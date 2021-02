Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 16.02.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Grünstadt: Unfallflucht am Leininger Center

Grünstadt, Kirchheimer Straße – 15.02.2021, 12:30 Uhr (ots) – Eine 79-Jährige aus Laumersheim parkte mit ihrem PKW aus einer Parklücke aus und stieß dabei mit der vorderen Stoßstange gegen das Heck eines parkenden PKW. Obwohl eine Zeugin Handzeichen gab und die Autofahrerin auf den Anstoß aufmerksam machen wollte, setzte diese ihre Fahrt ohne anzuhalten fort. Beim Aufsuchen an der Halteradresse gab die 79-Jährige an, dass sie davon ausging, man habe sie herauswinken wollen. Den Anstoß hatte sie angeblich nicht bemerkt. Der Sachschaden wird auf insgesamt 1800EUR geschätzt.

Grünstadt: Verdacht auf Drogeneinfluss am Steuer

Grünstadt, Westring – 16.02.2019, 01:45 Uhr (ots) – Bei der Kontrolle einer 32-Jährigen PKW-Fahrerin aus Bissersheim stellten Beamte der PI Grünstadt Auffälligkeiten (Nervosität, Zittern, Zucken, Augenreaktion, fehlende Orientierung) fest, die auf BTM-Einfluss hindeuteten. Ein Test schlug positiv u.a. auf die Droge Amphetamin an. Die 32-Jährige räumte einen entsprechenden Konsum am Vortag ein. Ihr wurde ein Blutprobe entnommen – PKW und Führerschein wurden sichergestellt.

Bockenheim: Gartenlaube fängt Feuer

Bockenheim, Burgundenstraße – 15.02.2021, 07:15 Uhr (ots) – Kurz nach 07:00 Uhr geriet eine Gartenlaube in der Burgundenstraße in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer innerhalb kurzer Zeit (im Einsatz waren 23 Feuerwehrleute). Es entstand ein Sachschaden von rund 1000EUR. Möglicherweise war eine Kerze Auslöser des Brandes.

Wattenheim: Personen auf zugefrorenem Weiher

Wattenheim, Weiher an der Hetschmühle – 15.02.2021, 10:45 Uhr (ots) – Die PI Grünstadt wurde von Passanten über eine Mehrzahl von Personen auf einem Weiher an der Hetschmühle informiert. Die Beamten stellten ca. 20 Personen (Erwachsene und Kinder) fest, die Schlittschuh fuhren. Bereits am 21.01.2021 hatte die VG Leinigerland im Amtsblatt das Betreten von Eisflächen auf offenen Gewässern verboten. Der Eigentümer einer der Weiher an der Hetschmühle wurde nach Angaben der VG bereits aufgefordert, für eine entsprechende Beschilderung zu sorgen, um ein Betreten der Eisfläche zu untersagen. Die am 15.02.2021 Angetroffenen erhielten im Rahmen der Gefahrenabwehr (Polizei- und Ordnungsbehördengesetz) eine polizeiliche Verfügung zum Verlassen der Eisfläche.

