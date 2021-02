Landau: Die Polizei-News

Versuchter Einbruch in Baumarkt

Landau (ots) – Zu einem versuchten Einbruch in den Hagebaumarkt Gillet in Landau kam es am Montagabend 15.02.2021 gegen 22:00 Uhr. Unbekannte Täter überstiegen zunächst einen Zaun und hebelten anschließend eine Tür auf. Vermutlich aufgrund der ausgelösten Alarmanlage ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten.

Die Polizei bittet Zeugen die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@Polizei.rlp.de zu melden.

Nach drei bis vier Bier hinters Steuer gesetzt

Landau (ots) – 0,91 Promille ergab der Atemalkoholtest eines 36-jährigen Autofahrers bei einer Verkehrskontrolle Montag- auf Dienstagnacht 16.02.2021 in der Parkstraße in Landau. Der 36-Jährige räumte ein, dass er am Abend bei einem Freund drei bis vier Bier getrunken habe und nun auf dem Nachhauseweg sei. Auf ihn kommt nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro zu, sein Auto musste er stehen lassen.

