalbach-Adolfseck auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über ihren

Pkw und geriet in den Gegenverkehr. Hier stieß sie mit dem entgegenkommenden Pkw

eines 31 jährigen aus Nassau zusammen, der dadurch leicht verletzt wurde. An den

Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 17.000 Euro. Zu einer

außergewöhnlichen Unfallserie kam es innerhalb von 45 Minuten glättebedingt im

Niedernhausener Distelweg. Gegen 19:55 Uhr rutschte ein Rettungswagen, welcher

einen Patienten ins Krankenhaus transportierte in einen geparkten Pkw. Zur

Bergung des Rettungswagens wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Diese rutschte bei

Eintreffen wenige Meter entfernt in einen weiteren geparkten Pkw. Der Fahrer des

zwischenzeitlich verständigten Streudienstes der Gemeinde Niedernhausen verlor

an der Einsatzstelle ebenfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in

den zuvor havarierten Rettungswagen. Die Sachschäden dieser Unfallserie

summieren sich auf ca. 211.000 Euro, alleine der Schaden am Rettungswagen wird

auf 170.000 Euro geschätzt. Personenschaden entstand glücklicherweise nicht. Der

Patient im Rettungswagen zog es nach den Vorfällen vor, selbstständig einen Arzt

aufzusuchen.

Ab den Nachmittagsstunden sorgte einsetzender Regen auf den gefrorenen Böden für

erhebliche Glätte. Die Streu – und Räumdienste der Straßenmeistereien Kemel und

Idstein, sowie der Städte und Gemeinden im Untertaunus waren pausenlos im

Einsatz. Dennoch kam es vor allem in den Nebenstraßen, sowie auf Wegen und

Plätzen zu Glatteisbildung. Zahlreiche Verkehrsteilnehmer kamen nicht mehr vom

Fleck und mussten das Eintreffen der Streudienste abwarten oder ihre Fahrzeuge

stehen lassen. Es bleibt positiv zu erwähnen, dass insgesamt nur wenig Verkehr

herrschte und viele Bürger den Appellen hinsichtlich der in den Medien

angekündigten Wetterlage folgten und zu Hause blieben.