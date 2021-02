Kaiserslautern – Wer seine Stimme für die Landtagswahl vorab abgeben möchte, hat dazu seit letzter Woche im Rathaus der Stadt Kaiserslautern Gelegenheit.

Das eigens eingerichtete Wahlbüro im Rathausfoyer hat von Montag bis Donnerstag jeweils von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Dort kann sowohl die Briefwahl beantragt als auch direkt gewählt werden. Ebenfalls möglich ist die Beantragung der Briefwahlunterlagen per e-Mail an wahlen@kaiserslautern.de oder per Onlineformular. Das Formular und viele weitere Informationen zur Landtagswahl 2021 finden alle Bürgerinnen und Bürger auf www.kaiserslautern.de.

Laut Auskunft des Landeswahlleiters wurden die Wahlbenachrichtigungen am gestrigen Montag versendet, so dass sie im Laufe der Woche bei allen Wahlberechtigten ankommen sollten. Für die Beantragung der Briefwahlunterlagen oder das Wählen im Rathaus ist es jedoch nicht notwendig, darauf zu warten.