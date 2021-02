Vollbrand eines PKW´s – Keine Verletzten (siehe Foto)

Frankenthal (ots) – Zu einem PKW-Brand wurde die Feuerwehr Frankenthal am Dienstagvormittag 16.02.2021 gegen 08:15 Uhr in die Kanalstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte brannte der Peugeot, den der Fahrer gerade noch auf dem Parkplatz Foltzring/Kanalstraße abstellen und diesen unverletzt verlassen konnte, in voller Ausdehnung.

Der Feuer wurde schnell von einem Trupp mit einem Rohr unter schweren Atemschutz gelöscht. Die Kanalstraße war während der Löschmaßnahmen für ca. 1 Stunde gesperrt.

Die bereits offensichtlich kurz vor dem Brand ausgelaufenen Betriebsmittel wurden durch eine Fachfirma aufgenommen und die Fahrbahn gereinigt.

Die Feuerwehr Frankenthal war mit 3 Fahrzeugen und 9 Kräften im Einsatz, ebenso der Rettungsdienst und die Polizei. Die Polizeiinspektion Frankenthal hat die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen.

Diebstahl von amtlichen Kennzeichen

Frankenthal (ots) – Der Geschädigte stellte seinen Pkw Audi A5 Cabrio in der Zeit 13.02.2021, 14.00 Uhr bis 15.02.2021, 09.00 Uhr am Hauptbahnhof ab, auf der Rückseite der dortigen Fahrschule. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kommt, muss er feststellen, dass bislang unbekannte Täter beide amtliche Kennzeichen entwendet haben.

Der Schaden wird auf etwa 50 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.