Ludwigshafen (ots) – Ein 19-Jähriger und seine 21-jährigen Freundin liefen am Montag 15.02.2021 gegen 20 Uhr die Kaiser-Wilhelm-Straße entlang und gerieten mit einem Mann in Streit.

Der Fremde hatte das Paar daraufhin in Richtung Lutherplatz verfolgt. Plötzlich hielt ein dunkelfarbiger VW Golf vor dem 19-Jährigen und 2 weitere Männer stiegen aus. Die 3 Männer bedrohten gemeinschaftlich den 19-jährigen Ludwigshafener mit einer Schusswaffe, einer Machete und einem Messer.

Es kam zu einer Rangelei in deren Verlauf der 19-Jährige leicht an der Hand verletzt wurde. Ein 32-jähriger Restaurantbesitzer wurde auf die Auseinandersetzung aufmerksam und zeigte Zivilcourage: Er ergriff einen Besenstiel und lief in Richtung der Streitenden.

Die 3 unbekannten Männer flüchteten daraufhin.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer

0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.